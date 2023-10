La nueva generación del Jeep Grand Cherokee ya se vende en Argentina

Mediante un comunicado de prensa del Grupo Stellantis, Jeep Argentina anunció la venta en el país la nueva generación del Grand Cherokee, su producto tope de gama en el país. Es la quinta generación del modelo, cuyo origen data de 1992, y está considerado uno de los primeros “SUV premium modernos”. Tal es así que se llevan fabricadas más de siete millones de unidades, con la particularidad que nueve mil de ellas fueron hechas en Argentina entre 1997 y 2000, en una antigua planta de Chrysler en Córdoba.

La renovación del Grand Cherokee con respecto a la generación anterior es total, incluida su plataforma, diseño exterior e interior, tecnología a bordo y motorizaciones. Fue presentado originalmente en EE.UU. en septiembre de 2021 y compite en el denominado segmento “E SUV”, que incluye a los vehículos de alrededor de 5 metros de largo (el Grand Cherokee mide 4,97 m). Sus rivales más directos en Argentina serían el Audi Q7, BMW X5 y Volvo XC90, aunque no todos están a la venta en el país en este momento.

Las principales características anunciadas para la única versión del Grand Cherokee que se venderá en el país (Limited 4x4) son:

Motor Pentastar V6 de 3.6 litros con 293 CV de potencia máxima y 353 Nm de torque, acoplado a una caja automática de 8 marchas.

Tracción 4x4 Quadra-Trac II que garantiza la distribución de la tracción en las cuatro ruedas en todo tipo de caminos. Tiene varios modos seleccionables por el condutor.

El exterior fue totalmente rediseñado. La característica parrilla frontal de siete ranuras fue reformulada para aportar mayor deportividad y está integrada con panel de los faros delanteros, con una leve inclinación frontal. El conjunto óptico tiene tecnología led y función cornering, y en la parte posterior los faros también son led y dan paso a la apertura del portón trasero. Las llantas también son nuevas, con un rodado de 20’’.

A nivel seguridad trae 8 airbags para la protección de los ocupantes, y varios dispositivos de seguridad activa y pasiva, entre ellos: ABS con distribución electrónica de fuerza de frenado (EBD), control de tracción y estabilidad, asistente de arranque en pendientes, detector de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, alerta de cambio involuntario de carril, asistente de frenado pre-colisión, frenado de emergencia, sensores de estacionamiento y alarma de seguridad.

La tecnología a bordo incluye la central Multimedia Uconnect con pantalla horizontal de 10,1 pulgadas, compatible con Apple CarPlay, Android Auto y un sistema de navegación integrado. Además, cuenta con un sistema de cámaras 360°; un conjunto de audio Alpine; sistema activo de cancelación de ruidos; proyección de información e sobre el parabrisas (HUD, Head-Up Display); sensor de lluvia; sensor crepuscular; espejo retrovisor central con opción digital que utiliza la cámara de reversa para una mejor visualización trasera; cámara delantera off-road; panel de instrumentos full digital de 10,25’’; encendido remoto y detector de ocupantes.

El precio sugerido al público es de U$D 155.000 y la garantía de 3 años o 100.000 km.

(Breve) opinión

Aunque desde su origen al alcance de muy pocos, “la” Grand Cherokee siempre fue un auto icónico y popular en Argentina. Fue uno de los primeros 4x4 grandes y de lujo, allá por la década de 1990, cuando la sigla “SUV” casi ni se conocía, pero ese formato de autos ya se iba instalando como un aspiracional. Esta nueva generación parece estar a la altura de la tradición en todos los aspectos, incluso tiene un diseño un poco más “cuadrado” (siguiendo la tendencia actual), lo que la conecta más con la imagen que se tiene de un “verdadero jeep”.

Lo llamativo es el precio de 155.000 dólares, y no precisamente oficiales. Es un número exorbitante que no termina de encajar con la naturaleza del producto, que si bien es decididamente premium y está concebido para familias de muy buen pasar económico, no necesariamente tienen que ser millonarios. La referencia es que en EE.UU., su mercado principal, esta misma versión tiene un precio de 51.000 dólares. Aquí corre con la ventaja de que varios de sus rivales directos no se están vendiendo en este momento, y en un mercado tan anómalo como el de estos tiempos, es muy probable que todas las (pocas) unidades que ingresen al país se vendan rápido.