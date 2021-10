Bahía del DT Dabove no pudo salir de la zona de descenso en Brasil al caer con Corinthians

Bahía, dirigido por el entrenador argentino Diego Dabove, no logró salir hoy de la zona de descenso en la que está sumergido en el Brasileirao, al caer esta noche por 3 a 1 en su visita a Corinthians, que así escaló al cuarto puesto de las posiciones al cabo de la 24ta. fecha.

Dabove puso como titular a su compatriota, el volante ex-Colón, Lucas Mugni, pero no incluyó al ex Newell's Old Boys y Defensa y Justicia, Eugenio Isnaldo.

A Bahía, que empezó ganando el partido con un gol de tiro penal de Gilberto a los 33 minutos del primer tiempo del encuentro disputado en el estadio paulista Neo Química Arena, lo perjudicó la expulsión del volante Lucas Araujo en el primer minuto de descuento de ese período inicial, y apenas tres después los locales igualaron, también desde los 12 pasos, a través de Roger Guedes.

Y todo se desmoronó para los de Dabove en el arranque mismo del complemento con el gol del colombiano Víctor Cantilo a los siete minutos y el lapidario tercer tanto de Jo a los 24.

De esta manera así quedaron las posiciones:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1At. Mineiro 492215433313+20

2Palmeiras 392212373426+8

3Flamengo 382012263919+20

4Corinthians 372491052722+5

5Fortaleza 362310673026+4

6Bragantino 342281043426+8

7Internacional 32228862623+3

8Fluminense 322288624240

9Paranaense 3022931029290

10Goianiense 302279620200

11Cuiabá 292361162324-1

12Ceará 282161052021-1

13San Pablo 282361071924-5

14América MG 27236982124-3

15Juventude 27236982226-4

16Santos 24225982028-8

17Bahía 232365122638-12

18Gremio 222164111824-6

19Sport Recife 202348111020-10

20Chapecoense 112318141836-18

Los seis primeros se clasifican a la Copa Libertadores 2022.

Del séptimo al duodécimo se clasifican a la Copa Sudamericana.2022.

Los últimos cuatro descienden de categoría.