Series y películas que llegan al streaming en julio: la vuelta de ‘El encargado’, ‘El oso’ y un clásico del cine

Con lanzamiento de novedosas producciones originales, con la vuelta de series muy celebradas por el público como El encargado o El oso y con la llegada de grandes películas, las plataformas de streaming se renuevan a lo largo de julio con un menú bien diverso.

A continuación, un repaso por algunas series y películas destacadas que se incorporarán durante este mes a los servicios de Netflix, Max, Mubi, Amazon Prime, Apple TV+, y Disney +.

1. El encargado. “Esta entrega encuentra a Eliseo (Guillermo Francella) asistiendo como orador a una convención interamericana de encargados en Río de Janeiro, Brasil. Allí, rodeado de sus pares, tiene una revelación sobre el próximo paso en su vida profesional: fundar su propia empresa de encargados. Es así como convencerá a diversos consorcios de contratar sus servicios y a los encargados de unirse a él. Aunque las cosas serán bastante más complicadas de lo que él imaginó, Eliseo nunca se rendirá e irá por todo”, adelantan desde Disney+ sobre la nueva temporada de esta producción, que llegará a las pantallas a través de esa plataforma a partir del 19 de julio.

La tercera temporada de El encargado estará disponible en Disney+ a partir del 19 de julio.

2. Sprint. Los humanos más veloces. Esta serie documental de seis episodios sigue a deportistas de diversos países del mundo para analizar a fondo la mente de los competidores de élite que luchan para ser la persona más rápida del planeta. Esta primera temporada se centra en los mejores velocistas, muchos de ellos participantes del Campeonato Mundial de Atletismo 2023, con Sha’Carri Richardson, Noah Lyles y Shericka Jackson a la cabeza, entre muchos otros.

Se trata, según los productores del ciclo, de “una mirada exclusiva detrás de las cámaras a la fortaleza mental de estos velocistas, que se lo juegan todo y dedican la vida a cruzar en tiempo récord la línea de meta, donde su futuro profesional se decide en milésimas de segundo”.

Los seis capítulos deSprint. Los humanos más veloces están disponibles en Netflix a partir del 2 de julio.

3. El oso. “La tercera temporada de la serie de FX, El oso, sigue a Carmen Carmy Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richard Richie Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mientras hacen lo necesario para que El Oso, su tienda de sándwiches convertida en un restaurante de alta cocina, llegue al nivel más alto. Al mismo tiempo hacen lo imposible para mantener el negocio gastronómico en el que es una batalla perdida todos los días. Carmy se esfuerza más que nunca exigiendo la excelencia de su equipo, que hace todo lo posible para igualar su intensidad”, informó Disney+ en un comunicado. La tercera temporada de esta producción estará disponible para Latinoamérica en esa plataforma a partir del 17 de julio.

La tercera temporada de El oso estará disponible en Disney+ a partir del 17 de julio.

4. La sombra del comandante. Este documental original de HBO sigue a Hans Jürgen Höss, el hijo de 87 años de Rudolf Höss, mientras enfrenta por primera vez el terrible legado de su padre, el comandante del campo de Auschwitz y el cerebro detrás del asesinato de más de un millón de judíos. La historia llega poco después de que la vida de Höss y su familia fuera recientemente novelada en la película ganadora del Oscar La zona de interés. Esta producción desembarcará al menú de la plataforma Max a partir del 18 de julio.

El documental La sombra del comandante llega a la plataforma Max a partir del 18 de julio.

5. El verano en que me enamoré. Amazon Prime Video confirmó el estreno de una nueva temporada de esta serie juvenil, que estará disponible en la plataforma a partir del 14 de julio. “En el pasado, Belly solía esperar con emoción el verano en Cousins Beach, pero las cosas han cambiado. Ahora Conrad y Jeremiah pelean por su corazón, el cáncer de Susannah ha regresado, nada volverá a ser igual. Belly tendrá que tomar una decisión y volver a unir al grupo”, informaron sobre lo que ocurrirá en los nuevos episodios.

La nueva temporada de El verano en que me enamoré estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 14 de julio.

6. La dama del lago. Esta serie tiene como protagonista a Natalie Portman y llegará al menú de Apple TV+ a partir del 19 de julio. Según adelantó la plataforma, cuenta la historia de Maddie Schwartz (Portman) un ama de casa judía que necesita dejar atrás un secreto del pasado y reinventarse como periodista de investigación mientras que Cleo Sherwood (Moses Ingram) es una madre envuelta en los bajos fondos políticos del Baltimore negro que lucha por mantener a su familia. “El día de Acción de Gracias de 1966, mientras la desaparición de una niña mantiene en vilo a la ciudad de Baltimore, las vidas de estas dos mujeres se cruzan de manera fatal”, adelantan desde la plataforma“, informaron en un comunicado.

La serie La dama del lago estará en Apple TV+ a partir del 19 de julio.

7. Futurama. En un comunicado de prensa Disney+ anunció el regreso de Futurama. “Tras el aclamado resurgimiento de Futurama en 2023, la épica serie de ciencia ficción de Matt Groening y David X. Cohen regresa con 10 nuevos episodios. La nueva entrega sigue a la tripulación, ocasionalmente heroica, en la órbita alrededor del sol embarcándose en aventuras alucinantes tales como juegos de cumpleaños mortales, los secretos de la ancestral aldea de robots de Bender, amigos (y enemigos) I.A., sillones puf increíblemente lindos y la verdadera historia de hace 5 millones de años sobre la sustancia que altera la conciencia conocida como café. Y, por supuesto, el siguiente capítulo del romance de Fry y Leela”, informó la plataforma que sumará a su menú los nuevos episodios de la serie animada a partir del 29 de julio.

Los nuevos episodios de Futurama estarán disponibles en Disney+ a partir del 29 de julio.

8. Goyo. “Goyo es un hombre con Asperger, fanático de Van Gogh, que trabaja como guía en el Museo de Bellas Artes en la ciudad de Buenos Aires. Su estructurada rutina se ve interrumpida cuando conoce a Eva, la nueva guardia de seguridad del museo, y el enamoramiento y la ternura se apoderan de él. Ella es una mujer que perdió la fe en el amor por una crisis en su matrimonio, que por momentos la hace perder también la fe en sí misma. El inesperado encuentro entre Goyo y Eva les hará descubrir otra forma de amar y ser amados”, informó Netflix sobre esta película, que tiene como protagonistas a Nicolás Furtado, Nancy Dupláa, Soledad Villamil y Pablo Rago. Con dirección del argentino Marcos Carnevale, estará disponible en la plataforma a partir del 5 de julio.

La película Goyo llega a Netflix el 5 de julio.

9. DAMMI. Protagonizada por Riz Ahmed y dirigida por Yann Demange, este cortometraje de 20 minutos, según informó Mubi “narra el viaje emocional de un londinense que regresa a París en busca de sus raíces árabes perdidas”.

“A través de una narrativa que entrelaza recuerdos del pasado con fragmentos surrealistas en las calles parisinas, el cortometraje explora los miedos y el proceso de reconectar con la identidad. Con una visualización evocadora, DAMMI redefine el significado de pertenencia a través de la experiencia migratoria”, agregaron desde la plataforma, donde el corto estará disponible a partir del 12 de julio.

El cortometraje DAMMI llegará a Mubi el 12 de julio.

10. Mi nombre era Eileen. Esta película de suspenso psicológico de 2023 dirigida por William Oldroyd y basada en la novela homónima de 2015 de Ottessa Moshfegh, llega al menú de Max a partir del 5 de julio. Ambientada en el Massachusetts de los años 60, sigue la relación parasitaria entre dos mujeres que trabajan en un centro de detención juvenil. El elenco incluye a Thomasin McKenzie, Shea Whigham y Anne Hathaway.

La película Mi nombre era Eileen llega a Max el 5 de julio.

11. Conan O'Brien Must Go. Esta producción de la plataforma Max presenta a Conan O’Brien visitando a nuevos amigos que ha conocido a través de su podcast, Conan O’Brien Needs a Fan, donde profundiza en las conversaciones con oyentes de todo el mundo. Haciendo paradas en Noruega, Tailandia, Argentina e Irlanda, O’Brien sorprende a algunos de sus fans más memorables mientras también disfruta de la cultura local, la gastronomía y los paisajes.

Conan O'Brien Must Go llega a la plataforma Max a partir del 4 de julio.

12. Titanic. Netflix anunció que a partir del 15 de julio sumará a su menú este clásico dirigido por James Cameron y protagonizado por Kate Winslet y Leonardo Di Caprio. Estrenada en 1997, la película relata la relación de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater, dos jóvenes que se conocen y se enamoran a bordo del transatlántico Titanic en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos, en abril de 1912.

La película Titanic estará disponible en Netflix a partir del 15 de julio.

AL/MG