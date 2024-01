Cinco series muy esperadas en 2024: cuándo estrenan y qué se sabe de sus protagonistas

En plena temporada de entregas de premios en la industria audiovisual, las productoras, los canales y las plataformas empezaron a revelar algunos detalles de las producciones que planean lanzar a lo largo de este año. Según se anticipó, habrá comedias, habrá versiones audiovisuales de videojuegos muy populares, habrá estrenos con gran despliegue técnico y habrá, también, grandes regresos de programas especialmente apreciados por el público.

A continuación, un repaso por algunas series muy esperadas que se estrenarán en la primera mitad de 2024.

1. Curb Your Enthusiasm. Es uno de los programas más esperados y este año, con su temporada 12, llega a su fin. Curb Your Enthusiasm, la comedia creada y protagonizada por Larry David empezará a despedirse el domingo 4 de febrero en las pantallas de HBO y HBO Max. Según anunció la plataforma, se emitirá un nuevo episodio todos los domingos hasta el 7 de abril, día en el que se emite el último episodio.

Protagonizada por el propio David como una versión exagerada de sí mismo, la serie, que a lo largo de su extenso recorrido ganó numerosos premios y fue celebrada profusamente por la crítica, ofrece una irónica representación de la vida del escritor, productor y cómico ficticio. Cada entrega combina improvisación con absurdo y situaciones hilarantes.

En un comunicado, HBO compartió un comentario de David sobre la última temporada de su emblemática creación. “Con el final de Curb Your Enthusiasm, tendré la oportunidad de despojarme por fin de este personaje de 'Larry David' y convertirme en la persona que Dios quería que fuera: el ser humano atento, amable y cariñoso que era hasta que me desvié interpretando a este personaje malvado. Así que, ‘Larry David’, me despido de ti. No echaremos de menos tu antipatía”, bromeó.

Curb Your Enthusiasm llega a HBO y HBO Max el 4 de febrero

2. Avatar: La Leyenda de Aang (Avatar: The Last Airbender). “El mundo necesita al Avatar. El mundo te necesita Aang”, se oye al comienzo del tráiler. Avatar: La Leyenda de Aang es la versión “en acción real” de una popular serie animada que emitió la señal Nickelodeon entre 2005 y 2008 y que ahora será adaptada y lanzada por Netflix. Estará disponible a partir del 22 de febrero.

El programa, según adelantó la plataforma en un comunicado, “revive la odisea del joven Aang (Gordon Cormier), en su lucha para restablecer el equilibrio de un mundo amenazado por la Nación del Fuego”.

“Agua. Tierra. Fuego. Aire. Tiempo atrás, las cuatro naciones del mundo vivían en armonía, ya que el Avatar —maestro de los cuatro elementos— mantenía la paz entre ellas. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó y diezmó a los Nómades Aire, el primer paso de los Maestros Fuego para conquistar el mundo. Pero entre tanta oscuridad, se asoma un nuevo rayo de esperanza cuando Aang, un joven perteneciente a los Nómades Aire que despierta para reclamar su destino: ser el próximo Avatar. Con la ayuda de sus nuevos amigos Sokka y Katara, hermanos y miembros de la Tribu Agua del Sur, se embarca en una aventura fantástica llena de acción para luchar contra el temible Señor del Fuego Ozai (Daniel Dae Kim) y salvar al mundo”, señala la sinopsis oficial de esta producción, una de las grandes apuestas del año para Netflix.

Avatar: La Leyenda de Aang será lanzada por Netflix a partir del 22 de febrero.

3. El régimen. Luego del gran impacto que produjo con su excelente actuación en Mare of Easttown, se anunció que Kate Winslet volverá a protagonizar una producción de la mano de HBO. En este caso se trata de la miniserie El régimen, una intrigante narración que combina la política con el absurdo y que, según sus productores “cuenta la historia de un año dentro de los muros del palacio de un régimen europeo moderno que comienza a desmoronarse”.

Winslet, de hecho, interpreta a la canciller de un sistema dictatorial bastante bizarro que estaría al borde del colapso. En total, se anunció que tendrá seis episodios. El estreno está previsto para el 3 de marzo por HBO y HBO Max.

Entre los condimentos que hacen de esta serie una de las más prometedoras del año se encuentra su director, el británico Stephen Frears, que estará al mando junto a Jessica Hobbs.

“Kate Winslet está acompañada por Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton y Hugh Grant como parte del elenco”, anunció HBO en un comunicado.

“Los productores ejecutivos son Will Tracy, quien también se desempeña como showrunner y escritor, Frank Rich, Tracey Seaward, Kate Winslet, Stephen Frears y Jessica Hobbs. Los escritores son Seth Reiss, Sarah DeLappe, Gary Shteyngart y Jen Spyra”, agregó.

El régimen llega a HBO y HBO Max el 3 de marzo.

4. Fallout. Basada en un popular videojuego homónimo, esta serie es una de las grandes apuestas de Amazon Prime Video para 2024. Según adelantó la plataforma en un comunicado, se estrenará “el 12 de abril en más de 240 países y territorios alrededor del mundo”.

“200 años después del apocalipsis, los gentiles habitantes de los lujosos refugios nucleares son obligados a regresar al infernal paisaje irradiado que sus ancestros dejaron atrás — y se sorprenden al descubrir un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y altamente violento, que les espera”, adelanta la sinopsis oficial de esta producción de gran despliegue técnico y visual.

“La serie es protagonizada por Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight) y Aaron Moten (Emancipation). Athena Wickham de Kilter Films también es productora ejecutiva junto con Todd Howard para Bethesda Game Studios y James Altman para Bethesda Softworks”, informó Amazon.

5 Los Bridgerton. Basada en las populares novelas de Julia Quinn, esta serie se convirtió en una de las más vistas en Netflix, desde su lanzamiento a finales de 2020. La serie está ambientada en la alta sociedad londinense durante el período Regencia, a principios del siglo XIX. Con fastuosos trajes, romances apasionados y una reconstrucción de época muy lograda, cada temporada refleja la historia de un hermano de la familia Bridgerton.

La esperada tercera entrega de la serie llegará este año a Netflix en dos partes: la primera se podrá ver a partir del 16 de mayo y la segunda, desde el 13 de junio.

Según trascendió, en esta oportunidad los protagonistas de la historia de amor central serán Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton). “Ella está decidida a buscar marido y él regresa de vacaciones. Cuando vea que Penelope le da la espalda, se ofrecerá a ayudarle a encontrar la confianza necesaria para emprender esa tarea”, adelantó la producción en un comunicado.

La tercera temporada de Los Bridgerton llegará a Netflix en dos partes: la primera el 16 de mayo y la segunda el 13 de junio.