Argentina: una obra vial bloquea la migración del sábalo hacia Bolivia y amenaza la pesca en el río Pilcomayo

El viaje del sábalo (Prochilodus lineatus) en las aguas del río Pilcomayo es un verdadero desafío. Este pez realiza un recorrido exigente. Inicia su nado desde Paraguay, pasa por el norte de Argentina y llega hasta el Chaco boliviano, donde cumple su ciclo de desove. Sin embargo, su ruta está obstaculizada desde hace 20 años por la construcción de una obra vial en el Bañado La Estrella, en el norte argentino. Ese viaje se complica debido a que existen estructuras de cemento donde los peces chocan y mueren. Algunos siguen su ruta heridos y pocos llegan sanos a Bolivia.

En la provincia de Formosa, en el norte argentino, existe un sistema hidrovial con una compuerta que alimenta al bañado La Estrella a través del río Pilcomayo y forma parte de varias obras de la Ruta Provincial 28. Esa vía tiene una extensión de 109 kilómetros, de los cuales 900 metros son parte del viaducto que se construyó en pleno Bañado La Estrella.

El río Pilcomayo atraviesa Bolivia, Argentina y Paraguay, y es una de las principales arterias fluviales de la cuenca del río de la Plata. Por allí se desplazan múltiples especies de peces, entre ellas el sábalo, que efectúa migraciones de hasta 600 kilómetros durante cuatro meses, según el Centro de Estudios Regionales de Tarija (Cerdet).

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Ludmila Pizarro, bióloga y maestrante en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, explica a Mongabay Latam que la interrupción del recorrido del sábalo puede reducir la llegada de cardúmenes a Bolivia y afectar, con el tiempo, la reproducción y sostenibilidad de la especie.

La experta relata que en julio de 2026 estuvo en la zona del Bañado La Estrella y evidenció que las compuertas y un terraplén de la ruta siguen obstruyendo la migración del sábalo. Pizarro detalla que este bloqueo se da principalmente cuando se abre la compuerta en épocas de lluvia, para que el humedal pueda recibir las aguas del Pilcomayo. Es en esa misma época cuando los peces chocan con las obras de ingeniería y no pueden seguir su ruta con normalidad.

El paisaje en el Bañado La Estrella cambia con las estaciones: durante las crecidas, grandes superficies quedan cubiertas por el caudal del río y, cuando llega la época seca, aparecen los caminos, terraplenes, canales y estructuras levantadas para controlar el paso del recurso hídrico y mantener la circulación por la zona.

“Los peces no migran todo el año. Tienen un tiempo de activación hormonal para hacerlo y es justamente cuando el caudal sube en esta parte del bañado La Estrella. Ellos van haciendo migraciones estacionales y se estacionan un tiempo cuando entran a Bolivia”, detalla Pizarro.

La bióloga, que también es parte de la Fundación Biodiversidad del Gran Chaco (BioChaco), añade que la época de migración del sábalo se da por lo general en los meses de noviembre, diciembre, enero y parte de febrero, justamente cuando crece el Pilcomayo por las lluvias.

En ese tiempo, dice, junto al ciclo migratorio se ejecuta el desove de los sábalos en territorio boliviano. “Yo he visto el bañado, cuando está más seco se aprecia el terraplén, el dique, las escaleras, las compuertas y el canal. Cuando hay mucha agua no se aprecian las obras porque se inundan”.

Estos obstáculos para los sábalos también afectan a los pescadores del departamento de Tarija, en Bolivia, pues varias comunidades indígenas, entre ellas los Weenhayek, dependen de la pesca. Y es que, para este pueblo, el sábalo no solo tiene importancia alimentaria sino también cultural y económica.

La obra en discordia

Según Claudio Baigun, biólogo argentino e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la carretera tiene una elevación de nivel en forma de terraplén donde se da la afectación a los peces.

Baigun detalla a Mongabay Latam que esta ruta empezó a elevarse en 1998 y se terminó en 2012. Sin embargo, el biólogo destaca que la parte donde están las compuertas –que es donde se interrumpe la migración del sábalo- fue remplazada hace cuatro años por una vía paralela que está elevada sobre pilotes y que es la parte más crítica del bañado.

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“Después es la misma ruta, solo que cuando la Ruta 28 se aproxima a la zona donde el agua la cubría anteriormente, se abrió un desvío y la ruta se levanta sobre unos pilotes como si fuera un puente y atraviesa toda esa zona. Serán unos 900 metros en que está levantada en pilotes”, explicó Baigun, quien vive en el Chaco argentino.

Sobre la afectación al sábalo, el biólogo asegura que en 2022, cuando se construyó el tramo paralelo, se pensaba que se iba a destruir la compuerta, pero no se hizo porque en esa zona se necesita llenar el bañado en épocas de lluvia, cuando se forma una especie de embalse de baja altura. Ahí, asegura, existe una especie de azud que tiene la finalidad de levantar el nivel de agua y repartirlo para otros fines.

“A medida que la ruta fue levantándose en distintas etapas, obviamente que el paso del sábalo empezó a verse obstruido porque la Ruta 28 no fue diseñada de manera amigable para los peces, para permitir su paso”.

Por ejemplo, indica Baigun, el vertedero de ese azud tiene una pendiente de unos 25 grados. “Los peces no pueden remontar porque, además, tienen abajo una pileta de disipación [estructura hidráulica para reducir la velocidad y la energía cinética del agua] de muy baja profundidad que genera un resalto y una turbulencia que no permite a los peces saltar y alcanzar la cresta del vertedero”, detalla.

El experto añade que a todo esto se suma la construcción de alcantarillas que son impasables para especies como el sábalo por la velocidad con que viaja el agua y el diseño que tienen, “que son como unos toboganes para acelerar el flujo”.

“El sábalo, que podría eventualmente también pasar por ahí, no puede de ninguna manera superar esas alcantarillas de la obra”, resalta Baigun.

Según la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN-PB), citada por la agencia de noticias estatal boliviana ABI, los cardúmenes que ingresan a territorio boliviano proceden aparentemente del Bañado La Estrella y durante su desplazamiento pueden recorrer unos 150 kilómetros entre la ciudad fronteriza de Esmeralda, en Argentina, y Villa Montes, en pleno chaco boliviano y uno de los puntos donde más se comercializa el sábalo.

Pizarro remarca que las obras de la Ruta 28 redujeron de manera considerable esa conexión migratoria y advierte que, si menos ejemplares consiguen superar ese punto y completar su recorrido, también disminuye el intercambio entre poblaciones de diferentes zonas. Ese obstáculo, según la experta, puede ser la razón de la disminución de la pesca de sábalo en Bolivia. Según dice, en los años 80 se pescaban 1800 toneladas al año y en 2022, el último año del que se tiene registro, esa pesca cayó a 40 toneladas anuales.

Como una solución, Pizarro propone una “reingeniería urgente en los diques y portones de la zona para evitar un colapso ecológico y económico irreversible en la región del Chaco”. Esa medidas pueden ser ejecutadas -comenta- con la construcción de escaleras para peces y la apertura de portones para restablecer la conectividad del sistema hídrico.

El valor del Pilcomayo

La bióloga Ludmila Pizarro destaca que en Bolivia el río Pilcomayo tiene actividad piscícola y vitícola, pero en Argentina y Paraguay estas aguas son utilizadas por los sectores ganadero y agrícola. Es por eso que considera importante que haya una coordinación entre los tres países para salvar al sábalo y tomar acciones respecto a otros temas.

“No se ha protegido la llanura de inundación del Pilcomayo, por eso no tiene el valor de protección suficiente para hacer que las migraciones temporales de los peces, sobre todo del sábalo, puedan seguir su curso normal”, afirma.

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Para ella, Bolivia no puede mirar el problema como un asunto aislado. “Lo que ocurre en la parte baja repercute aguas arriba y alcanza a los tres países que comparten este sistema”, dice e insiste en llevar el tema a una mesa técnica trinacional.

Tomás Rivero es miembro del sindicato de pescadores de Villa Montes, un municipio en el Chaco boliviano y que tiene al Pilcomayo como su principal fuente de abastecimiento. Según comenta, el nivel del agua del río bajó desde hace 30 años y asimismo disminuyó la pesca del sábalo. “El caudal ha bajado y hay mucho sedimento”, lamenta en diálogo con Mongabay Latam.

Rivero, que también tiene un negocio gastronómico, explica que los sábalos hace tres décadas eran grandes y que de un pescado sacaban cuatro platos para vender. “Hoy por hoy, un sábalo apenas alcanza para un plato”, relata. El pescador asegura que, en general, la cantidad de sábalos que migran a Bolivia descendió, aunque reconoce que este año hubo mucho pescado, pero de talla pequeña.

“No hay estudios que nos confirmen por qué los sábalos son tan pequeños. El 90 % siempre eran grandes. Hoy es al revés, el 10 % son grandes y el 90 % pequeños. Este año hubo mucho pescado, pero ese factor se da luego de cuatro años de disminuciones”, relata Rivero.

El pescador y emprendedor pide estudios para conocer la situación del pez en el río Pilcomayo, desde su partida en el Bañado La Estrella hasta su llegada a territorio boliviano. “Hay normas pesqueras, pero hay lugares donde no se regula la pesca. Eso también se debe tomar en cuenta, porque se sabe que hay una sobrepesca”, detalla.

El biólogo Claudio Baigun también reclama estudios sobre la migración del sábalo, ya que se desconoce si todos los que migran del Bañado La Estrella llegan hasta Villa Montes o tienen otras rutas. Incluso una parte podría quedarse en territorio argentino. El experto añade que estudios como este también se necesitan para muchas otras especies de peces en el río.

Mongabay Latam envió, vía correo electrónico, una solicitud de información a la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo, que tiene sede en Asunción, Paraguay, para conocer las acciones que realizan, si estudian la actual problemática que hay con el sábalo y si se ha contemplado la posibilidad retirar las compuertas en el sector del Bañado La Estrella. Sin embargo, hasta el momento de publicación de esta nota, la entidad no ha respondido.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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