El Gobierno presenta su propia denuncia contra Rubiales para intentar apartarlo en los próximos días

El Gobierno mueve ficha tras la decisión de Luis Rubiales de mantenerse al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En rueda de prensa, el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, confirmó que el Consejo Superior de Deportes (CSD) presentará su propia denuncia “fundamentada” contra Rubiales ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) al considerar que cometió una falta “muy grave” por su conducta tras el triunfo de la selección española femenina en el mundial de Australia, cuando besó en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso contra su voluntad.

Jenni Hermoso niega que el beso de Rubiales fuera consentido y las jugadoras renuncian a la selección de España

Más

Francos solicitó que el TAD, que es el único organismo ajeno a la asamblea de la propia federación que puede destituir a Rubiales, se reúna de forma extraordinaria el próximo lunes. Con este movimiento, el Gobierno trata de activar la vía para apartarlo del puesto en los próximos días dado su enrocamiento a pesar de la inédita presión social y política. En todo caso, no será algo automático.

Tras analizar la denuncia, el TAD tendrá que decidir si abre expediente sancionador a Rubiales y escuchar a las partes implicadas. Solo si considera que ha vulnerado algún punto de la ley del deporte y le abre expediente por una presunta infracción “muy grave”, la comisión directiva del CSD puede proceder a su suspensión cautelar de forma motivada, según recoge el artículo 62 de esa norma. De esta forma, se le podría apartar de su puesto de forma temporal mientras el tribunal deportivo avanza en el hipotético procedimiento.

Esa opción, no obstante, sólo está sobre la mesa si el TAD ve elementos para abrirle expediente por la infracción más dura. En caso de que el TAD rechazara abrir expediente a Rubiales o lo hiciera por presuntas infracciones calificadas como “graves” o “leves” se cerraría la vía para una suspensión cautelar por parte del CSD.

Ante los medios, Francos advirtió de que se trata de un procedimiento complejo y abogó por respetar los tiempos. “A los ojos de los ciudadanos puede parecer que estamos perdiendo algunos días, pero vamos a un proceso complicado, no quiero engañar a nadie. Y lo que no quiere este Gobierno es encontrarse con impugnaciones o con subterfugios formales que nos lleven al traste con el objetivo final”, ha afirmado.

No obstante, se mostró confiado en que los hechos acontecidos en torno a la conducta de Rubiales alumbren “el 'me too' del fútbol español” y supongan un “cambio”. “El Gobierno quiere ser muy contundente a la hora de decir que hay cosas que no pueden volver a pasar”, afirmó.

Francos también se mostró muy crítico con la intervención de Rubiales en la mañana de este viernes, en la que cargó contra “la lacra del falso feminismo” y anunció que se va a defender en los juzgados ante quienes le han criticado, citando a la vicepresidenta, Yolanda Díaz, la ministra de Igualdad, Irene Montero, o el exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

A su juicio, Rubiales “no ha estado a la altura”. “Ni de lo que se esperaba, ni de lo que esperaban las jugadoras y el Gobierno, ni de lo que esperaba la sociedad. Rubiales ha defraudado en su reacción, no ha hecho lo que debía, consideramos que las explicaciones que ha vuelto a dar no se corresponden con sus actitudes”, ha afirmado.

La vía penal

Además de este procedimiento en vía administrativa, la Fiscalía General del Estado recibió cuatro denuncias de particulares en relación a estos hechos. Fuentes del Ministerio Público explican que no se abrió ninguna diligencia contra Rubiales y que el organismo se limitó a dar acuse de recibo de las mismas. Es decir, no hay ningún procedimiento abierto contra el presidente federativo por parte de la Fiscalía.

En los últimos días, fuentes jurídicas auguraban poco recorrido a estas iniciativas por la vía penal porque es complicado que salgan adelante sin una denuncia de Hermoso. En este tipo de situaciones, con una víctima mayor de edad y con capacidad y voluntad propias, solo hay margen de actuación si ella denuncia.

El artículo 191 del Código Penal establece que proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual “será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia”. Las fuentes consultadas explican que esa ponderación de intereses está pensaba para supuestos que “nada tienen que ver” con el caso de la jugadora. Por ejemplo, casos en los que la víctima ha fallecido, no ha podido denunciar por otra causa o se trata de un menor y sus padres o tutores no quieren hacerlo.