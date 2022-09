¡Hola! ¿Cómo estás?

Espero que andes bien. Hoy jugamos esta segunda fecha de Abran Cancha para hablar de dos países que prohibieron el fútbol femenino por más de 40 años y cuyas selecciones este año lograron salir campeonas de dos grandes campeonatos. Hoy, desde Wembley vamos a hablar de Las campeonas prohibidas.

¡Sacamos del medio!

Esta vez viajamos a Inglaterra para jugar este “partido” en el estadio mítico de Wembley. “La catedral del fútbol, la capital del fútbol y el corazón del fútbol”, tal como lo definió Pelé. La imagen que vemos es del viejo estadio que se cerró en el año 2000 y que en el 2003 fue demolido para darle vida al nuevo Wembley, que se terminó de construir en el 2007. La foto parece un hormiguero, pero se trata de la final de la FA Cup en 1923, en la que se enfrentaron el Bolton Wanderers y el West Ham. Aquel día el estadio londinense se desbordó. Se calcula que unas 250.000 personas entraron al estadio, el doble de la capacidad que tenía, que era de 125.000 espectadores. Los hinchas habían invadido el campo de juego, y parecía que la final se iba a suspender, pero finalmente despejaron el área de juego y se ubicaron por fuera de las líneas de cal para presenciar el encuentro. El partido es conocido como “La final del caballo blanco”, debido a que un policía, que se diferenciaba de sus colegas por montar un caballo de ese color, fue el que llevó la batuta para ordenar a la afición. Las imágenes de aquella final son de película. Finalmente, el Bolton ganó 2 a 0 y se llevó la copa. Cuenta el autor Paul Brown en su libro “Savage enthusiasm: a history of football fans”, que el suceso fue tema de debate en la Cámara de los Comunes, donde el político fascista Oswald Mosley (personificado recientemente por el actor Sam Claflin en las dos últimas temporadas de la serie Peaky Blinders) tildó a los hinchas (en su mayoría de clase obrera) de hooligans y expresó que “la multitud no estaba formada por las mejores clases de simpatizantes”.

En fin, en el viejo estadio de Wembley se llegaron a jugar muchos de los grandes partidos de la historia del fútbol. Allí sucedió el famoso gol fantasma de la final del Mundial de 1966 con el que Inglaterra salió por primera y única vez campeón del mundo. Donde la reciente fallecida Reina Isabel II le entregó la Jules Rimet a Bobby Moore. Además, albergó un total de cinco finales de la Copa de Europa; fue sede principal de los Juegos Olímpicos de 1948; fue el escenario en 1985 del histórico concierto benéfico Live Aid - con la recordada excelsa actuación de Queen-; y ahí se vivieron momentos épicos como el escorpión de Higuita o la gran jugada de Maradona en 1980, que fue el ensayo del famoso gol del siglo en México ´86.

Pero la elección del estadio en este Abran Cancha tiene que ver específicamente con el nuevo Wembley. Allí, donde este año la Scaloneta ganó la finalissima ante Italia, hace casi dos meses se jugó la final de la Eurocopa femenina en la que Inglaterra se coronó campeón y en dónde se batió el récord de presencia de espectadores en una Eurocopa, tanto de fútbol masculino como femenino: fueron 87.192 los y las hinchas que se hicieron presentes en Wembley, superando el récord de asistencia de la final masculina de 1964 entre España y la Unión Soviética, en la que acudieron 79.115 personas en el Santiago Bernabéu. Un récord que demostró una vez más que el fútbol femenino convoca a multitudes en distintas partes del mundo, a pesar que durante muchos años fue prohibido y que todavía tiene detractores que no permiten su crecimiento.

Primer Tiempo

Campeonas prohibidas

Las selecciones femeninas de Inglaterra y Brasil lograron este año lo que en el anterior no pudieron hacer los planteles masculinos: ganar la Eurocopa y la Copa América. Los dirigidos por Gareth Soutghate frustraron su sueño al caer por penales contra Italia en el mismísimo Wembley, mientras que Neymar y compañía perdieron en el Maracaná contra Argentina con el gol de Di María. Primero fueron las brasileñas en vengarse, quienes el 30 de julio consiguieron su cuarto título consecutivo y su octavo en la historia de este certamen. Al otro día, el 31 de julio, fueron las inglesas en obtener la primera Eurocopa de su historia y una alegría después de 56 años de sequía en el fútbol inglés. Dos selecciones femeninas que hoy festejan, pero que durante su historia estuvieron prohibidas por más de 40 años. Increíble, pero real.

El fútbol femenino en Inglaterra estuvo prohibido de 1921 a 1970. Casi medio siglo. Todo comenzó cuando la Primera Guerra Mundial sacudió a la sociedad europea y trastocó los hábitos que estaban instalados en la vida cotidiana. Entre ellos, el fútbol. La partida de los hombres a la guerra dejó un vacío en el mercado laboral, que produjo la incorporación masiva de mujeres en espacios que eran exclusivamente del mundo masculino, como el de la industria bélica. Las munitionettes, como se las llamó a las trabajadoras de las fábricas de munición británicas, comenzaron a jugar partidos de fútbol en los tiempos libres que tenían durante las jornadas de trabajo. De a poco se formaron equipos de fútbol y se armaron torneos, que atrajeron al público ante la falta de competiciones oficiales.

Las futbolistas obreras se convirtieron en el renacimiento del fútbol femenino en Gran Bretaña, haciendo como propio la práctica de un deporte que hace unos años atrás era practicado de forma exclusiva por las ladies victorianas de la aristocracia inglesa. Uno de los más famosos equipos fue el de las Dick, Kerr Ladies Football Club, el representativo femenino de la fábrica de armamentos Dick, Kerr and Company de la localidad de Preston. El equipo fabril, que disputó partidos benéficos para la guerra, fue creciendo en popularidad por su juego vistoso. Narra la escritora Bárbara Jacobs en su libro “The Dick, Kerr`s Ladies” que llegaron a jugar en grandes estadios como Anfield (del Liverpool), Old Trafford (Manchester United), Saint James Park (Newcastle) y en el Goodison Park (Everton), donde el 26 de diciembre de 1920, en el Boxing Day, convocaron a más de 53.000 personas, mientras que unas 14.000 se quedaron afuera.

Unos meses antes había logrado otro hito: jugar el primer partido internacional del fútbol femenino. Fue ante un público de 25.000 personas, que vio como las obreras británicas le ganaban a un combinado francés. La conocida foto en blanco y negro, en la que se ve a las dos capitanas besándose, es de aquel partido.

En el caso de Brasil, la persecución se dio en los años ´40, cuando el fútbol femenino estaba en auge en Río de Janeiro. El motivo de la prohibición también fue la salud. El llamado de atención lo dio un ciudadano de nombre José Fuzeira, que le envió una carta al entonces presidente de Brasil, Getulio Vargas, para que tomara medidas al respecto.

Le advertía que había un “movimiento entusiasta” que estimulaba a las mujeres a ser futbolistas, sin tener en cuenta que éste era un “deporte violento” y que podía afectar el “equilibrio psicológico de las funciones orgánicas” de la mujer, por su “naturaleza que la dispuso a ser madre”. Es así que el 14 de abril de 1941 el presidente Vargas emitió el Decreto-ley Nº 3199, en cuyo artículo 54 establecia que “a las mujeres no se les permitirá practicas deportes incompatibles con la condición de su naturaleza”. Por su parte, los diarios de aquella época construían en el imaginario social el rol de la mujer, a través de sus titulares: “¡El pie de la mujer no ha sido hecho para meterse en botas de fútbol!”, publicaba en su portada el diario O Imparcial. Luego, la dictadura militar ratificó esta medida, y va a ser en 1983 (más de 40 años de proscripción del fútbol femenino), en el que se levanta la prohibición con la legislación de un nuevo reglamento del deporte.

Prohibiciones que en gran parte explican el lento desarrollo y las dificultades que tuvo que afrontar el fútbol femenino durante su historia. Las preguntas quedan boyando: ¿cuánto tiempo antes hubiese ganado Inglaterra un trofeo si se seguía fomentando a equipos como el de las Dick, Kerr Ladies FC?; o en Brasil, ¿cuantas futbolistas como Marta nos perdimos por esas décadas de exclusión? Sin embargo, hasta el día de hoy, en muchos lugares del mundo el fútbol femenino sigue siendo semiprofesional o todavía amateur. Son enormes las diferencias que hay en comparación con el fútbol masculino. Desigualdades que las futbolistas padecen en los salarios, los viáticos, las formas de entrenamiento, los estadios y los horarios en los que juegan, la falta de patrocinio y hasta, por ejemplo, en los premios que otorga la FIFA en las Copas del Mundo. Mientras que la selección masculina de Francia recibió 400 millones de dólares por haber salido campeón de Rusia 2018, las futbolistas estadounidenses recibieron 30 millones de dólares por ganar la Copa del Mundo en Francia 2019.

Durante esta Copa América las jugadoras de Colombia levantaron los puños en medio del himno como forma de protesta contra la Dimayor (el ente rector del fútbol colombiano) ante la cancelación de la liga femenina que se iba a jugar en el segundo cuatrimestre de este año. Un gesto similar realizaron durante su himno las jugadoras paraguayas: con los brazos cruzados a la altura del pecho y con los puños cerrados reclamaron por la falta de apoyo al fútbol femenino. Son barreras, obstáculos e impedimentos cotidianos que persisten y con los que aún el fútbol femenino se tiene que cruzar.

Segundo Tiempo

El deporte no tiene género

A Paula, una niña de 10 años, también le prohibieron jugar al fútbol con sus compañeros. Pero no ocurrió hace un siglo ni hace décadas. Pasó este año, hace unas semanas, cuando la Liga de Buenos Aires le quitó los puntos que habían conseguido en el torneo a la categoría 2012 del club Cañuelas F.C por haberla inscrito en el plantel junto a sus compañeros. La decisión de la liga infantil fue tomada luego del reclamo realizado por el club Leandro Alem que, tras perder contra Cañuelas, pidió los puntos ya que Paula había jugado. Las autoridades se respaldaron en un reglamento arcaico, que dice que el torneo es exclusivamente para varones, pero, durante las 13 fechas jugadas nunca habían manifestado nada.

El club calificó el acto de discriminación y sacó un comunicado en sus redes sociales en el que expresó que “tanto la protesta del club rival que motivó la determinación como la sanción en sí provocan una enorme desigualdad, no tienen perspectiva de género y atentan contra la idea de un fútbol diverso e inclusivo”. La repercusión fue tanta que el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de Bs As convocó a la familia y advirtió que se estaban vedando los derechos de las niñeces, que en este caso se respaldan no sólo con la Ley Provincial N°13.298 de Promoción y Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, sino también con la Ley Micaela, que desde hace un tiempo, la capacitación en género y violencias de género, se está trasladando al ámbito deportivo.

Muchas ligas de ciudades chicas y de pueblos son más flexibles y cambian su reglamento ante el pedido de clubes, padres y madres que buscan que no se les prive a las niñas de poder competir. Entienden que los torneos infantiles tienen que adaptarse ante una problemática de fondo que sufren las niñas y que es la falta de torneos de fútbol femenino o de fútbol mixto para estas edades. Porque Paula no es la única. Hay una lista grande de niñas que en los últimos años se les negó el derecho a jugar en categorías infantiles competitivas: Emma de Guaminí, Renata de Villa Gesell, Martina de Córdoba y tantas otras chicas que no pueden jugar al fútbol, pero sobre todo que no pueden divertirse. Que de eso se trata.

Penales

-Hoy también es un día importante para el fútbol femenino en Argentina. Abrieron cancha y finalmente Boca y UAI Urquiza definirán el campeonato a las 15:00 horas en la Bombonera, estadio con el que inauguramos este newsletter y en el que repasamos los momentos históricos que se vivieron a lo largo de la historia. Hoy, sin lugar a dudas, será otro de ellos

-Del clásico escocés también hablamos la vez pasada. En estos días, ante la muerte de la Reina Isabel II, ambos reaccionaron de manera diferente. Por un lado, los del Rangers hicieron este mosaico en homenaje. Mientras que los del Celtic, primero colgaron en el partido de Champions esta bandera como forma de repudio. Luego, el fin de semana pasado, ante la decisión que tomó la federación escocesa de fútbol, de aplaudir en el minuto de silencio para evitar que se escuchen los silbidos, cantaron: “si odias a la familia real, aplaudí”.

-Hoy hay elecciones generales en Italia y Silvio Berlusconi, el magnate que fue tres veces primer ministro italiano, integra con su partido Forza Italia una coalición de ultraderecha que lidera Giorgia Meloni, admiradora de Mussolini y ex ministra de Juventud en el gobierno de il Cavaliere. El empresario, que como presidente del club Milan ganó casi una treintena de títulos (entre ellos cinco Champions), actualmente es dueño del Monza, un equipo al que logró subir de la C a la A en menos de cinco años. El equipo no arrancó bien en primera, pero la semana pasada le ganó 1 a 0 a la poderosa Juventus. “He demostrado que el fútbol sé alcanzar los objetivos que me propongo” dijo Berlusconi después del partido.

-Se estrenó “En la cancha. Televisión comunitaria, fútbol y censura”, de la realizadora Lucia Maccagno, donde narra la lucha del canal comunitario PAREStv, de la ciudad de Luján, para poder transmitir los partidos de los clubes locales (Flandria y Luján), ante los bloqueos y ataques judiciales que recibe de la principal empresa de medios del país, Trisa, del Grupo Clarín. Se puede ver hasta el 28 de septiembre, todos los días a las 19 hs en la sala 2 del Espacio INCAA. Acá el trailer.

-Acaban de salir estos libros que me hicieron llegar: “Los Otros Derbis. Las rivalidades menos conocidas del fútbol mundial” del periodista Juan Manuel D´Angelo y “Los diegos que no fueron” del escritor uruguayo Sebastián Chittadini, sobre los pases frustrados de Maradona. La semana pasada se presentó el libro “Deporte y Sociedad” que compila 10 ensayos premiados por el Observatorio Social del Deporte, conformado por el Instituto de Altos Estudios Sociales, la Universidad Nacional de San Martín y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Acá lo pueden leer.

La figura

Vinicius Jr

#BailaViniJr fue el hashtag que explotó la semana pasada en las redes sociales en apoyo al delantero brasileño del Real Madrid, luego de los comentarios racistas que hizo en la tele Pedro Bravo, el presidente de la Asociación de Agentes de Futbolistas. Lo trató de mono por el baile que Vinicius hace en sus festejos. El repudio fue total y la solidaridad con el jugador inundó las redes. Desde Neymar hasta Pelé. “Son bailes para celebrar la diversidad cultural del mundo. Aceptenlo, respentelo. No dejaré de bailar” dejó bien en claro el joven futbolista en un video donde denunció el racismo y la xenofobia que viene sufriendo desde hace tiempo en Europa. Hoy lo elegimos como figura con este video donde no para de bailar defensores.

Nos vemos la próxima fecha. Abrazo de gol

Lucas