Denuncian a Horacio Rodríguez Larreta y Enrique Avogadro por "ofender el sentir religioso de los cristianos"

"Dios guarde al Señor Fiscal", dice al final la denuncia que este lunes presentó Santiago Santurio, presidente del partido porteño Ciudadanos, ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 22° de la Ciudad. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Cultura, Enrique Avogadro, fueron denunciados por Santurio por la infracción del Código Contravencional de la Ciudad que sanciona a quien "ultrajare o profanare objetos o símbolos en ofensa a los sentimientos religiosos", según el documento presentado ante la fiscalía, al que tuvo acceso elDiarioAR.

Según la denuncia, la ofensa se produjo durante la performance "Hoco Huoc" que se llevó a cabo en el marco de ArteBA, una feria de arte privada que ya cumplió treinta ediciones y que cuenta con el auspicio de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura de la Nación y de empresas privadas como Irsa, Andreani y Samsung, entre otras. En el transcurso de la representación artística, denuncia Santurio, "se puede ver un 'actor' masturbándose con una cruz y pasándose las cuentas de un rosario por su cuerpo desnudo de manera erótica". Santurio es el noveno candidato en la lista de diputados nacionales por la Ciudad que encabeza Javier Milei para las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo domingo.

Rodríguez Larreta y Avogadro no son los únicos denunciados. También se cuentan Diego Bianchi, que según Santurio fue curador de la performance, Nicolás Eduardo Morcillo y Leandro César Santoro, responsables del lugar en el que se llevó a cabo la representación artística, y los máximos responsables de la organización de ArteBA: Larisa Andreani (presidenta de la feria), Eduardo Mallea (vicepresidente), Lucrecia Palacios (directora ejecutiva), Amalia Curutchet (gerente de proyectos), Daniela Iramain (responsable de galerías), María José Oliva Vélez (productora de ArteBA 2021) y Lucía Cattaneo (asistente de galerías de ArteBA 2021).

"Es de destacar que ArteBA no sólo cuenta con el auspicio formal del GCBA sino además con su sostenimiento económico, en tanto la información disponible online permite comprobar que fue sustancialmente beneficiada con subsidios desde, al menos, el 2012, por aproximadamente USD 300.000", consta en la denuncia presentada por el titular de Ciudadanos, un partido que en su perfil oficial de Twitter se define así: "Somos el partido del sentido común y de la gente de barrio. Somos CIUDADANOS. El futuro depende de nosotros".

La denuncia presentada este lunes insta a la fiscalía a tomar una declaración testimonial a Belén Diez. "Como consecuencia de presenciar la exposición, sufrió un profundo menoscabo en sus derechos personalísimos y fue afectada en su libertad religiosa, toda vez que, por su condición de católica, presenciar el citado 'acto' le ocasionó una denigración y un ultraje a sus más profundas convicciones", sostiene el escrito. A la vez, insta a la fiscalía a que considere denunciado a "cualquier otro individuo que, del devenir de la investigación, surja como responsable de la exposición 'Hoco Huoc'".

"Para mí Tristán Bauer -ministro de Cultura de la Nación- también está implicado. La denuncia es a todos los responsables. Lo que pasa es que con Avogadro ya hay antecedentes: en 2018 comió una porción de torta que tenía la forma de Cristo y no hizo ningún desagravio, no dijo que eso estaba mal, apenas pidió disculpas de manera light y mucho después de los hechos. No hizo nada para que estas ofensas dejaran de pasar. Y Rodríguez Larreta lo mantuvo en su cargo. Por eso es más grave lo de la Ciudad", responde Santurio ante la consulta sobre por qué no hay integrantes del Ministerio de Cultura de la Nación, también auspiciante, entre las personas mencionadas en la denuncia. Este diario intentó comunicarse con las oficinas del jefe de Gobierno porteño y su ministro de Cultura pero no obtuvo respuesta.

En efecto, en 2018 en la Feria de Arte Contemporáneo Argentina (FACA), los artistas Pool & Marianela presentaron la obra "Jesus Cake", una torta con la forma del cuerpo de Jesús que luego fue repartida en porciones y comida por quienes recorrían la feria. Avogadro era uno de ellos.

"Bajo ese antecedente no pasó nada. Desde el Gobierno de la Ciudad siguieron haciéndose los zonzos. Hacemos esta nueva denuncia porque se ve que no se escuchó lo que manifestamos en ese entonces respecto de ofender a los cristianos. Avogadro fue a un colegio católico, debería entender la importancia del rosario para los católicos. Hasta que Ciudad o Nación hagan un desagravio, son responsables", sostiene Santurio, y argumenta que, a diferencia de lo decidido respecto de las autoridades nacionales, la denuncia hacia las autoridades porteñas fue nominal por el antecedente de la feria de arte contemporáneo de 2018.

"Hay un límite para la libertad de expresión. Hay gente que se ve ofendida cuando ve una cruz en un edificio público. ¿Si la cruz está hecha con penes o alguien se masturba con un rosario los cristianos no nos podemos ofender? El arte no tiene por qué ser transgresor ni ofender. Es posible hacer arte sin llegar a eso", evalúa el denunciante.

En 2004, cuando ya era arzobispo de Buenos Aires pero todavía no era Papa, Jorge Bergoglio calificó la muestra retrospectiva del artista León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta como una "blasfemia". La figura de Jesús crucificado en un avión de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, -"La civilización occidental y cristiana- fue el emblema de la discusión. Tras la aseveración de Bergoglio, hubo ataques físicos a la exposición: desde bombas de olor hasta daños a las obras, incluso alguna resultó rota. La jueza Elena Liberatori ordenó clausurar la muestra y sólo la reacción colectiva -se organizó una masiva manifestación en apoyo al artista y a la exhibición- torció ese destino. El Recoleta volvió a exhibir el trabajo de Ferrari y en unos cuarenta días alrededor de 70 mil personas pasaron por la retrospectiva. La censura había despertado el interés por conocer la obra del artista.

JR