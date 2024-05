Series y películas que llegan al streaming en mayo: 'Los Bridgerton', Cositorto y una película desesperante

Mayo promete ser un mes cargado en el universo del streaming. Según revelaron las principales plataformas, habrá películas recientes para ver en formato hogareño, volverán series muy populares y varias de ellas ofrecerán documentales especialmente dedicados para los amantes de la música.

A continuación, un repaso por algunas producciones destacadas que se incorporarán en mayo a los servicios de Netflix, Max, Mubi, Amazon Prime, Apple TV+, Paramount+, Disney + y Star+.

1. El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe. Netflix anunció el lanzamiento de este documental que se propone indagar la historia de la plataforma financiera creada por el argentino Leonardo Cositorto, quien está preso por estafas desde hace dos años. Bajo el título El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe, con testimonios del propio Cositorto y de sus víctimas, estará disponible para todo el mundo a partir del 23 de mayo.

“La producción narra el origen, desarrollo, auge y declive de la plataforma financiera más extravagante y ambiciosa de Latinoamérica de la mano de su líder y personas que creyeron en él y lo perdieron todo”, adelantó la plataforma en un comunicado.

El documental, según los realizadores, “es el resultado de un exhaustivo trabajo de investigación con múltiples testimonios (líderes de Generación Zoe, damnificados y periodistas), material de archivo e imágenes exclusivas que reconstruyen una compleja trama.

El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe estará disponible en Netflix a partir del 23 de mayo.

2. Secretos de un escándalo (título original: May December). Una película desesperante y oscura que luego de una temporada de buenas críticas y recorrido por festivales internacionales llega en Latinoamérica a la plataforma Amazon Prime Video a partir del 8 de mayo. Dirigida por Todd Haynes y escrita por Samy Burch a partir de una historia de Burch y Alex Mechanik, tiene como protagonistas a Natalie Portman, Julianne Moore y Charles Melton. La historia sigue a una actriz llamada Elizabeth (Portman), quien viaja a Savannah, Georgia para estudiar a una mujer llamada Gracie (Moore) a quien ella interpretará en una película y que 20 años después de que el caso saliera a la luz revivirá la escandalosa relación entre Gracie y su marido Joe, cuyo vínculo se inició cuando ella tenía 36 años y él solamente 13.

La película Secretos de un escándalo (May December) llegará a Amazon Prime Video para todo Latinoamérica a partir del 8 de mayo.

3. Hacks. Una de las mejores comedias de los últimos tiempos vuelve con su tercera temporada el 2 de mayo a través de la plataforma Max. Una vez más, la dupla que integran la comediante supuestamente en retirada Deborah Vance (Jean Smart) estará vinculada, siempre de manera enredada, con la guionista Ava (Hannah Einbinder).

En esta ocasión la actriz, al año de separarse de su colaboradora, disfrutará del éxito de un espectáculo de stand up mientras que la joven intentará buscar nuevas oportunidades laborales en Los Ángeles. Según anunciaron los productores, la nueva temporada contará con la presencia de estrellas invitadas como Helen Hunt, Christina Hendricks, Christopher Lloyd, Dan Bucatinsky y George Wallace, entre otros.

La tercera temporada de Hacks llega a la plataforma Max a partir del 2 de mayo.

4. Let it Be. “Disponible por primera vez en más de 50 años, Let it Be es la película original de 1970 del director Michael Lindsay-Hogg sobre Los Beatles. Estrenada en mayo de 1970 en medio del torbellino de la disolución de Los Beatles, Let it Be ocupa ahora el lugar que le corresponde en la historia de la banda”, afirmó en un comunicado la plataforma Disney + que sumará a su catálogo la película a partir del 8 de mayo.

“La película, que en su día se vio desde un prisma más oscuro, sale ahora a la luz gracias a su restauración y a las revelaciones de la docuserie de Peter Jackson, ganadora de varios premios Emmy, The Beatles: Get Back estrenada en Disney+ en 2021”, agregó.

La película Let it Be estará disponible en Disney + a partir del 8 de mayo.

5. Los Bridgerton. Basada en las populares novelas de Julia Quinn, esta serie se convirtió en una de las más vistas en Netflix, desde su lanzamiento a finales de 2020. La producción está ambientada en la alta sociedad londinense durante el período Regencia, a principios del siglo XIX. Con fastuosos trajes, romances apasionados y una reconstrucción de época muy lograda, cada temporada refleja la historia de un hermano de la familia Bridgerton.

La esperada tercera entrega de la serie llegará a Netflix en dos partes: la primera se podrá ver a partir del próximo 16 de mayo y la segunda, desde el 13 de junio.

Según trascendió, en esta oportunidad los protagonistas de la historia de amor central serán Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton). “Ella está decidida a buscar marido y él regresa de vacaciones. Cuando vea que Penelope le da la espalda, se ofrecerá a ayudarle a encontrar la confianza necesaria para emprender esa tarea”, adelantó Netflix en un comunicado.

La primera parte de la tercera temporada de Los Bridgerton estará disponible en Netflix a partir del 16 de mayo.

6. Nahir. Esta película con tono de thriller está basada en uno de los casos policiales recientes más impactantes en Argentina. “En 2018, Nahir Galarza, de 19 años, interpretada por Valentina Zenere (Élite, Soy Luna) se convirtió en la mujer más joven en ser condenada a cadena perpetua en el país. La joven fue acusada y condenada por matar a su novio, Fernando Pastorizzo. La historia dio un giro cuando la joven acusó a su padre, un oficial de la policía, de ser el verdadero asesino; lo que fue rápidamente descartado por el sistema de justicia”, señaló Amazon Prime Video, que tendrá disponible el largometraje en su plataforma a partir del 22 de mayo.

“El elenco también cuenta con la presencia de César Bordón (Luis Miguel, la Serie, Algo incorrecto), Mónica Antonopulos (Vidas robadas, Muerte en Buenos Aires), Nacho Gadano (Diario de un gigoló, Violetta) y Simón Hempe (La sociedad de la nieve, Entrelazados) entre otros. Nahir fue creada y producida por Lucas Jinkis, dirigida por Hernán Guerschuny (Doble discurso, Recreo, Una noche de amor) y escrita por Sofía Wilhelmi (Días de Gallos)”, informó Amazon Prime.

La película Nahir estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 22 de mayo.

7. Un caballero en Moscú. La plataforma Paramount+ anunció que a partir del 17 de mayo estará disponible en su menú esta serie de ocho episodios que es la adaptación de la novela homónima de éxito internacional del escritor estadounidense Amor Towles.

“La serie sigue al conde Alexander Rostov, interpretado por el actor ganador de un Emmy Ewan McGregor (Star Wars, Halston, Trainspotting), quien, tras la Revolución Rusa, descubre que su dorado pasado lo sitúa en el lado equivocado de la historia. Tras librarse de la ejecución inmediata, es desterrado por un tribunal soviético a un ático del opulento Hotel Metropol de Moscú, con amenaza de muerte si vuelve a poner un pie en el exterior. A medida que pasan los años y algunas de las décadas más tumultuosas de la historia rusa se desarrollan fuera de las puertas del hotel, las reducidas circunstancias de Rostov le proporcionan la entrada a un mundo mucho más amplio de descubrimiento emocional. A medida que construye una nueva vida entre las paredes del hotel, descubre el verdadero valor de la amistad, la familia y el amor”, informó la plataforma en un comunicado.

“Junto a McGregor, la serie está protagonizada por Mary Elizabeth Winstead (Ahsoka, Kate, Birds of Prey) como la actriz de cine Anna Urbanova; Alexa Goodall (The Devil's Hour, Lockwood and Co) como la improbable joven amiga del Conde, Nina; Johnny Harris (Without Sin, This is England '86) como el conflictivo policía secreto Osip; y Fehinti Balogun (Dune, I May Destroy You) como Mishka, la mejor amiga del Conde desde la universidad”.

La miniserie Un caballero en Moscú estará disponible en Paramount+ a partir del 17 de mayo.

8. The Beach Boys. Disney+ presentó en las últimas semanas el tráiler del documental The Beach Boys, que estará disponible en esa plataforma a partir del 24 de mayo.

El legendario grupo pop liderado por Brian Wilson se merecía este homenaje, que, según prometen sus productores “muestra la historia desde sus orígenes humildes y presenta imágenes inéditas y entrevistas nuevas con los integrantes de la banda Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks y Bruce Johnston, además de otras celebridades de la industria de la música”.

El documental The Beach Boys llega a Disney+ el 24 de mayo.

9. Gasoline Rainbow. La plataforma Mubi anunció el estreno de Gasoline Rainbow, la última película del aclamado dúo de directores los hermanos Ross (Bloody Nose Empty Pockets, Contemporary Color) para el próximo 31 de mayo.

“Con el colegio en el espejo retrovisor, cinco adolescentes del interior de Oregón se embarcan en una última aventura. Amontonados en una camioneta con una luz trasera rota, su misión los lleva a un lugar donde nunca han estado: la costa del Pacífico, a quinientas millas de distancia”, anticipó Mubi en un comunicado y agregó: “Gasoline Rainbow es una historia coming-of-age salvaje y real con un corazón palpitante y un espíritu incontenible, esta mirada poética al Oeste norteamericano actual nos recuerda las alegrías eternas de la comunidad”.

Sobre directores de este largometraje desde la plataforma apuntaron: “Los hermanos Ross han aplicado su innovador enfoque híbrido al road trip cinematográfico con un retrato indudablemente sincero, pero profundamente amoroso, de la nueva generación contado en sus propias palabras”.

“Son un equipo de cineastas estadounidenses cuyo trabajo los ha llevado a ser reconocidos como algunos de los cineastas independientes más innovadores de hoy en día, impulsando el arte de presentar retratos desinhibidos de personas y lugares con toda la verdad compleja, humanística y lírica que eso implica”, agregaron.

La película Gasoline Rainbow estará disponible en Argentina a través de Mubi a partir del 31 de mayo.

10. Jim Henson: el hombre y las ideas. Disney+ anunció que el 31 de mayo estrenará en su plataforma documental original Jim Henson: el hombre y las ideas.

“Dirigido por el ganador del Oscar Ron Howard, narra la historia del extraordinario artista y visionario Jim Henson. A lo largo de sus 36 años de carrera, Henson creó algunos de los personajes más queridos del mundo, entre ellos los clásicos Muppets, como Kermit y Miss Piggy, y todos los personajes emblemáticos de Plaza Sésamo, como Big Bird, Grover, el Monstruo de las Galletas y Bert y Ernie. Henson también dirigió películas de fantasía tan queridas como El cristal oscuro y Laberinto”, informó Disney en un comunicado.

“Producido con la plena participación y cooperación de la familia Henson, Jim Henson: el hombre y las ideas es una mirada íntima y sin precedentes de la ilustre y revolucionaria carrera de Henson y de su compleja vida personal. Utilizando películas caseras de archivo personal nunca vistas, fotografías, bocetos y diarios personales de Henson, así como entrevistas con quienes mejor lo conocieron, el documental es el retrato definitivo de uno de los creadores más inspiradores e iconoclastas del mundo”, agregaron los productores.

El documental Jim Henson: el hombre y las ideas estará disponible a partir del 31 de mayo en Disney +.

11. Hollywood Con Queen. Narrada en tres partes, esta docuserie está dirigida por Chris Smith (también detrás del reciente documental Wham!) y basada en el libro del periodista de investigación Scott Johnson, publicado bajo el título Hollywood Con Queen: the hunt for an evil genius (Harper Collins, 2023)

Esta producción, que llega al streaming a partir del 8 de mayo, busca contar la historia de una figura misteriosa apodada Con Queen, o Reina de la Estafa, quien se hace pasar por mujeres poderosas del mundo del entretenimiento para engañar a sus víctimas con la promesa de una oportunidad en Hollywood que les cambiará sus vidas para siempre.

La docuserie Hollywood Con Queen estará disponible en Apple TV+ a partir del 8 de mayo.

12. Las sombras largas. La plataforma Star+ anunció para el 10 de mayo el lanzamiento de la primera temporada de la serie española Las sombras largas en Argentina.

“La aparición de unos restos mortales en una gruta de Mallorca lleva a la inspectora Paula Ríos (Irene Escolar), de la comisaría general de Elda, a desplazarse a la isla. Los restos corresponden a su hermana mayor, Mati (Laura Wedel), desaparecida hace veinticinco años durante un viaje de fin de curso. En ese mismo momento, el grupo de amigas de Mati de aquel último curso se reúne después de mucho tiempo de no estar todas juntas, pero tienen un buen motivo para hacerlo: Rita (Elena Anaya), quien lleva veinticinco años viviendo en Londres, ha vuelto. El ambiente es muy nostálgico, pero este se ve interrumpido cuando la inspectora se presenta en la casa y les comunica la noticia del hallazgo. Han pasado veinticinco años, pero ninguna ha podido olvidar aquella misteriosa desaparición. Dirigida por Clara Roquet, completan el elenco protagónico Belén Cuesta, Marta Etura, Itziar Atienza, Ana Rayo y Lorena López”, adelantó la plataforma en un comunicado.

Bajo el título de Las sombras largas la primera temporada de esta serie española llega a la Argentina a partir del 10 de mayo a través de Star+.

