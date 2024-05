Los libros de mayo: lo nuevo de Salman Rushdie, Lorrie Moore y una reedición de Nora Ephron

Mientras sigue teniendo lugar una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, un evento marcado esta vez por la crisis económica y las preocupaciones generalizadas en todo el sector, las editoriales radicadas en la Argentina siguen ofreciendo novedades muy diversas, entre novelas, poemarios, ensayos, textos híbridos, novelas gráficas, cuentos y más. Tan diverso es el menú, que hasta el propio presidente Javier Milei lanzará este mes un nuevo libro, que lleva como título Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica y sale por el sello Planeta.

A continuación, un repaso por algunos de los lanzamientos editoriales más destacados, previstos para el mes de mayo.

1. Cuchillo, de Salman Rushdie. “En estas desgarradoras nuevas memorias, Salman Rushdie -escritor internacionalmente admirado, defensor de la libertad de expresión y ganador del Premio Booker de los Bookers y del Premio de La Paz de los Libreros alemanes, entre otros muchos- narra cómo sobrevivió al atentado contra su vida treinta años después de la fatwa que ordenó el ayatolá Jomeiní contra él”, adelanta la editorial Random House, que publicó a nivel local.

El célebre escritor británico de origen indio sufrió en 2022 un ataque perpetrado por un joven que se le abalanzó para acuchillarlo sin piedad.

“Cuchillo es una meditación poderosa, profundamente personal y, en última instancia, consoladora sobre la vida, la pérdida, el amor, el arte y sobre cómo reunir la fuerza necesaria para volver a ponerse en pie”, apuntan los editores sobre este libro.

Cuchillo, de Salman Rushdie, fue publicado en español por Random House.

2. Si este no es mi hogar, no tengo un hogar, de Lorrie Moore. “Finn es un profesor de mediana edad que se ve forzado a tomarse un descanso del trabajo cuando lo alertan de que su expareja, Lily, tiene graves problemas. Juntos inician un último viaje que hará que Finn se replantee cuestiones ineludibles sobre lo cómico y lo trágico de la vida, la muerte y el pasado juntos”, adelanta Seix Barral sobre la última y esperada novela de la escritora estadounidense Lorrie Moore, que llega ahora a las librerías locales traducida al español.

“Con su inigualable humor negro, su desbordante imaginación y un talento único para desafiar los géneros, Lorrie Moore firma una prodigiosa novela que funciona como una caja mágica que contiene tanto una historia de amor memorable como un irónico cuento de fantasmas y un misterio anclado en el siglo XIX. Un atrevido libro sobre la pérdida que nos recuerda que deberíamos atesorar los fugaces momentos de felicidad”, agrega la editorial.

Si este no es mi hogar, no tengo un hogar, de Lorrie Moore, salió por Seix Barral.

3. Ricardo Piglia. Introducción general a la crítica de mí mismo. “Esta conversación no es la versión oral de Los diarios de Emilio Renzi, sino la memoria detallada y chismosa de los sesenta y setenta”, señala la escritora María Moreno en el prólogo de este libro, que reúne conversaciones de Ricardo Piglia con Horacio Tarcus y que acaba de ser editado por el sello Siglo XXI.

“Horacio Tarcus, con su pasión por reconstruir las redes afectivas e intelectuales del mundo de las izquierdas, recibe a Ricardo Piglia en su archivo y juntos salen a recorrer la ebullición de los años sesenta y setenta”, detallan desde la editorial sobre la publicación.

Ricardo Piglia. Introducción general a la crítica de mí mismo salió por Siglo XXI editores.

4. Para hechizar a un Cazador, de Luciano Lamberti. “Julia escucha en un bar a una vieja que la abordó en la calle y dice ser su abuela. Siempre tuvo dudas sobre su propio origen y Griselda ahora le revela su verdadera historia. Muy pronto entenderá que detrás de esa apacible anciana hay más de lo que dice. Los lectores, con ella, empezarán una inmersión sin pausa en un territorio de horror multiforme que, en la repetición de la tortura y la muerte, replica los gestos sangrientos de la dictadura militar. Una trama labrada con excelencia que repasa los años 60 y 70 con los recursos del terror y del gore y que deslumbra con su maestría y agudeza”, sostiene la sinopsis oficial de este libro del escritor argentino Luciano Lamberti, quien con esta historia ganó el Premio Clarín Novela en 2023.

Para hechizar a un Cazador, de Luciano Lamberti, salió por Alfaguara.

5. No me gusta mi cuello, de Nora Ephron. La escritora, guionista, directora y periodista estadounidense Nora Ephron (1941-2012) publicó este libro plagado de textos autobiográficos hilarantes en 2006. Con los años, No me gusta mi cuello, ahora editado en español por Libros del Asteroide, se convirtió en uno de los favoritos de sus lectores. Tal como ocurría con No me acuerdo de nada, que circuló en el país en 2022 a partir de la traducción de la misma editorial, Ephron ofrece un tono de confidencia lleno de guiños para hablar, entre otras cosas, de su experiencia como madre y del síndrome del nido vacío; del precio de vivir en su amada Nueva York; de su paso por la Casa Blanca como becaria; del amor tras un divorcio problemático; de la vejez, siempre con una sinceridad y un humor desprejuiciado que son su sello inolvidable.

No me gusta mi cuello, de Nora Ephron, salió por Libros del Asteroide. Más sobre la autora, en este enlace.

6. Un espectro acecha, de China Miéville. “Un espectro recorre Europa, acecha a los grandes enemigos de los explotados: el comunismo, con toda su impronta, empieza a circular entre los proletarios, de la mano de los pensamientos de Karl Marx y Friedrich Engels. ¿Por qué sostener, como obreros, un sistema opresor, si podemos rebelarnos frente a él?”, plantea el autor de esta publicación que sale ahora en español por el sello independiente Ediciones Godot.

“Este libro no pretende ser una evaluación exhaustiva del Manifiesto Comunista o de sus argumentos. Intenta ser una breve introducción a un texto indispensable y apunta al lector curioso de mentalidad abierta. No es necesario tener conocimientos previos. Incluyo varias sinopsis y muchas citas textuales de todas las secciones del Manifiesto”, agrega.

China Tom Miéville nació en Norwich, Reino Unido, el 6 de septiembre de 1972. Además de ser novelista de fantasía y ciencia ficción, escritor de cómics, profesor, crítico literario y ensayista, también es activista político. Militante de izquierda, fue miembro de la International Socialist Organization de Estados Unidos y de la International Socialist Network. Fue miembro del Socialist Workers Party y en 2013 fundó Left Unity, un partido político de izquierda anti-racista, feminista y que se opone a la discriminación religiosa.

Un espectro acecha. Sobre el Manifiesto Comunista, de China Miéville, salió por Ediciones Godot con traducción de Marcela Alonso.

7. Cada uno por su lado y Dios contra todos, de Werner Herzog. Las historias del cineasta alemán Werner Herzog, director, entre otras joyas, de Fitzcarraldo y Aguirre, la ira de Dios, llegan, tal como se lee en la contratapa de este libro “a los límites de la experiencia humana: transportó un barco de vapor por una montaña en la jungla, caminó de Munich a París en pleno invierno, descendió a un volcán activo, vivió en la naturaleza entre osos pardos... una vida única”.

Editadas por Blackie Books, estas memorias reúnen un registro personalísimo de esas experiencias muchas veces insólitas y un “hipnótico remolino de recuerdos, en el que Herzog cuenta su historia por primera y única vez”, según aseguran sus editores.

Cada uno por su lado y Dios contra todos, de Werner Herzog, salió por Blackie Books.

8. Visceral, de María Fernanda Ampuero. “Un cadáver contagiado de virus Covid yace amortajado sobre un sofá doméstico bajo un parasol. Junto a él un cartel dice: ‘¡¡Hemos llamado al 911 y no hay ayuda!!’. Es Guayaquil durante un día de 2020. Plena pandemia. Esta imagen de muerte desoladora da pie a explicar qué tipo de golpe, de sacudida, de descenso es Visceral”, señala la sinopsis oficial de este nuevo libro de la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero, autora también de los libros de cuentos Pelea de gallos y Sacrificios humanos.

En esta oportunidad, la escritora optó por meterse en textos mestizos, entre la autobiografía, la memoria, la confesión y la autoficción, según anticiparon sus editores de Páginas de Espuma.

El libro ofrece diecinueve textos (“tantos como países tiene Latinoamérica”, informan desde la editorial) que bordean los miedos y las obsesiones, las experiencias y los recuerdos, las dudas y los conocimientos, los hallazgos y las búsquedas de la autora.

Visceral, de María Fernanda Ampuero, salió por Páginas de Espuma.

9. El niño, de Fernando Aramburu. “Nicasio, ya jubilado, acostumbra a subir los jueves al cementerio de Ortuella a visitar la tumba de su nieto. Es uno de los muchos niños fallecidos tras una explosión de gas en un colegio de aquella localidad, un accidente que sacudió al País Vasco y a toda España en 1980. Por las andanzas del abuelo, una figura que se agranda hasta hacerse inolvidable, por el testimonio de la madre muchos años después, por la crónica objetiva de lo que le ocurrió a la familia, descubriremos cómo aquella tragedia lacerante y devastadora los alteró, cómo sacó a relucir aspectos inesperados, cómo trastocó sus vidas”, adelanta Tusquets sobre la historia de El niño, la nueva novela de Fernando Aramburu.

“El lector se verá inmerso en una historia de emociones inesperadas, una exploración psicológica y literaria con afilado bisturí que nos mantiene pegados al devenir de los destinos de los protagonistas. Una novela que alberga una densidad emocional tan alta que exige una lectura atenta, hasta la última línea, para entender, comprender, emocionarnos con el destino de sus protagonistas. Nueva entrega del extraordinario friso de ‘Gentes Vascas’, El niño es una historia desgarradora”, agrega la editorial.

El niño, de Fernando Aramburu, es una publicación de Tusquets.

10. McGlue, de Ottessa Moshfegh. “Salem, Massachusetts, 1851: McGlue, marinero rudo, tramposo y canalla, nos habla desde la bodega mugrienta del barco en el que está retenido, en un estado de embriaguez intermitente que vuelve la realidad ambigua. Este huidizo protagonista divaga entre recuerdos borrosos y teje una fina línea entre la niebla del alcohol y las trampas de la memoria. Es posible que haya matado a un hombre, y que ese hombre fuera su mejor amigo. Ahora solo quiere un trago para acallar las aterradoras sombras que acompañan a su indeseada sobriedad”, anticipa la sinopsis de este libro de la escritora estadounidense Ottessa Moshfegh.

A medio camino entre un cuento de piratas y un western, se trata de la primera novela que escribió la autora del célebre Mi año de descanso y relajación, que ahora llega a las librerías locales traducido del inglés.

McGlue, de Ottessa Moshfegh, salió por Alfaguara.

11. Poesía completa (1958-2008), de Joaquín Giannuzzi. Este libro reúne los once volúmenes escritos por Joaquín O. Giannuzzi a lo largo de cincuenta años. Con prólogo de Fabián Casas, esta edición recupera una obra poética única, en la que se percibe una música de fondo. “Son apenas cuatro acordes repetidos más cercanos al punk, si es que tomamos al punk en su lado más luminoso: podés hacer poesía con lo que ves mientras caminás por tu casa, no necesitás ser un pequeño dios para escribir un poema”, señala Casas en las palabras que acompañan esta edición.

Giannuzzi nació en Buenos Aires, Argentina, en 1924. Se dedicó al periodismo, publicó críticas literarias en Crítica, Crónica, Clarín y La Nación. En 1962 empezó a colaborar con Sur, dirigida por Victoria Ocampo. En 1958 publicó Nuestros días mortales, con el que obtuvo el premio de la Sociedad Argentina de Escritores. Le siguieron Contemporáneo del mundo (1962), Las condiciones de la época (1967) y Señales de una causa personal (1977). Ya en la década del ochenta publicó Principios de incertidumbre, Violín obligado y Cabeza final. Su último libro publicado fue ¿Hay alguien ahí?, poco antes de su fallecimiento, el 26 de enero de 2004.

Poesía completa (1958-2008), de Joaquín Giannuzzi, salió por Fondo de Cultura Económica.

12. Bien tarde en el día, de Claire Keegan. “Un cajón exclusivo en el armario. La copia de una llave. Un te amo dicho a tiempo. Un mensaje agradeciendo una cena. Gestos de amor y muestras de interés que construyen los cimientos de cualquier pareja. Aunque muchas veces todo esto queda relegado por un muro que no puede atravesarse. El egoísmo, el hastío, la pereza e incluso el maltrato se entrometen en la relación y el desenlace final se vuelve inevitable, si es que antes no clausuraron la posibilidad de un verdadero comienzo. Claire Keegan observa y escribe con la sensibilidad justa para convertir la típica historia de amor en un relato tan conmovedor como atrapante, y avanza sobre zonas incómodas de la intimidad de una pareja como la falta de generosidad o incluso el desamor. Bien tarde en el día confirma la agudeza de su estilo y se vuelve un reflejo de la imposibilidad del amor en los tiempos que corren, aunque también una vía de escape”, señalan los editores de Eterna Cadencia sobre la nueva publicación de la autora irlandesa, una nouvelle que sale ahora en español con traducción de Jorge Fondebrider.

Bien tarde en el día, de Claire Keegan, salió por Eterna Cadencia Editora.

13. Pequeña novela de Oriente, de Santiago Loza. “Un festival de cine en Corea, unas lánguidas vacaciones en Japón, una residencia de escritores donde surge el ímpetu de conocer China... Sobre estos escenarios, Santiago Loza urde un recorrido que, antes que geográfico o sociológico, es subjetivo. Lo que se revela en las tres crónicas de este libro es fundamentalmente el mapa de una sensibilidad, el modo en que una mirada compone las formas de un mundo inestable, algo hostil, pero con recurrentes y cálidos resquicios que permiten que la luz se filtre, se aposente. Esa mirada, por momentos de una neurosis hiperestésica, por momentos de una entrega apocada y generosa, evita toda impostura. Se limita a reaccionar frente a lo que percibe como amenaza o como exotismo, frente a lo conmovedor, lo frustrante o lo hermoso. Con ese simple recurso de la autenticidad, estas páginas nos dejan subyugados dentro de un sistema de espejos: las palabras que describen aquello que se presenta como ajeno son las que, en definitiva, reflejan lo que nos resulta más íntimo. Hacemos nuestro el desconcierto y el aislamiento del autor, su manera de fascinarse y su reposada asimilación. Como le ocurre al propio Loza, terminamos rendidos ante un espacio que, de repente, se ha vuelto propio y extraño, nos dejamos ganar por un 'deseo irrefrenable de Oriente'”, se lee en la contratapa de este libro de crónicas que salió por el sello independiente Entropia.

Loza (Córdoba, 1971) es escritor y cineasta. Escribió las novelas Yo te vi caer, El hombre que duerme a mi lado, La primera casa y Un espíritu modesto. La veintena de piezas que componen su trabajo dramatúrgico fue publicada en Textos reunidos, Obra dispersa y Empiecen sin mí. También es autor de los libros de no ficción Nadadores lentos y Diario inconsciente. Ha dirigido una docena de películas reconocidas internacionalmente. Además, fue distinguido con el Premio Konex y con el Premio Nacional de Cultura 2021.

Pequeña novela de Oriente, de Santiago Loza, es una publicación de Entropía.

14. Las cosas menores, de Giuliana Migale Rocco. “En la soledad del duelo por su madre y de un padre que vive a la distancia —concreta y simbólica—, la narradora de Las cosas menores toma nota de las huellas que el mundo va dejando en ella. ‘Ayer dormí tantas horas que soñé con mi madre. El alivio de tener una madre es inconmensurable’, escribe. ‘¿La próxima fase de la humanidad será la de las pequeñas comunidades afectivas? Ojalá’, se pregunta. Las frases son átomos que contienen destellos de experiencias, la vida es acá un encadenamiento de textos, un palimpsesto del día a día. Como un hilo que intenta enhebrar la experiencia con la lectura, recurre a sus poetas y artistas amados para leer el mundo en ellos. La literatura siempre se hace con la vida, dice Roland Barthes y esa parece ser la premisa que organiza este libro de Giuliana Migale Rocco, un texto en el que la vida y la literatura se unen en un tejido brillante y conmovedor”, señaló la escritora Cynthia Edul sobre Las cosas menores, la primera novela de Giuliana Migale Rocco.

El manuscrito, que ahora publica la editorial independiente Tenemos las Máquinas, recibió el Premio Estímulo a la Escritura Todos los tiempos el tiempo, organizado por la Fundación Bunge y Born, la Fundación Proa y el diario La Nación por un jurado conformado por Romina Paula, Alan Pauls y Paula Pérez Alonso.

Migale Rocco nació en Buenos Aires, en 1994. Estudió Relaciones Internacionales y Gestión Cultural, y trabaja como gestora cultural en distintos espacios institucionales e independientes vinculados a la literatura, las artes escénicas y las artes visuales.

Las cosas menores, de Giuliana Migale Rocco, salió por Tenemos las Máquinas.

15. Presentación de Rodolfo Fogwill. Una monografía, de Ricardo Strafacce. Esta publicación que llega de la mano del sello Blatt&Ríos es un volumen de más de 500 páginas dedicadas a estudiar la obra en prosa de un escritor fundamental de la literatura argentina contemporánea como Rodolfo Fogwill. “Ricardo Strafacce realiza lúcidos análisis literarios de las obras, las ubica en el contexto de su publicación y repone elementos biográficos que desmontan muchos de los mitos creados en torno a la figura de Fogwill (mitos que por cierto el propio Fogwill contribuyó a crear)”, señalan los editores de la publicación.

“Es un libro ideal para quienes ya son lectores de este autor, pero también para quienes desean familiarizarse con él, puesto que allí se reponen argumentos e información necesarios para la comprensión y el disfrute. Strafacce rinde homenaje a una obra monumental, con claridad y precisión, sin resignar complejidad, en un libro definitivo para la historia de la literatura argentina”, agregan.

Presentación de Rodolfo Fogwill. Una monografía, de Ricardo Strafacce, salió por Blatt&Ríos.

16. El taller literario, de Francisco Bitar. “Gori Lizmayer, autor de la saga Colapso, empieza a entender que sus novelas –apreciadas en su momento por un grupo selecto de críticos– pronto caerán en el olvido. Se gana la vida como docente en un secundario y haciendo horas extras en un periódico agrícola. Y, para llegar a ser escritor, decidió no casarse ni tener hijos. Ahora está bloqueado: hace rato que no escribe una sola página. Una noche sale a caminar y en una charla con la empleada de una estación de servicio se entera de la existencia de un taller literario en su ciudad litoraleña. La información se le revela como una invitación a embarcarse en un experimento que quizás le sirva para reanimar las brasas casi extintas de su escritura. Al volver a su casa, se pone en contacto con el coordinador del taller y decide anotarse. Pero claro, él es Gori Lizmayer, el autor de la saga Colapso, y no puede hacerlo con su nombre real. Así es como nace Ghito Londres, una identidad falsa que, transitando el peligroso filo entre mentira y ficción, lo llevará a conocer el amor, el compañerismo y el impensado sinsabor de no ser tomado en serio”, apunta la sinopsis oficial de El taller literario, el nuevo libro del escritor santafesino Francisco Bitar, que acaba de salir por la editorial independiente Sigilo.

Según adelantaron sus editores, se trata de una novela “sumamente realista, con visos de comedia” en la que el autor “se ríe del tantas veces anunciado fin de la literatura haciendo un hermoso homenaje a la imaginación y a la importancia que tiene en nuestras vidas”.

El taller literario, de Francisco Bitar, salió por Sigilo.

17. No fue penal, de Juan Villoro. “Dos ex amigos y ex jugadores de fútbol cuentan lados opuestos de una misma jugada y ofrecen distintas visiones del mundo. Ellos son: el Tanque, un entrenador cuyo equipo está peleando el descenso y Valeriano Fuentes, quien fuera un jugador estrella lesionado en el momento en el que era pura promesa, justo antes del mundial, y que ahora tiene la función de dictaminar la justicia del VAR. Estos dos relatos están unidos por un momento clave, por ese segundo de suspenso en el que la pelota está en el aire, el estadio se paraliza y el lector también”, adelanta la editorial independiente Gog y Magog, sobre este libro del escritor mexicano Juan Villoro. “Con su maestría y su cercanía de siempre al momento de narrar, pone en juego los destinos de estos dos amigos, como también sus rencores, sus emociones, sus anhelos y da una visión singular de la historia de este país tan hermoso como inquietante que es México”, apuntan sobre el libro los editores locales de No fue penal.

No fue penal, de Juan Villoro, salió por Gog y Magog.

18. Troya, de Mariana Ruiz Johnson y Nicolás Schuff. “Esta es la historia de una larga guerra entre griegos y troyanos. Homero la contó hace 3000 años; hoy vuelven a contarla Nicolás Schuff, sin mentir ni en una coma, y Mariana Ruiz Johnson, que retrata a sus bellos héroes para que los conozcamos mejor. Aunque este enfrentamiento ocurrió hace mucho tiempo, sus protagonistas eran parecidos a nosotros: se enamoraban, se peleaban, defendían sus ciudades y se lanzaban a la aventura cada vez que encontraban la oportunidad. Tenían muy buenas ideas: ¡una de ellas que incluyó a un caballo fue tan extraordinaria que logró terminar con la guerra!”, adelanta sobre esta publicación Siglo XXI. Se trata de un nuevo lanzamiento de su creciente sello Siglo para chicos, dedicado a la literatura infantil y juvenil.

Troya, de Mariana Ruiz Johnson y Nicolás Schuff, salió por Siglo XXI Editores.

