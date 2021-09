El argentino Jonathan Calleri no debutará mañana en San Pablo ante Fluminense

El delantero argentino Jonathan Calleri no podrá iniciar mañana su segundo ciclo como jugador de San Pablo de Brasil, equipo que dirige su compatriota Hernán Crespo, ya que no fue incluido en el plantel que viajará a Rio de Janeiro para jugar ante Fluminense, por la 20 fecha del Brasileirao.

Calleri, ex All Boys y Boca Juniors, comenzó a entrenarse en el campo de deportes de la entidad paulista en Barra Funda esta semana después de cuatro meses sin jugar en partidos oficiales y aún no está bien en lo físico para jugar, según consignó el periódico brasileño Globo Esporte.

El delantero llegó a San Pablo luego de haber jugado la última temporada para el Osasuna de España.

En Europa también vistió las casacas de West Ham de Inglaterra (2016-2017), Unión Deportiva Las Palmas (2017-2018), Deportivo Alavés (2018-2019) y Espanyol (2019-2020).

En el equipo titular de San Pablo ante Fluminense estarán los argentinos Emiliano Rigoni (exBelgrano e Independiente y con un pasó por el futbol de Rusia, Italia y España) y Martín Benítez (exIndependiente).

San Pablo está 14to, con 22 unidades como producto de una campaña muy floja y fue eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores por Palmeiras, mientras que Fluminense está octavo con 25 puntos y en el torneo continental quedó fuera en la misma instancia que su rival pero ante Liga Deportiva de Ecuador.