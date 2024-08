Series y películas que llegan al streaming en agosto: Máxima Zorreguieta, Godard y el final de una historia esperada

Los principales sistemas de streaming prometen renovarse durante agosto, con novedades y también con la apuesta a clásicos del cine y del universo de las series que aterrizarán muy pronto en formato hogareño en las distintas plataformas.

A continuación, un repaso por algunas series y películas destacadas que se incorporarán durante este mes a los servicios de Netflix, Max, Mubi, Amazon Prime, Apple TV+, Paramount+ y Disney +.

1. The Umbrella Academy. “Cuando una misteriosa asociación empieza a cuestionar la realidad, depende de la Academia Umbrella arreglar las cosas... una última vez”, anticipa de manera muy escueta Netflix, sobre el regreso de esta serie muy esperada que llegará para su temporada final a partir del 8 de agosto.

Postergada por la huelga de guionistas que tuvo lugar el año pasado en Hollywood, según se anunció oficialmente la serie tendrá seis capítulos.

La temporada final de The Umbrella Academy se estrena el 8 de agosto en Netflix.

2. Godard eterno. La plataforma Mubi anunció para este mes un ciclo con una serie de largometrajes que reúnen “la etapa dorada de Jean-Luc Godard, en un homenaje a la Nouvelle Vague”.

“Con clásicos como Sin aliento, Pierrot Le Fou y Alphaville, Godard captura no solo el dinamismo de sus locaciones sino también el espíritu vivaz de una nueva generación que pronto desafiaría el status quo en Francia. Esta colección celebra su estilo ecléctico, así como la actitud combativa y radical de los años 60 que caracteriza sus entretenidas películas”, detalló la plataforma en un comunicado.

Desde el 9 de agosto, estarán disponibles esas tres películas mencionadas y también se sumarán Masculin Féminin y Dos o tres cosas que yo sé de ella.

El ciclo Godard eterno estará disponible en Mubi a partir del 9 de agosto.

3. Only Murders in The Building. “En la cuarta temporada de Only Murders in the Building, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) se enfrentan a los impactantes acontecimientos en torno a Charles y su amiga Sazz Pataki ocurridos hacia el final de la temporada anterior. La investigación que realizan Charles, Oliver y Mabel los lleva hasta Los Ángeles, donde un estudio de Hollywood está preparando una película sobre el podcast Only Murders. Mientras los detectives aficionados regresan a Nueva York, se embarcan en un viaje aún más épico: atravesar el patio de su edificio para adentrarse en las retorcidas vidas de los residentes de la Torre Arconia”, adelantó sobre esta serie Disney+ en un comunicado e informó que estará disponible en la plataforma a partir del 27 de agosto, con episodios nuevos cada martes.

La cuarta temporada de Only Murders in The Building llegará a Disney+ a partir del 27 de agosto.

4. Elizabeth Taylor: las cintas perdidas. Este documental, según informa la platafoma Max en un comunicado, “permite que la propia voz de Elizabeth Taylor narre su historia, acompañada de fotos personales, películas caseras y clips de sus roles icónicos que reflejan sus desafíos y triunfos en la vida real, desafiando al público a reconsiderar el legado de Taylor”.

“A través de entrevistas recién descubiertas con Taylor y un acceso sin precedentes al archivo personal de la estrella de cine, el documental revela la compleja vida interior y la vulnerabilidad de la leyenda de Hollywood y de una vida vivida en un escenario global”, agregaron sobre esta producción original de HBO, que estará disponible a partir del 3 de agosto.

El documental Elizabeth Taylor: las cintas perdidas estará disponible en Max a partir del 3 de agosto.

5. Emily en París. “La vida de Emily en París podrá tener mucho drama, pero ella está decidida a obtener todo lo que busca de la ciudad —y del hombre— de sus sueños”, adelantó Netflix en un comunicado. Se trata del regreso de una de las series más populares de la plataforma, que ofrecerá la primera parte de la cuarta temporada de la historia a partir del 15 de agosto.

La primera parte de la cuarta temporada de Emily en París estará disponible en Netflix a partir del 15 de agosto.

6. El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder. Una nueva entrega de esta serie llegará a Amazon Prime Video a partir del 29 de agosto.

Según adelantó la plataforma, en la segunda temporada, “Sauron ha regresado. Expulsado por Galadriel, sin ejército ni aliados, el Señor Oscuro debe confiar en su astucia para reconstruir su fuerza y supervisar la creación de los Anillos de Poder, atando a toda Tierra Media a su siniestra voluntad”.

La segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 29 de agosto.

7. El planeta de los simios: Un nuevo reino. La plataforma Disney + anticipó que esta película estará disponible en su catálogo a partir del 2 de agosto. Según adelantó en un comunicado, la historia “se encuentra situada varias generaciones en el futuro tras el reinado de César, en el que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos han quedado reducidos a vivir en las sombras”.

“Mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio, Noa (Owen Teague) un joven simio emprende un viaje desgarrador que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual. Junto a él, la película introduce otros dos nuevos personajes —una mujer humana llamada Nova (Freya Allan) y el líder del nuevo reino simio llamado Próximus César (Kevin Durand)— que expanden el universo de la saga hacia terrenos inexplorados”, agregó.

La película El planeta de los simios: Un nuevo reino estará disponible en Disney+ a partir del 2 de agosto.

8. Industry. Vuelve, con su tercera temporada, esta serie que cuenta el mundo de las finanzas de alto riesgo en Londres y sus particulares personajes. “Industry ofrece una visión interna de la caja negra de las altas finanzas siguiendo a un grupo de jóvenes banqueros mientras forjan sus identidades en el ambiente de presión y el frenesí de sexo y drogas de la oficina londinense de Pierpoint & Co, un banco internacional”, señalan sus productores.

“En la temporada tres, mientras Pierpoint mira hacia el futuro y apuesta fuerte por la inversión ética, Yasmin (Marisa Abela), Robert (Harry Lawtey) y Eric (Ken Leung) se encuentran en el centro de atención en la opulenta oferta pública inicial (IPO) de Lumi, una empresa de energía verde tecnológica dirigida por Sir Henry Muck (Kit Harington), en una historia que llega hasta lo más alto de las finanzas, los medios de comunicación y el gobierno. Desde que dejó Pierpoint, Harper (Myha’la) está ansiosa por volver a la emocionante adrenalina de las finanzas y encuentra un socio improbable en Petra Koenig (Sarah Goldberg), gestora de cartera de FutureDawn”, adelantaron desde Max y anticiparon que la producción estará disponible en la plataforma a partir del 11 de agosto.

La tercera temporada de la serie Industry estará disponible en Max a partir del 11 de agosto.

9. Los instigadores. Matt Damon y Casey Affleck protagonizan este largometraje que llegará a Apple TV+ el 9 de agosto. “Rory (Matt Damon), un padre desesperado, y Cobby (Casey Affleck), un expresidiario, forman una improbable sociedad para robar la fortuna de un político corrupto. Cuando sus planes se tuercen, la policía, funcionarios de pocas luces y mafiosos en busca de venganza salen a su caza. Completamente desbordados, convencen a la psicóloga de Rory (Hong Chau) para unirse a su caótica fuga a través de la ciudad, durante la que deberán dejar a un lado sus diferencias si no quieren caer en manos de sus perseguidores”, señala la sinopsis oficial del largometraje.

Dirigida por Doug Liman a partir de un guion de Chuck MacLean y Affleck, Los instigadores cuenta con un reparto que completan Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina, Toby Jones, Jack Harlow y Ron Perlman.

La película Los instigadores se estrena el 9 de agosto por Apple TV+.

10. Caminos cruzados. Después de su paso por cines, la última obra de Levan Akin (And Then We Danced) llega al menú que ofrece Mubi. “Protagonizada por Mzia Arabuli, Lucas Kankava y Deniz Dumanlı, esta película sigue a Lia, una ex maestra en busca de su sobrina Tekla junto a Achi, un joven desafortunado. En un viaje a través de las calles de Estambul, la película explora cómo la aceptación trasciende las fronteras. Caminos cruzados es una experiencia profundamente emotiva y visualmente cautivadora”, destacó la plataforma.

La película Caminos cruzados se estrena en Mubi el 30 de agosto.

11. Máxima. “Sevilla, 1999. Desde el momento en que la bella argentina Máxima aparece al lado del príncipe heredero holandés, se encuentra en el centro de atención. Pero cuando Guillermo Alexander le pide que se case con él, el pasado la alcanza. Surgen acaloradas discusiones sobre la carrera política de su padre en la dictadura militar argentina, algo que ella nunca enfrentó en sus propios círculos. ¿Qué permite a Máxima prosperar finalmente en una antigua corte europea? ¿Y cómo puede Máxima mantenerse fiel a sí misma sin renunciar a su familia?”, propone la sinopsis oficial de esta serie biográfica de la argentina Máxima Zorreguieta, actual reina consorte de los Países Bajos. Protagonizada por Delfina Chaves y Martijn Lakemeier, la producción llegará a la plataforma Max el 15 de agosto.

La serie Máxima estará disponible a partir del 15 de agosto en Max.

12. The Good Doctor. “En la última temporada de The Good Doctor, el Dr. Shaun Murphy enfrenta nuevos desafíos en su carrera y vida personal. Como cirujano más experimentado, deberá manejar casos médicos difíciles mientras se adapta a su nueva familia y a despedidas dolorosas”, adelanta Amazon Prime Video sobre esta producción, que llegará a las pantallas de Latinoamérica el 1 de agosto.

La última temporada de la serie The Good Doctor llega a Amazon Prime Video el 1 de agosto.

13. Bob Marley: la leyenda. La plataforma Paramount+ anunció que a partir del 3 de agosto llegará a su plataforma la película Bob Marley: la leyenda. Se trata, según sus productores, de un “conmovedor retrato cinematográfico del legendario músico” que “celebra la vida y la música de un icono que inspiró a generaciones a través de su mensaje de amor, paz y unidad”.

“En esta película poderosa y edificante, se descubre la increíble historia de superación de Bob Marley y el viaje detrás de su música revolucionaria que cambió el mundo”, señalaron sobre el largometraje, protagonizado por Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch y James Norton.

La película Bob Marley: la leyenda llega a Paramount+ el 3 de agosto.

14. No puedo vivir sin ti. Netflix anunció que el 16 de agosto se sumará a su servicio esta película que tiene al actor argentino Adrián Suar como protagonista.

“Carlos (Adrián Suar) tiene un trabajo perfecto, una vida perfecta… y una relación muy tóxica con su teléfono celular. Cuando su adicción arruina un evento familiar, su mujer Adela (Paz Vega) le da un ultimátum. Él hará todo lo posible para recuperarla, incluso anotarse en una novedosa terapia que ha encontrado en internet: una terapia para adictos al celular”, detalló sobre la historia la plataforma.

La película No puedo vivir sin ti llegará a Netflix el 16 de agosto.

15. Fuimos los afortunados. Basada en una novela bestseller del New York Times de Georgia Hunter, esta producción es una miniserie inspirada en la increíble historia real de una familia judía separada al inicio de la Segunda Guerra Mundial.

“La serie sigue a esta familia a través de continentes mientras hacen todo lo posible para sobrevivir y reunirse. Fuimos los afortunados demuestra cómo, frente a los momentos más oscuros del siglo XX, el espíritu humano puede perdurar e incluso prosperar. La serie es un tributo al triunfo de la esperanza y el amor contra todo pronóstico”, señalaron desde Disney+, donde los episodios estarán disponibles a partir del 7 de agosto.

La miniserie Fuimos los afortunados estará disponible en Disney+ a partir del 7 de agosto.

16. Batman: El enmascarado. Con la producción ejecutiva de Matt Reeves, J.J. Abrams y Bruce Timm, se lanza a partir de 1 de agosto esta nueva versión animada de Batman que se podrá ver por Amazon Prime Video.

“En Ciudad Gótica, los delincuentes dominan y los ciudadanos temen. Bruce Wayne, tras una tragedia, se convierte en Batman. Su lucha contra el mal atrae aliados, pero sus actos heroicos tendrán también consecuencias letales”, señala la sinopsis oficial.

La serie animada Batman: el enmascarado llega a Amazon Prime Video el 1 de agosto.

AL