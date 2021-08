Conte: "Esta medalla no me la voy a sacar más"

El receptor punta del seleccionado argentino de vóleibol, Facundo Conte, prometió hoy que se mantendrá colgada la medalla de bronce obtenida ante Brasil en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en señal de orgullo por una conquista histórica.

"No me la voy a sacar más. Es algo increíble y hermoso por la manera en que se dio. En otro momento, en partidos como el de hoy, no tuvimos esa fortaleza ni la madurez para lograr esto", asumió en diálogo con TyC Sports.

Argentina revirtió una desventaja de 1-2 al cabo del tercer set y le ganó en tie break a Brasil, número uno del ranking mundial, último campeón olímpico y reciente ganador de la Liga de Naciones 2021.

De esa manera, el vóleibol argentino conquistó la segunda medalla olímpica de su historia, a 33 años del bronce obtenido en Seúl '88 con su padre Hugo Conte dentro de la cancha.

"Es increíble, siento una emoción muy fuerte", se conmovió "El Heredero" antes de abrazarse con su padre, que estuvo presente en el Ariake Arena en su rol de comentarista de televisión.

"Para muchos de nosotros, que nos pusimos por primera vez la camiseta de la selección hace 15 años, es increíble ganar esta medalla. Jugamos un partidazo, sin altos ni bajos, con mucha constancia y eso es lo que marcó la diferencia", consideró.

"Estuvimos abajo 1-2 y la luchamos, nos matamos y eso es lo que me genera orgullo y me pone feliz", cerró Conte.