Globos de Oro 2024: cuáles son las series que compiten y en qué plataformas están disponibles

Con la entrega de los Globos de Oro arrancará oficialmente la temporada de premiaciones a la industria audiovisual. Después de un 2023 marcado por la huelga de guionistas que reclamaban por mejores condiciones laborales, se espera que la ceremonia refleje, como ocurre cada año, algo de esa situación que involucró a los autores pero también a los productores y a las grandes estrellas que acompañaron las medidas de fuerza. No faltarán, como en cada evento de estas características, las polémicas por los elegidos, los debates por la ropa o los enojos por algún discurso.

Los Globos de Oro son reconocimientos que otorgan los 93 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood para premiar al cine y la televisión, tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial.

Quienes quieran ponerse al día, antes o después de la ceremonia, con las producciones audiovisuales televisivas que están en competencia en esta edición, va a continuación una guía para conocer de qué se tratan y en qué plataformas verlas.

1. Cuatro nominadas que se despiden. A lo largo de 2023 cuatro producciones muy diferentes entre sí, pero muy apreciadas por el público llegaron a su fin. La lista está encabezada por La maravillosa Sra. Maisel, la gran comedia de Amy Sherman-Palladino, una de las grandes comedias que ofreció en los últimos años el streaming y que está completa en Amazon Prime Video. La protagonista, Rachel Brosnahan, tiene una nominación a los Golden Globes por su rol en la última temporada. Las despedidas siguieron en 2023 con Succession y Barry (una de las mejores series de todos los tiempos), que llegaron a su fin en mayo de 2023 por HBO.

Succession es una de las producciones audiovisuales con más cantidad de nominaciones este año (la serie y la mayoría de sus protagonistas son candidatos en distintos rubros) y Barry compite en dos categorías.

Por último, en dos entregas, este año se despidió para siempre The Crown, la superproducción de Netflix dedicada a recrear la historia reciente de la realeza británica que en esta edición del premio que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera tiene cuatro nominaciones.

La maravillosa Sra. Maisel está disponible en Amazon Prime Video. Succession y Barry están en HBO Max y todas las temporadas de The Crown se pueden ver por Netflix.

2. Dos regresos con muchas chances y una comedia oculta. El año que se fue también marcó la vuelta con nuevas temporadas de dos series muy valoradas por la crítica y el público. Con algo de distancia del lanzamiento en los Estados Unidos, en agosto Star+ estrenó la segunda temporada de El oso (The Bear), que ahora compite por cinco estatuillas, con el programa y sus protagonistas nominados. Con la gastronomía como centro, se trata de una comedia dramática que sigue los días de Carmen Berzatto –más conocido como Carmy– un chef de alta cocina joven que se ve obligado a regresar a la ciudad de Chicago tras la trágica muerte de su hermano. La misma plataforma lanzó este año la nueva temporada de la inteligentísima comedia Only Murders in The Building. Al elenco de destacadas figuras de esta producción protagonizada por Steve Martin, Selena Gómez y Martin Short se sumó este año Meryl Streep. Todos ellos, por sus grandes actuaciones, compiten por su Globo de Oro y el programa también está ternado en el rubro que elige la mejor serie musical o de comedia.

En la misma plataforma, aunque menos difundida que esas dos, está la excelente comedia Abbott Elementary, que este año tiene dos nominaciones en esta premiación y que el año pasado fue una de las grandes ganadoras de la ceremonia.

Con un tono hilarante, esta comedia sigue los días de un grupo de docentes de una escuela pública estadounidense llena de problemas por los escasos fondos económicos con los que cuenta para mantenerse.

El oso (The Bear), Only Murders in the Building y Abbott Elementary están disponibles en Star+.

3. The Last of Us. Lanzada en enero de 2023 con Pedro Pascal a la cabeza, esta serie fue uno de los grandes tanques del año. Se trata de la adaptación audiovisual de un videojuego. Veinte años después de la destrucción de la civilización moderna a causa de un hongo que se adueña los cuerpos humanos, uno de los sobrevivientes, Joel, recibe el encargo de sacar a la joven Ellie de una opresiva zona de cuarentena. La dupla cruza los Estados Unidos ayudándose mutuamente para intentar sobrevivir. Para esta edición de los Globos de Oro la serie, que tiene nueve capítulos y ya renovó por una nueva temporada, es candidata en tres categorías: serie dramática, actor y actriz protagonistas.

La serie The Last of Us está disponible en HBO Max.

4. Cinco de Apple TV+, entre la comedia y los espías. La esperada tercera temporada de The Morning Show, que tiene como protagonistas excluyentes a dos estrellas como Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, se estrenó en septiembre y cosechó dos nominaciones, una como serie dramática y la otra por el trabajo de Billy Cruddup como actor de reparto.

Con el mundo de los medios en primer plano y en especial el ambiente de trabajo en un programa matutino de noticias, la serie indaga en los vínculos de sus protagonistas, en las ambiciones y en los cambios de paradigmas de una industria vertiginosa

Otra producción original de AppleTV que se destacó entre los lanzamientos del año fue la segunda temporada de la esperadísima historia de espías Slow Horses. Aunque según los expertos merecía mucho más, la producción tiene apenas una nominación que es para su protagonista, Gary Oldman.

También con una sola nominación quedó Jason Segel por su rol en la comedia Shrinking. Lanzada por esta plataforma en enero de 2023, cuenta la historia de un terapeuta, quien, a partir de un duelo personal que atraviesa, decide involucrarse drásticamente cada vez más en las vidas de sus pacientes

La comedia Ted Lasso, que llegó a su final en 2023 con un nivel mucho más bajo que el de sus inicios, quedó nominada en tres categorías.

Por último, la miniserie Lessons in Chemistry compite en dos rubros: mejor serie de edición limitada y mejor actriz en este tipo de producciones, por el rol de Brie Larson. La protagonista es una científica que pierde su trabajo y termina convirtiéndose en una exitosa cocinera televisiva por los métodos químicos que lleva adelante para preparar sus platos.

Las series The Morning Show, Slow Horses, Shrinking, Ted Lasso y Lessons in Chemistry están disponibles en AppleTV+.

5. Tres apuestas de Netflix. Además de sus clásicos, en 2023 Netflix lanzó tres producciones bien diversas que cosecharon elogios y nominaciones a los Globos de Oro. Por un lado, llegó a las pantallas La diplomática, con Keri Russell como protagonista, que obtuvo dos nominaciones en esta edición de los premios. La serie cuenta la historia de una mujer que, en medio de una crisis internacional, debe hacer malabares como embajadora en el Reino Unido mientras debe lidiar al mismo tiempo con un matrimonio turbulento.

La plataforma lanzó en la segunda parte de 2023 la miniserie de época La luz que no puedes ver, basada en la novela homónima ganadora del Pulitzer, que consiguió una nominación. Protagonizada por Aria Mia Loberti, Mark Ruffalo y Hugh Laurie, la historia relata las vidas de Marie-Laure, una adolescente francesa ciega, y Werner, un soldado alemán, quienes confluyen en la Francia ocupada cuando ambos intentan sobrevivir a la devastación de la Segunda Guerra Mundial.

Por último, la muy comentada miniserie Beef recibió tres nominaciones. Protagonizada por Steven Yeun y Ali Wong como Danny Cho y Amy Lau, refleja el encuentro de dos personas que se verán enfrentadas por la ira de una manera despiadada después de un incidente vial.

La diplomática, La luz que no puedes ver y Beef están disponibles en Netflix.

6. Una de las mejores del año y grandes figuras. A través de Paramoun+ llegaron este año algunas de las series más interesantes. Entre ellas se destaca Fellow Travelers, que obtuvo dos nominaciones y fue de lo mejor que se vio en 2023.

Una historia donde se combinan varios condimentos atractivos: la intriga política, en especial a partir de los años ‘50 en los Estados Unidos; un poco de melodrama con colores estridentes, encuentros apasionados y gran banda de sonido; vidas dobles, llenas de secretos; una reconstrucción impecable del contexto represivo de la época (impulsado especialmente por las andanzas del senador Joseph McCarthy con la persecución ideológica y contra la diversidad sexual que impulsó), un amor feroz y oculto entre dos hombres que circulan por los pasillos del poder.

Otro lanzamiento de gran despliegue a través de esta plataforma fue la serie 1923, un western protagonizado por Harrison Ford y Helen Mirren. Se trata de la precuela de otra historia de Paramount+, Yellowstone, que llegó a las pantallas locales en febrero y que obtuvo dos nominaciones a los Globos de Oro.

En 2023 también se estrenó la serie La maldición, con una nominación en esta premiación para su protagonista, la actriz Emma Stone. Por último, Yellowjackets obtuvo una nominación en el rubro que valora a las actrices de reparto por el trabajo de Christina Ricci.

Las series 1923, Yellowjackets, La maldición y Fellow Travelers están disponibles en Paramount+.

7. Las apuestas de Amazon Prime. A lo largo de 2023 llegaron a esta plataforma producciones muy variadas que ahora tienen numerosas nominaciones en la temporada de premios de la industria.

Una de ellas es Juntas hasta la muerte (Dead Ringers). Se trata de una vuelta de tuerca a David Cronenberg por parte de la guionista británica Alice Birch. En rigor, una remake en seis episodios de la película Pacto de amor de 1988 (en el original, también Dead Ringers), pero con Rachel Weisz interpretando a dos hermanas gemelas ginecólogas. Dos mujeres tan expertas en fertilidad que pueden manipular eso que todavía no nació, contradictorias y complementarias, temibles por igual, en una Nueva York de hoy, llena de sombras, de sangre, de fetos, de sexo, de órganos que se estrujan. Weisz está nominada por su trabajo en la categoría que premia a las actrices de series limitadas.

La miniserie Daisy Jones & the Six, por su parte, tiene tres nominaciones. Según su sinopsis oficial, sigue a “una banda de rock en la década de 1970 desde su ascenso en la escena musical de Los Ángeles hasta convertirse en una de las bandas más famosas del mundo, y explora la razón detrás de su separación en el apogeo de su éxito”.

Jury Duty, también disponible en Latinoamérica a través de Amazon, quedó con dos nominaciones. Incomodísima y muy extraña, la serie es una suerte de falso reality show sobre un falso juicio con jurados.

Por último, The Great obtuvo una nominación. Es, según sus propios realizadores, una serie “anti-histórica” que busca recrear libremente el ascenso al poder de Catalina la Grande, emperatriz de Rusia con Elle Fanning como protagonista.

Juntas hasta la muerte (Dead Ringers), Jury Duty, Daisy Jones & The Six y The Great están disponibles en Amazon Prime Video.

8. Dos de HBO. Dos que recibieron una nominación cada una: Los plomeros de la Casa Blanca y Amor y muerte. La primera es una miniserie que combina el drama con la sátira política a partir de recrear la historia de los autores intelectuales del escándalo de Watergate en los Estados Unidos y los operadores políticos del ex presidente Richard Nixon. La segunda, también estadounidense, retoma un libro que cuenta la historia de un brutal asesinato cometido en la década de los '80 por un ama de casa.

Las series Los plomeros de la Casa Blanca y Amor y muerte están disponibles en HBO Max.

AL/JJD