Se conocieron los cinco ganadores del Premio Gabo, elegidos entre 1.943 postulaciones

Durante una ceremonia realizada en el Teatro Colón de Bogotá, la Fundación Gabo, institución fundada por el periodista y Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, dio a conocer ayer los ganadores del Premio Gabo 2023 en las cinco categorías del galardón: Texto, Cobertura, Imagen, Fotografía y Audio.

Por primera vez en once ediciones del concurso, un trabajo colombiano se llevó el Premio Gabo en la categoría Texto. Se trata de “El grito por justicia y reparación de las mujeres afro violentadas sexualmente”, escrito por Beatriz Valdés para Colombia +20 El Espectador: un relato de las consecuencias de la violencia sexual en los cuerpos de las mujeres negras y sus propuestas de reparación.

En la categoría de Imagen, el premio fue otorgado a “Ayacucho: radiografía de homicidios”, una reconstrucción realizada por Rosa Laura y César Prado para IDL-Reporteros, que reveló seis ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares durante protestas en Ayacucho, Perú. En la categoría de Cobertura, el reconocimiento fue para “Nome aos bois”, investigación liderada por Ana Magalhães y Marina Rossi para Repórter Brasil, que expuso los problemas ambientales y laborales relacionados con diez de los principales ganaderos del país.

Santi Donaire se impuso en la categoría de Fotografía por su trabajo para National Geographic titulado “¿Conseguirá la Ley de Memoria Democrática reparar los daños del franquismo?”, resultado de seis años de documentación sobre las consecuencias actuales de los crímenes y violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Franco. En la categoría de Audio, resultó galardonado “Costa Nostra”, un pódcast de la productora española La Maldita para Amazon Music, que narra en 10 episodios las historias de narcotraficantes, mafiosos y policías que habitan y trabajan en los 90 kilómetros de la Costa del Sol en España.

Las cinco piezas ganadoras fueron seleccionadas entre 1.943 postulaciones, a través de un proceso de juzgamiento en dos rondas. Allí intervino un jurado autónomo de 65 periodistas, fotógrafos y escritores de amplia trayectoria y reconocimiento, provenientes de todos los rincones de Iberoamérica. En la primera ronda se hizo una selección de 125 trabajos, entre los que se extrajo una lista de 50 nominados y luego de 15 finalistas.

Jean-François Fogel, quien presidió el Consejo Rector hasta su fallecimiento el pasado 19 de marzo, fue homenajeado en la misma ceremonia. El periodista francés, uno de los pioneros de la transformación digital del periodismo y gran visionario del oficio, estuvo ligado por más de dos décadas a la Fundación Gabo, a la cual llegó por invitación de su amigo Gabriel García Márquez.

“Siempre me entusiasmó su poder de predecir el futuro del periodismo. Me sobresaltaba que cada una de sus predicciones se cumpliera no en el largo plazo, sino en los tiempos cortos de la sorpresa, sin dárselas de mucho”, expresó Germán Rey, colega de Fogel en el Consejo Rector, en su discurso de homenaje.

Reconocimiento a la excelencia

Tras ser anunciada el pasado 6 de marzo como ganadora del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo, la periodista hondureña Jennifer Ávila recibió oficialmente el galardón en la ceremonia del viernes, de manos del cronista estadounidense Jon Lee Anderson.

Anderson forma parte del Consejo Rector de la Fundación Gabo, órgano que el pasado 25 de enero decidió otorgar el premio a Ávila, directora del medio nativo digital Contracorriente, en virtud de “su ejemplo inspirador, considerado una fuerza transformadora en Centroamérica y más allá, desde un país asediado por la violencia, la corrupción y el crimen organizado” y de su liderazgo “que destaca en un entorno en el que no es claro cómo se puede seguir haciendo periodismo”.

Además, durante el evento se manifestó el rechazo por la condena en Guatemala al periodista José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico y uno de los principales críticos de los gobiernos de ese país. Zamora fue condenado a seis años de prisión el pasado 14 de junio después de un juicio repleto de irregularidades que los organismos defensores de derechos humanos han criticado fuertemente.