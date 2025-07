Fiat desembarca en el segmento de pickups medianas con la Titano, que se fabrica en Argentina y apuesta por precios competitivos

En un multitudinario evento realizado en la Ciudad de Córdoba, Fiat Argentina lanzó comercialmente su nueva Titano, una pickup mediana que representa el desembarco de la marca italiana en uno de los segmentos más competitivos del mercado local, dominado por “pesos pesados” como la Toyota Hilux, la Volkswagen Amarok y la Ford Ranger. Más allá de la novedad del producto, lo más relevante es que la Titano se fabrica en la Planta Ferrerya que el Grupo Stellantis -al que pertenece Fiat- tiene en las afueras de la ciudad de Córdoba. Es parte de un plan de convertir a Ferreyra en un “hub de pickups”, con la producción de más modelos similares, y una apuesta fuerte a la exportación. Para eso, Stellantis tiene comprometida una inversión de 385 millones de dólares, la fabricación de un motor y la contratación de 1.800 nuevos puestos de trabajo, de los cuales la mitad son mujeres.

Cinco versiones de Titano

La Titano llega con una gama de cinco versiones: Endurance (4x2 y 4x4), Freedom (4x4 con caja manual o automática de 8 marchas) y la tope de gama Ranch (AT8 y 4WD). Todas comparten la nueva plataforma optimizada para la región, con una puesta a punto específica de suspensión y dirección para adaptarse a los gustos y necesidades argentinas. Todas las versiones están equipadas con un nuevo motor turbodiésel Multijet 2.2L de 200 CV, con un torque de 400 Nm para las versiones manuales y 450 Nm para las automáticas. La caja manual de seis marchas es producida por la empresa austríaca Magna, mientras que la automática de ocho velocidades es de origen alemán ZF.

En términos de diseño y dimensiones, la nueva Titano se ajusta perfectamente a la tipología del segmento, siendo por eso muy similar a sus rivales directas. Estilísticamente se destaca su parrilla en negro brillante, con el logo de Fiat muy destacado. Por dentro varía según las versiones, y va desde una presentación muy austera en las variantes Endurance (que ni siquiera tienen pantalla táctil) hasta una mucho más sofisticada en la Ranch, con tapizados de cuero, regulaciones eléctricas de asientos delanteros, climatizador automático bi-zona, arranque sin llave, un panel de instrumentos con una pantalla a color de 7 pulgadas y un centro multimedia de 10 pulgadas, que incluye conectividad Apple y Android inalámbrica.

Para los más exigentes, la empresa Mopar del Grupo Stellantis desarrolló más de 40 accesorios que potencian el uso off-road, tecnológico y estético: desde estribos laterales y enganche de remolque, hasta capota eléctrica y cargador inalámbrico.

Fiat declara para la Titano un consumo promedio de 9,9 l/100 km en ciudad y 10,8 l/100 km en ruta, y una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,9 segundos, cifras que están en el promedio del segmento. Por el lado de la seguridad ofrece en su tope de gama varios sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS), incluyendo frenado automático de emergencia, monitoreo de punto ciego, control de crucero adaptativo y alerta de cambio de carril activo. Y desde la versión base ofrece seis airbags, control de estabilidad (ESP), asistencia de arranque en pendiente, control de descenso, TPMS y frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS y distribución electrónica de frenado (EBD).

Precios, garantía y financiación

Los precios de lanzamiento de la Fiat Titano son los siguientes:

Endurance MT: $41.100.000

$41.100.000 Endurance MT 4WD: $43.500.000

$43.500.000 Freedom MT 4WD: $47.900.000

$47.900.000 Freedom Plus AT8 AWD: $52.600.000

$52.600.000 Ranch AT8 AWD: $56.800.000

Estos números ubican la Titano como una opción muy competitiva frente a las versiones equivalentes de sus rivales más directas. Si bien la versión de entrada (Endurance MT) es un poco más cara que las Chevrolet S10 y Nissan Frontier base, en la medida que se empieza a escalar en posicionamiento, las diferencias son sustantivas. Como referencia, una Toyota Hilux SR 4x4 MT, equivalente a la Freedom 4x4 MT es 7,5 millones de pesos más cara (un 16%); una Ford Ranger XLT 4x4 AT, equivalente a una Freedom Plus AWD, es 9 millones más cara (un 17%); y una Toyota Hilus SRX 4x4 AT, equivalente a una Ranch AWD, es 13,6 millones más cara (un 24%).

La Titano se ofrece con garantía transferible de 5 años o 150.000 km, y opciones de financiación muy atractivas, como un plan de ahorro de 84 cuotas 70/30 con una cuota inicial de $365.508 y adjudicación pactada en las cuotas 4, 9 y 12, licitando el 35% del valor del vehículo y en las cuotas 24 y 36 licitando el 30% del mismo. También hay una bonificación del 50% en el seguro del vehículo durante 3 meses, contratando un “Todo Riesgo con franquicia” o “Terceros Completos” en las siguientes compañias: La Caja, Zurich, San Cristóbal o Sancor.

Breve contacto en Córdoba

Como parte del lanzamiento oficial, Fiat Argentina organizó un test drive para los periodistas especializados, entre la Ciudad de Córdoba y el coqueto Boden Hotel, en las afueras de Villa General Belgrano. El recorrido incluyó unos 120 km de autopistas y rutas de montaña, en los que la nueva camioneta se comportó en forma óptima, con una buena respuesta del motor, buena tenida en ruta y -destacable- muy buena filtración de imperfecciones del camino e insonorización. En definitiva, de forma muy similar a los excelentes productos contra los cuales compite. La prueba también incluyó unos 10 km en un circuito offroad, con subidas y bajadas pronunciadas y superficies muy irregulares, donde la Titano también se mostró tan competente como las mejores pickups del segmento. Esta primera impresión deja una sensación de que el Grupo Stellantis, a través de su marca Fiat, ha logrado un producto robusto y de buena calidad, algo indispensable en este competitivo segmento, como para luego hacer valer su interesante diferencial de precios.

