La británica Raducanu, vigente campeona del US Open, despidió a su entrenador

La tenista británica Emma Raducanu, reciente ganadora del US Open, anunció anoche que no seguirá trabajando con su entrenador y compatriota Andrew Richardson, aduciendo que necesita a alguien que tenga experiencia en el circuito.

Raducanu, que había trabajado con Richardson en su etapa júnior en el Bromley Tennis Centre de Londres, luego lo hizo con Nigel Sears, a quien despidió después de Wimbledon, en donde alcanzó los octavos de final.

"En este momento de mi carrera y jugando contra las mejores tenistas del mundo, me he dado cuenta de que necesito a alguien que haya tenido experiencia en el circuito WTA y al más alto nivel. Soy muy nueva en esto y necesito a alguien que me guíe y que haya pasado por ello", dijo Raducanu al justificar su alejamiento de Richardson.

La jugadora británica, primera de su nacionalidad en ganar un Grand Slam desde 1977, comentó que aún no tiene a nadie en mente y que podría no tomar una decisión hasta final de temporada, consignó BBC Sports.

Richardson llegó a representar a Gran Bretaña en la Copa Davis como jugador, pero tiene poca experiencia dirigiendo en la Gira de la WTA.

“Pensé que Andrew sería un gran entrenador para probar, así que fuimos a Estados Unidos. Pero jamás soñé siquiera con ganar el US Open y tener el desempeño que tuve”, dijo la campeona.

Tras un descanso que siguió a la coronación en el US Open, Raducanu volvió a entrenar, y analiza cuándo volverá a la gira.