Series y películas que llegan al streaming en septiembre: Natalia Oreiro, 'La Sirenita' y 'Sex Education', entre lo más destacado

En el universo enorme y siempre dinámico de las plataformas de streaming, la segunda parte del año viene con varias novedades y algunos regresos esperados. Durante septiembre, además de apostar a clásicos de sus catálogos, las empresas también suman algunas películas recientes que fueron exitosas en las salas de cine y ahora estarán disponibles en formato hogareño.

La curiosa vida del mayor falsificador de arte de todos los tiempos: fiestas millonarias, cárcel y una película exitosa

Más

A continuación, un repaso por algunas producciones que se incorporarán a lo largo de septiembre a sus servicios, entre las que se destacan el regreso de las series Sex Education y The Morning Show, una comedia protagonizada por Natalia Oreiro y la última versión de La Sirenita, de Disney.

1. Casi muerta. Luego de su paso este año por los cines, la película Casi muerta, con Natalia Oreiro como protagonista y con dirección del actor Fernán Mirás, llega a partir del 1° de septiembre a la plataforma HBO Max. El largometraje tiene también en su elenco a Diego Velázquez, Paola Barrientos, Ariel Staltari, Alberto Ajaka y Violeta Urtizberea.

Casi muerta es una adaptación de la comedia vasca Bypass, que fue nominada a 15 premios Goya en España.

“María y Javi, amigos inseparables de toda la vida, están distanciados desde hace tiempo. Hasta que él recibe un llamado de los otros dos compinches del grupo, Paula y Lucas: a María le queda sólo un mes de vida, diciembre. Su fecha de vencimiento es Año Nuevo. Frente a esto, Javi decide volver a Buenos Aires, dejar atrás su nueva vida en Montevideo, reencontrarse con María, y con sus amigos Paula y Lucas, en esta situación terminal. El amor siempre estuvo entre ellos sin que el otro lo supiera. Pero ahora Javi tiene novia, la deslumbrante Julieta, y su amor por María pertenece a lo más intenso de su pasado. En cambio, María lo sigue amando”, apuntan los productores sobre la historia, entre enredos y emoción, que cuenta la película.

La película Casi muerta llega a HBO Max el 1° de septiembre.

2 The Morning Show. La esperada tercera temporada de esta serie, que tiene como protagonistas excluyentes a dos estrellas como Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, se estrenará en Apple TV+ el 13 de septiembre.

Con el mundo de los medios en primer plano y en especial el ambiente de trabajo en un programa matutino de noticias, la serie indaga en los vínculos de sus protagonistas, en las ambiciones y en los cambios de paradigmas de una industria vertiginosa.

La tercera temporada de la serie The Morning Show llega a Apple TV el 13 de septiembre.

3. La Sirenita. “La película en acción real La Sirenita, basada en el clásico musical animado ganador de un Oscar, que estrenó en los cines en mayo y recaudó más de 542 millones de dólares en la taquilla mundial, estrena el 6 de septiembre en Disney+”, anunció Disney por estas horas. Se trata de la llegada de un verdadero tanque a esa plataforma, que además ofrecerá contenido adicional con música y otras opciones más allá del largometraje.

Esta versión de la historia clásica de animación de Disney está protagonizada por la cantante y actriz Halle Bailey como Ariel; Jonah Hauer-King como el príncipe Eric; Daveed Diggs como la voz de Sebastián; Awkwafina como la voz de Scuttle; Jacob Tremblay como la voz de Flounder; Noma Dumezweni como la Reina; Art Malik como Sir Grimsby; con Javier Bardem como el Rey Tritón; y Melissa McCarthy como Úrsula. 

La película La Sirenita llega a Disney + el 6 de septiembre. En este enlace, una columna de Tamara Tenenbaum con su particular mirada sobre el personaje. Y por aquí, algunos apuntes y curiosidades de la banda sonora de la película.

4. Sex Education. Una de las series de Netflix más apreciadas por los espectadores regresa en septiembre. Se trata de la producción británica Sex Education que volverá a la plataforma con su cuarta temporada a partir del 21 de septiembre.

La serie, situada entre estudiantes secundarios, comienza en la primera temporada siguiendo la historia de Otis Milburn, un joven conflictuado y ambivalente en cuestiones sexuales debido a que su madre es una terapeuta sexual que pretende ser “amplia y franca” en este terreno. Los enredos tendrán a Otis y a Maeve, una compañera de clase un poco más segura pero problemática, con quien el joven establece un negocio de asesoramiento sexual para educar a sus compañeros sobre cómo lidiar con sus propios problemas.

La cuarta temporada de Sex Education llega a Netflix el 21 de septiembre.

5. Scream 6. “Scream 6 se estrena el 3 de septiembre en Star+”, anunció en un comunicado la plataforma. El largometraje, que llegó a las salas de cine este año y ahora desembarca en formato hogareño, retoma entre el terror y algunas escenas cómicas la historia de los cuatro sobrevivientes de los asesinatos más recientes de Ghostface en la ciudad de Woodsboro.

Mudados a Nueva York con la intención de arrancar de cero y empezar a vivir con cierta normalidad en su nuevo destino, reciben la llamada clásica de la saga de Scream. Esta vez, Ghostface regresa más brutal e implacable que nunca y no se detendrá ante nada para intentar cazarlos.

La producción cuenta en su reparto con Courteney Cox, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy, Mason Gooding y Skeet Ulrich.

La película Scream 6 llega a Star+ el 3 de septiembre.

6. Cassandro. Esta película fue estrenada en el Festival de Sundance y tiene a Gael García Bernal como protagonista.

Basado en una historia real, el largometraje cuenta la historia de Saúl Armendáriz, un luchador aficionado gay de El Paso que salta a la fama mundial después de crear el personaje de Cassandro, el “Liberace de la Lucha Libre”. En el proceso, no solo le da una drástica vuelta al tradicionalmente masculino mundo de la lucha libre, sino también a su propia vida.

La película Cassandro llega a Amazon Prime Video el 22 de septiembre.

7. Caballos salvajes. Este recordado largometraje argentino de 1995, dirigido por Marcelo Piñeyro y protagonizado por Héctor Alterio, Leonardo Sbaraglia y Cecilia Dopazo, desembarca en la plataforma de Netflix a partir del 8 de septiembre.

José (Héctor Alterio) es un veterano anarquista. Un día entra en una empresa financiera y dispara: “El dilema es simple: o me devuelven lo que me estafaron o me mato aquí y ahora”. El joven empresario Pedro Mendoza (Leonardo Sbaraglia), desbordado ante esa situación, abre todos los cajones de la oficina y le da todo el dinero que encuentra, que resulta ser una fortuna robada por la empresa a sus contribuyentes. A partir de ese momento la dupla comenzará una suerte de fuga hacia la Patagonia entre tiros, persecuciones y todo tipo de sorpresas.

La película Caballos salvajes llega a Netflix el 8 de septiembre.

AL/DTC