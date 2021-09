El bonaerense Matias Rossi fue segundo en el entrenamiento de Goiania

El bonaerense Matías Rossi, con el Toyota Corolla del equipo Full Time Sports, fue segundo hoy en el único entrenamiento valido por la octava fecha del Stock Car Brasileño, cuyas octava y novena fecha del calendario se disputarán en el autódromo de brasileño de Goiania.

El oriundo de Del Viso, Matías Rossi, comenzó de la mejor manera la doble fecha de Stock Car en el circuito de Goiania, ya que fue segundo en la única tanda de entrenamientos valida por la octava fecha, la cual se disputará en el circuito principal de 3.835 metros (la novena será en el perimetral).

En su retorno al Stock Car, Rossi dio un total de 16 vueltas con el Toyota Corolla N°117 del Full Time Sports y en la mejor de ellas marcó 1m27s549 para quedar a 0s103 de Diego Nunes (Chevrolet Cruze/Blau Motorsport), quien fue el mejor en una tanda que se desarrolló con altas temperaturas.

Rossi no pudo correr las últimas fechas por las restricciones sanitarias por Covid, al igual que su compañero de equipo, tanto en el Stock Car como en el Súper TC2000, el ex Fórmula 1, Rubense Barrichello, no pudo competir en la Argentina

La actividad de Rossi continuará mañana con un Warm Up (a las 10:15) y la clasificación (11:00), hora local, y por la tarde serán las dos carreras.