Series y películas que llegan al streaming en diciembre: ‘El juego del calamar’, ‘El jockey’ y un título muy esperado

El último mes del año trae una gran cantidad de estrenos en el universo del streaming. Además de las clásicas producciones navideñas, muchas plataformas suman a sus servicios series y películas muy esperadas.

A continuación, un repaso por algunos lanzamientos destacados que se incorporarán durante este mes al menú que ofrecen Netflix, Max, Mubi, Amazon Prime Video, Apple TV+ y Disney +.

1. El juego del calamar 2. “Creado por Hwang Dong-hyuk, El juego del calamar se convirtió rápidamente en un éxito mundial desde su debut en 2021. Tras 12 años de desarrollo, tardó sólo 12 días en convertirse en la serie más popular en la historia de Netflix. Capturando la atención del mundo, dominó el Top 10 Global durante nueve semanas consecutivas –una primicia para cualquier serie de habla no inglesa– e hizo historia con victorias revolucionarias en los Emmy”, señala Netflix sobre esta serie, que volverá a las pantallas a partir del 26 de diciembre.

“La segunda temporada sube la apuesta, con Lee Jung-jae retomando su papel de Seong Gi-hun, también conocido como Jugador 456. Gi-hun, con un comportamiento endurecido y las cicatrices de partidas pasadas, tiene la misión desesperada de sacar a la luz la verdad mortal de la competencia. Sin embargo, sus advertencias no son escuchadas y las tensiones aumentan cuando sus compañeros cuestionan sus intenciones”, adelantó la plataforma en un comunicado.

El juego del calamar 2 llegará a Netflix el 26 de diciembre.

2. El jockey. “Dirigida por Luis Ortega y protagonizada por Nahuel Pérez Biscayart, Úrsula Corberó y Daniel Giménez Cacho, El jockey sigue a Remo Manfredini (Pérez Biscayart), una leyenda del turf cuya conducta excéntrica y autodestructiva comienza a eclipsar su talento. Abril (Corberó), jocketa y pareja de Remo, espera un hijo suyo y debe decidir entre continuar con su embarazo o seguir corriendo. Ambos corren caballos para Sirena (Giménez Cacho), un empresario obsesionado con el jockey. Un día Remo sufre un accidente, desaparece del hospital y deambula sin identidad por las calles de Buenos Aires. Sirena lo quiere vivo o muerto, mientras Abril intenta encontrarlo antes de que sea demasiado tarde”, señala la sinopsis oficial de esta película –uno de los mejores estrenos de cine argentino del año. Luego de su paso por los cines, el largometraje llegará al menú de Disney+ el 11 de diciembre.

El jockey se podrá ver por Disney+ a partir del 11 de diciembre.

3. Cien años de soledad. Publicada en 1967, la novela Cien años de soledad es una de las obras emblemáticas de Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal y de enorme repercusión popular, cuenta con más de 50 millones de ejemplares vendidos y traducciones a más de 40 idiomas.

Netflix anunció que la adaptación audiovisual de esta historia llegará a su plataforma a partir del 11 de diciembre. Se trata de una superproducción, que tendrá varias entregas.

“Con ocho episodios, la primera parte de Cien años de soledad es uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de Latinoamérica. La serie fue filmada en su totalidad en Colombia con el apoyo de la familia del Nobel de literatura”, informaron en un comunicado al lanzar un avance del material que podrá verse a partir de este mes en la plataforma.

“En este adelanto se presentan algunos de los momentos icónicos que han encantado a lectores de la obra por más de 50 años, ahora en pantalla: la fundación de Macondo y la llegada de Melquíades, las tensiones de la vida familiar, las pasiones de los habitantes del pueblo, la llegada de los conflictos políticos y la guerra que se desencadena y el castaño en el que José Arcadio Buendía cumple la profecía de su soledad, desatando una lluvia de flores amarillas”, detallaron.

El elenco encargado de darle vida a las los emblemáticos personajes de la familia Buendía y los habitantes de Macondo es en su vasta mayoría colombiano y está conformado por Marco Antonio González (José Arcadio Buendía joven), Diego Vásquez (José Arcadio Buendía adulto), Susana Morales (Úrsula Iguarán joven), Marleyda Soto (Úrsula Iguarán adulto), Moreno Borja (Melquíades), Claudio Cataño (Aureliano Buendía), Viña Machado (Pilar Ternera), Andrius Leonardo Soto (José Arcadio hijo joven), Edgar Vittorino (José Arcadio hijo mayor), Loren Sofía Paz (Amaranta Buendía mayor), Akima (Rebeca Buendía), Janer Villareal (Arcadio Buendía), Ruggero Pasquarelli (Pietro Crespi), Jairo Camargo (Apolinar Moscote), Jacqueline Arenal (Leonor Moscote), Ella Becerra (Petronila), Cristal Aparicio (Remedios Moscote), Rafael Zea (Alirio Noguera), Salvador del Solar (General Moncada), Alvaro García (Padre Nicanor), Jerónimo Barón (Aureliano Buendía joven), entre otros.

La primera parte de Cien años de soledad llegará a Netflix el 11 de diciembre.

4. Star Wars: Skeleton Crew - Viaje a lo desconocido. “Protagonizada por Jude Law en el papel de un misterioso personaje («Jod») cuyos verdaderos motivos están rodeados de misterio, Star Wars: Skeleton Crew - Viaje a lo desconocido sigue el viaje de cuatro niños, quienes hacen un misterioso descubrimiento en su aparentemente seguro planeta, y luego se pierden en una galaxia extraña y peligrosa”, informaron desde Disney+ sobre este esperado lanzamiento, que está disponible en la plataforma desde el 2 de diciembre.

“Encontrar su rumbo a casa –y toparse con aliados y enemigos inesperados–, será una aventura mayor de lo que jamás imaginaron. Completan el elenco protagónico Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon y Nick Frost”, agregaron.

Star Wars: Skeleton Crew - Viaje a lo desconocido está disponible en Disney+ desde el 2 de diciembre.

5. Super/man: la historia de Christopher Reeve. Este aclamado documental, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance de este año y recientemente ganó seis premios en los Critics Choice Documentary Awards, llegará al menú de Max el 7 de diciembre.

“La vida de Christopher Reeve es una historia impactante de superación, desde un actor desconocido hasta convertirse en una estrella icónica de Hollywood y un activista global por los derechos de las personas con discapacidad. El documental narra su vida personal y profesional antes y después del accidente casi fatal de 1995 que lo dejó paralizado del cuello hacia abajo. Super/man: la historia de Christopher Reeve utiliza las propias palabras de Reeve, junto con testimonios íntimos de sus familiares y amigos, para presentar una profunda representación de un hombre que se negó a ser definido por su condición física, demostrando que no es necesario usar una capa o tener superpoderes para ser un verdadero héroe”, informó la plataforma en un comunicado.

“La inolvidable interpretación de Reeve como Clark Kent/Superman en las películas de los años 70 y 80 estableció un estándar para los universos cinematográficos de superhéroes que dominan el cine actual. Además de interpretar al Hombre de Acero en cuatro películas de la franquicia, Reeve demostró su talento y versatilidad en diversos roles. Sin embargo, siempre estaría ligado a su alter ego de los cómics. El documental explora esta fama, revelando los pensamientos más profundos de Reeve sobre el papel que lo llevó a la cima de Hollywood, las responsabilidades y desafíos que acompañaron su notoriedad, así como su relación personal con su padre y el impacto de esta en su vida familiar”, agregaron.

Super/man: la historia de Christopher Reeve estará disponible en Max a partir del 7 de diciembre.

6. Ciclo Buñuel. “Luis Buñuel expuso las hipocresías burguesas con una ironía mordaz. En diciembre, el especial Oscuros objetos del deseo reúne cuatro de sus grandes obras: El discreto encanto de la burguesía, Ese oscuro objeto del deseo, El fantasma de la libertad y Bella de día. A través de su surrealismo, Buñuel revela las tensiones de las reuniones familiares, con cenas interrumpidas y absurdos agridulces. Una colección esencial para redescubrir su genio”, adelantó Mubi en un comunicado sobre uno de los ciclos que programó para este mes. Todas las películas estarán en la plataforma a partir del 20 de diciembre.

El ciclo dedicado a la obra de Luis Buñuel llegará a Mubi a partir del 20 de diciembre.

7. Dulce estafa. “Dulce Estafa (The Sticky) sigue a Ruth Landry (interpretada por la multi-ganadora del Emmy Margo Martindale), una agricultora de jarabe de arce (maple syrup en inglés) que vuelve al crimen cuando las autoridades burocráticas amenazan con quitarle todo lo que ama. Se une a un mafioso bostoniano de temperamento explosivo (Chris Diamantopoulos) y a un guardia de seguridad franco-canadiense de carácter apacible (Guillaume Cyr) para llevar a cabo un robo millonario del excedente de jarabe de arce de Quebec”, adelantó en un comunicado Amazon Prime Video sobre este lanzamiento, que estará disponible en la plataforma a partir del 6 de diciembre.

Narrada en seis episodios, se trata, según los productores, de “una serie de comedia oscura, inspirada en un robo real que fue noticia mundial en 2012, en el que se robaron más de 18 millones de dólares en jarabe de arce de las reservas nacionales de Quebec”.

La serie Dulce estafa estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 6 de diciembre.

8. 1992. “En esta serie policial de Álex de la Iglesia, un asesino furioso que tiene un misterioso vínculo con la Expo 92 de Sevilla quema vivas a sus víctimas”, informó Netflix sobre esta esperada producción del célebre director español.

En palabras del propio cineasta, “1992 es un thriller que mezcla suspense e intriga política y que nos retrotrae a un momento clave de la historia reciente de nuestro país que muchos guardamos en la memoria”.

Protagonizada por Marián Álvarez, Fernando Valdivieso y Paz Vega, la miniserie llega a las pantallas el 13 de diciembre.

La miniserie 1992, de Álex de la Iglesia, llega a Netflix el 13 de diciembre.

9. Beetlejuice Beetlejuice. Esta película, que tuvo durante 2024 su estreno en los cines de buena parte del mundo con gran éxito, llegará al streaming el 6 de diciembre a través de Max.

“Después de una inesperada tragedia familiar, tres generaciones de la familia Deetz regresan a su hogar en Winter River. La vida de Lydia, aún atormentada por Beetlejuice, da un giro inesperado cuando su hija, Astrid, descubre la misteriosa maqueta de la ciudad en el ático y, accidentalmente, se abre el portal hacia el Más Allá. Con problemas acumulándose en ambos mundos, solo es cuestión de tiempo antes de que alguien diga el nombre de Beetlejuice tres veces y el travieso demonio regrese para desatar su propio caos”, informó la plataforma.

“Beetlejuice Beetlejuice trae de vuelta a parte del elenco que conquistó al público en 1988, con Michael Keaton en el papel de Beetlejuice y Winona Ryder y Catherine O'Hara como Lydia y Delia Deetz, respectivamente. Los nuevos miembros del elenco incluyen a Jenna Ortega (Astrid Deetz), Justin Theroux (Rory), Monica Bellucci (Delores), Arthur Conti (Jeremy) y Willem Dafoe (Wolf Jackson). Todos estos personajes cobran vida a través de la narrativa imaginativa y las impresionantes visuales característicos de Tim Burton”, agregaron.

Beetlejuice Beetlejuice llegará al streaming el 6 de diciembre a través de Max.

10. Fly Me to The Moon. Con Scarlett Johansson y Channing Tatum como protagonistas, este largometraje es una comedia romántica que tiene como telón de fondo el histórico alunizaje del Apollo 11 de la NASA.

“Las chispas saltan en todas direcciones cuando la experta en marketing Kelly Jones (Johansson), contratada para arreglar la imagen pública de la NASA, causa estragos en el director del lanzamiento Cole Davis (Tatum) y su ya difícil tarea. Cuando la Casa Blanca considera que la misión es demasiado importante como para fracasar, comienza realmente la cuenta regresiva…”, informó Apple TV+, que ofrecerá la película en su plataforma a partir del 6 de diciembre.

Fly Me to The Moon estará disponible en Apple TV+ a partir del 6 de diciembre.

11. Elton John. Never Too Late. “Elton John: Never Too Late acompaña a Elton John en sus reflexiones sobre su vida y los impresionantes primeros tiempos de sus 50 años de carrera, en un viaje de gran carga emocional, íntimo e inspirador que cierra un ciclo. Mientras se prepara para su último concierto en América del Norte en el Dodger Stadium, Elton nos hace viajar al pasado para recordar los extraordinarios buenos momentos y los desgarradores malos trances de sus primeros años y de cómo superó la adversidad, el abuso y la adicción para convertirse en el ícono que es hoy. El documental incluirá una canción original nueva de Elton John”, informó Disney+ sobre este lanzamiento, que estará disponible en la plataforma a partir del 13 de diciembre.

El documental Elton John. Never Too Late estará disponible en Disney+ a partir del 13 de diciembre.

12. Ciudad de asfalto. “Ollie Cross, un joven paramédico, se prepara para ingresar a la Facultad de Medicina mientras recorre Nueva York en ambulancia junto a Gene Rutovsky, un veterano curtido en mil batallas. Rutovsky se convierte en su mentor, enfrentándolo a los desafíos y realidades más crudas de la ciudad”, señala la sinopsis oficial de esta película, que se podrá ver en Amazon Prime Video a partir del 4 de diciembre. Del elenco forman parte Sean Penn, Tye Sheridan y Katherine Waterston, entre otros.

La película Ciudad de asfalto está disponible en Amazon Prime Video desde el 4 de diciembre.

