Nueve películas de los Globos de Oro 2024 para ver por streaming

Algunas pasaron con éxito por salas de todo el mundo y se convirtieron en fenómenos sociales, otras circularon apenas en festivales de cine. Algunas fueron aclamadas por la crítica o muy celebradas por el público. Con la entrega de los Globos de Oro 2024 empieza la temporada de premiaciones en la industria audiovisual y algunas películas que compiten por una estatuilla ya se pueden ver en distintas plataformas de streaming.

A continuación, un repaso por los largometrajes nominados en distintas categorías de esta edición del premio de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que están disponibles en formato hogareño en los servicios más populares de América Latina.

1. Barbie. Fue una de las películas más comentadas de los últimos tiempos y llegó en diciembre al menú de HBO Max. Ahora compite en varios rubros de los más preciados, entre los que se encuentran los de Mejor Película, Dirección y Guión. También parte del elenco está nominado.

La película de la escritora y directora Greta Gerwig (Mujercitas, Lady Bird) tiene como protagonistas a Margot Robbie (El escándalo y Yo, Tonya) y Ryan Gosling (La La Land, Blade Runner 2049) como Barbie y Ken. El elenco se completa, entre otros, con America Ferrera (Supertienda, Cómo entrenar a tu dragón), Kate McKinnon (El escándalo, Saturday Night Live), Michael Cera (Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños, Juno), Ariana Greenblatt (Avengers: Infinity War), Issa Rae (Insecure), Rhea Perlman (Te veré en mis sueños, Matilda) y Will Ferrell.

La película Barbie está disponible en HBO Max.

2. Maestro. Llena de recursos –por momentos, demasiado pomposa–, Maestro es una de las películas que se estrenó con gran despliegue hacia finales de 2023 y que está centrada en la relación entre el compositor musical estadounidense Leonard Bernstein y su esposa Felicia Montealegre. Dirigida, protagonizada y en parte escrita por Bradley Cooper, se lanzó en el Festival de Cine de Venecia, pasó por salas y desembarcó recientemente en Netflix.

El elenco se completa con Carey Mulligan como Montealegre, Matt Bomer, Maya Hawke y Sarah Silverman en papeles de reparto. Compite en cuatro categorías: Película dramática, Actor, Actriz y Dirección.

Maestro está disponible en Netflix.

3. Air. Dirigida por Ben Affleck y basada en hechos reales, la película reconstruye el origen de Air Jordan, una línea de calzado deportivo por el que la marca Nike armó una campaña de publicidad millonaria a partir de un trato con Michael Jordan, cuando el deportista era una figura en ascenso.

La película, que compite en el rubro largometraje de comedia o musical y que tiene a Matt Damon entre los nominados a mejor actor, tiene un elenco de grandes figuras. Disponible desde mediados de año en Amazon Prime, además del propio Affleck y de Damon, el equipo de Air se completa con Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Messina, Chris Tucker y Viola Davis, entre otros.

Air está disponible en Amazon Prime Video. Reseña del largometraje, en este enlace.

4. La sociedad de la nieve. De origen español, La sociedad de la nieve es una película dramática dirigida y escrita por Juan Antonio Bayona que narra la llamada Tragedia de Los Andes. Basada en el libro homónimo de Pablo Vierci, que relata el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes en 1972, lLa película está protagonizada por Enzo Vogrincic en el papel de Numa Turcatti, uno de los pasajeros del vuelo.

El largometraje, que está teniendo muy buena repercusión, circuló por varios festivales internacionales y se puede ver en la plataforma de Netflix, compite en los Globos de Oro en la categoría Película de habla no inglesa.

La sociedad de la nieve está disponible en Netflix. Más sobre el largometraje, en este enlace.

5. Saltburn. Definida por algunos expertos como “la película más depravadas de esta temporada de premios internacionales, Saltburn fue escrita, dirigida y coproducida por la actriz y realizadora británica Emerald Fennell.

Ambientada en Inglaterra a mediados de los 2000, la historia sigue a un estudiante de la Universidad de Oxford que se obsesiona con un compañero de estudios millonario, quien invita al joven a pasar el verano en la finca de su particular familia.

Con dos nominaciones en los Golden Globes y disponible en Amazon Prime Video, Saltburn está protagonizada por Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike, Richard E. Grant, Alison Oliver, Archie Madekwe y Carey Mulligan.

Saltburn está disponible en Amazon Prime Video.

6. Elementos. Una exitosa producción de Disney y Pixar, que después de pasar por los cines de todo el mundo desembarcó en Disney + y compite en la categoría de Película de animación.

Dirigida por Peter Sohn, la película se sitúa en Ciudad Elementos, en donde conviven residentes de fuego, agua, tierra y aire. El largometraje presenta a Ember (en la voz de Leah Lewis en la versión en inglés), cuya amistad con un joven divertido y sentimental llamado Wade (en la voz de Mamoudou Athie en la versión en inglés) le hace cuestionarse no sólo sus convicciones sobre el mundo en el que viven, sino la persona que quiere ser.

Elementos está disponible en Disney+.

7. No Hard Feelings (Hazme el favor). “Una comedia producida y protagonizada por Jennifer Lawrence en el papel de Maddie, una chica con grandes problemas financieros dentro de los cuales se encuentra salvar la casa en la que creció. En la búsqueda de un nuevo empleo, una pareja adinerada le ofrecen a Maddie una oportunidad única pero bastante extraña; salir con su hijo Percy y lograr sacarlo de. su caparazón, antes de que ingrese a la universidad”, señala la sinopsis oficial de este largometraje que tiene a su protagonista nominada en el rubro Actriz de Comedia o Musical.

No Hard Feelings está disponible en HBO Max.

8. Spider-Man: a través del Spider-verso. Según señala la sinopsis oficial del largometraje, en esta nueva entrega de la franquicia, Miles Morales (Shameik Moore) vuelve a la pantalla para una nueva misión. Mientras lidia con su agitada nueva vida como superhéroe, Miles acaba siendo transportado a un multiverso donde se encuentra con varios Spider-Men de diferentes dimensiones. Junto a Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) y un nuevo equipo de Spider-Personas que deben proteger su propia existencia, el héroe se embarca en una aventura épica. Luego de su paso por los cines, la película, que tiene dos nominaciones en los rubros Animación y Música, desembarcó en HBO Max.

El largometraje Spider-Man: a través del Spider-verso se puede ver en HBO Max.

9. Super Mario Bros: la película. Luego del exitoso estreno mundial en cines, Super Mario Bros: la película llegó al streaming en diciembre de 2023 a través de HBO Max. Una producción que combina a dos íconos pop del mundo de los videojuegos con el cine de animación. En los Golden Globes compite en las categorías Animación y Canción Original.

“Basada en el mundo de los juegos Super Mario de Nintendo, la película cuenta la historia de dos plomeros de Brooklyn que son hermanos y mejores amigos: Mario, el valiente con actitud de ‘vamos allá’, y el siempre ansioso Luigi, que preferiría no ir a ninguna parte. Comenzamos con los hermanos Super Mario lidiando con su negocio de plomería en problemas y terminamos en una aventura vertiginosa a través del Reino Champiñón. A lo largo de su viaje, conocemos a un elenco de personajes familiares y adorables, que finalmente se unen para derrotar al villano hambriento de poder, Bowser Koopa”, detalló la plataforma que la exhibe en un comunicado.

El elenco detrás de los personajes incluye a Chris Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi, Anya Taylor-Joy como Princesa Peach, Keegan-Michael Key como Toad, Jack Black como Bowser, Seth Rogen como Donkey Kong, y Fred Armisen como Cranky Kong.

Super Mario Bros: la película está disponible en HBO MAX.

