Día internacional del orgullo LGBTQ+: cinco documentales para ver por streaming entre la lucha, la disidencia y la memoria

Una fecha que combina coraje, reclamo, memoria, lucha por lo que falta y fiesta por lo conseguido a lo largo de los años. Cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+ en conmemoración de la llamada Revuelta de Stonewall de 1969, una serie de manifestaciones que tuvieron lugar en un pub neoyorquino frecuentado por la comunidad LGBTQ+, ante una violenta redada policial.

Irene Vallejo: “Desde la Antigüedad, escribir ha sido siempre un trabajo de riesgo”

Más

Es por eso que en esta fecha y a lo largo de todo junio, se multiplican los homenajes, las manifestaciones y también los festejos alrededor del mundo con la intención de reafirmar ese orgullo de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género históricamente marginadas y para visibilizar su presencia en la sociedad, además de sus reclamos.

En el universo audiovisual, por estos días todas las plataformas de streaming destacan en su programación largometrajes, cortos y producciones especiales con miradas interesantes alrededor de la diversidad sexual y las disidencias desde distintos ángulos.

Entre la visibilización, la reivindicación, el registro histórico, la memoria de quienes lucharon y dieron sus vidas, también aparecen series, cortometrajes y largos del género documental. A continuación, un repaso por algunas de las más destacadas de los últimos años y dónde están disponibles para ver por streaming.

1. The Stroll (HBO). Este conmovedor largometraje tuvo su estreno durante la edición 2023 del festival de Sundance y en estos días, en coincidencia con la conmemoración internacional del Mes del Orgullo, llegó a HBO.

La película fue dirigida por Kristen Lovell (una de las protagonistas y quien lleva la voz del relato) y Zackary Drucker (también una de las personas a cargo de la codirección de la miniserie documental The Lady and The Dale, disponible en HBO, sobre la vida de Elizabeth Carmichael, una empresaria trans de los años 70 que revolucionó el mundo con su vehículo de tres ruedas llamado The Dale)

En la década de los ‘90, Lovell, recién mudada a Nueva York y apenas comenzaba su transición, fue echada con crueldad de su trabajo. Como muchas mujeres transgénero negras durante esa época, con escasas posibilidades de conseguir un empleo formal, comenzó entonces a ejercer el trabajo sexual en The Stroll, una zona ubicada en el Meatpacking District neoyorquino. Allí, entre mercados de alimentos, camiones que descargaban comida y advertencias que le indicaban que se trataba de un barrio “difícil”, se cruzó con otras mujeres trans como ella que trabajaban como prostitutas para subsistir. Fue en esas noches agotadoras de trabajo que, unidas por la camaradería, se congregaron en el lugar para protegerse en conjunto contra la violencia y los hostigamientos de los que muchas veces eran víctimas.

Algunas décadas después, Kristen vuelve The Stroll, hoy convertido en un rincón de moda y arrasado por la gentrificación. En ese regreso, también vuelve a ver a aquellas compañeras de calle y las entrevista para saber qué fue de sus vidas.

Con material fotográfico increíble desde los ‘70 hasta los 2000 y testimonios impactantes, The Stroll expone la vida de personas que se convirtieron en ejemplos de lucha y, al mismo tiempo, da cuenta de los cambios sociales que vinieron a partir de la organización comunitaria, los lazos de solidaridad que se tejieron y el activismo como un camino vital para la defensa de los derechos de las personas más vulnerables.

El largometraje documental The Stroll está disponible en HBO Max.

2. Playback. Ensayo de una despedida (Mubi). Escrito y dirigido por la realizadora argentina Agustina Comedi, Playback. Ensayo de una despedida es un cortometraje documental que recupera la voz y la memoria de La Delpi, integrante de un grupo de travestis y drag queens de la década de los ‘80 en la provincia de Córdoba. Lo hace a partir de revisitar videos en VHS que inmortalizan esos años, con sus fiestas, sus performances y sus desfiles solidarios.

La Delpi es la última sobreviviente: la mayor parte de su grupo terminó aniquilado por el VIH. En este breve pero contundente trabajo, la voz de la protagonista organiza el relato para ofrecer un homenaje a sus compañeras fallecidas a modo de ensayo, y, al mismo tiempo, recopilar fragmentos de una época luminosa, agridulce y entrañable.

Un recordatorio: Agustina Comedi también es directora del excelente largometraje documental El silencio es un cuerpo que cae (disponible en Mubi y en la plataforma gratuita Cine.AR Play) que también fue armado a partir de sus archivos familiares. Con delicadeza y lucidez, la directora se dedicó a bucear en una serie de videos que su padre grabó y conservó hasta el día de su muerte y en ellos descubre secretos que desconocía, vinculados con la militancia y la disidencia sexual.

Playback. Ensayo de una despedida está disponible en Mubi. El silencio es un cuerpo que cae está disponible en Mubi y en la plataforma gratuita CineAR Play.

3. Circus of Books (Netflix). Otra mirada familiar sobre un lugar que se convirtió en un espacio de resistencia y encuentro para las disidencias sexuales en Los Ángeles, Estados Unidos. Cuando era pequeña, la realizadora Rachel Mason y sus hermanos tenían una respuesta que era casi una fórmula: ante la pregunta sobre a qué se dedicaban sus padres, siempre contestaban que eran “dueños de una librería”. Pero, a medida que fueron creciendo, ella y sus hermanos supieron que ese local familiar era en realidad una tienda que vendía revistas, libros y todo tipo de material porno gay. Uno de los locales del rubro más populares de la Costa Oeste y también uno de los más queridos por sus clientes.

En este documental Mason hace un repaso por la historia Circus of Books y por las dificultades que tuvieron sus padres, Karen y Barry, para sostener este emprendimiento a lo largo de tres décadas, en tiempos de conservadurismo, de lucha en las calles y de gobiernos como el del republicano Ronald Reagan que llamaba “a eliminar el lucro de actividades enfermas y obscenas”.

Además de los protagonistas, que cuentan su historia y ponen en contexto algunos episodios históricos, la cineasta convoca también para dar su testimonio a algunos clientes del local, que recuerdan cómo era ir hasta ese espacio que en tiempos difíciles se convirtió para ellos en un verdadero refugio.

El largometraje Circus of Books está disponible en Netflix.

4. Lemebel (Amazon Prime Video). “La literatura es trascendental, no recoge la basura con la que se topa cada día. Yo sí, yo la recojo y la hago brillar”. De esa manera define a su trabajo el escritor y performer chileno Pedro Lemebel. Lo hace en el documental Lemebel (2019), de la directora Joanna Reposi. Una excelente oportunidad para aproximarse a uno de los artistas más radicales y sensibles de su país.

En este largometraje, la realizadora –como el propio Lemebel– junta fragmentos de la vida de su protagonista como diapositivas, registros de sus memorables performances como parte del colectivo de arte homosexual Las Yeguas del Apocalipsis en plena dictadura de Pinochet, apariciones televisivas incendiarias y memorias familiares. Hay algo crepuscular en la selección y en las capas de materiales que se van superponiendo, tan atractivas como corrosivas.

A diferencia de otros retratos audiovisuales, aquí el autor de Tengo miedo torero hace de la película un elemento más de su obra.

Hasta el final, inclusive cuando se empieza a apagar ese cuerpo –que puso al frente en tantas performances a lo largo de las décadas, que maquilló, que dragueó, que gritó, que besó, que corrió en medio de represiones, que subió a todo tipo de escenarios y hasta prendió fuego–, el artista le pide a la directora que no deje de grabar. Ella le hace caso y llega a registrarlo hasta los últimos días de su vida cuando Lemebel debió atravesar una enfermedad durísima que terminó en su muerte, en 2015.

El largometraje Lemebel está disponible en Amazon Prime Video.

5. Ex mormones. Un nuevo comienzo. Esta serie de cuatro episodios sigue la historia de amor y de lucha de Sally “Sal” Osborne y Lena Schwen. Se trata de dos mujeres que durante mucho tiempo vivieron bajo los preceptos de la fe de los mormones: crecieron en ese mundo, siguieron sus ritos, se casaron con hombres y tuvieron muchos hijos. Hasta que en un momento sus caminos se cruzaron. Al poco tiempo se dieron cuenta de que se habían enamorado y de que sus vidas cambiarían siempre.

En Ex Mormones (en el original Mormon No More) las protagonistas cuentan cómo se animaron a contar lo que sentían, cómo fue el proceso de la llamada “salida del clóset” en un ámbito tan conservador y cómo tuvieron que alejarse de esa comunidad que no las aceptaba. La serie llega hasta los días de la pareja en la actualidad, con la multitudinaria familia que construyeron.

La producción, que salió inicialmente por Hulu en los Estados Unidos y en Latinoamérica ahora puede verse por Star+, también incluye los testimonios de otros mormones y ex mormones que pertenecen a la comunidad LGBTQ+ y también revelan sus luchas, sus dificultades y, sobre todo, sus tironeos internos entre fe e identidad.

La serie documental Ex Mormones. Un nuevo comienzo está disponible en Star+.

AL