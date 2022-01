De Djokovic a los jugadores de fútbol, Francia achica el cerco contra los no vacunados

El calendario quiso que el desenlace del caso Djokovic coincida con la aprobación del pasaporte de vacunación en Francia. El Gobierno galo no dudó en utilizar lo ocurrido con el tenista serbio en el Open de Australia para subrayar las nuevas disposiciones legales, que entrarán en vigor en los próximos días y para avanzar en su estrategia de "fastidiar" a los no vacunados, evocada por Emmanuel Macron hace unas semanas.

El lunes, Christophe Castaner, presidente del grupo parlamentario de La République en Marche, cerraba la puerta a hacer excepciones. "Djokovic no podrá jugar si no respeta la misma regla que se aplica a todos: a los espectadores, a los recogepelotas y al personal que lleva la tienda de Roland Garros. No hay excepciones, solo hay un pasaporte para todo el mundo que es el pasaporte de vacunación", repetía el martes el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal.

Unos días antes, la ministra de Deporte, Roxana Maracineanu, había puesto fin a algunas ambigüedades al afirmar que todos los atletas, profesionales o amateurs, que disputen una competición en Francia tendrán que estar vacunados para entrar a los recintos deportivos. Hasta ahora existía la alternativa de presentar una prueba PCR negativa o, en algunos grandes eventos, disfrutar de una burbuja sanitaria creada para los participantes. Pero las declaraciones de los miembros del Gobierno indican que, a partir de ahora, la vacunación será la regla general. Los equipos que cuenten en sus filas con deportistas no vacunados tendrían que prescindir de ellos para las competiciones en Francia.

Un cambio que afecta de forma inmediata a los eventos deportivos que se celebrarán en las próximas semanas, cuyos organizadores aún tienen dudas. Una de las primeras citas será el Paris Open de kárate, que arranca este mismo fin de semana.

"De momento, el proyecto de ley se ha votado pero todavía no está en vigor, estamos esperando su aplicación y, si el certificado sanitario sigue en vigor, propondremos test para los atletas extranjeros", explica Arthur Antressangle, responsable de comunicación del evento. "En esta edición un 60% o 70% de los participantes son franceses y, por tanto, conocen bien la legislación vigente. Para el resto, veremos en el momento cómo se organiza si no están vacunados; en cualquier caso, sabemos que están informados sobre el hecho de que la vacunación podría ser obligatoria para participar", dice.

También para el Real Madrid

En principio, el cambio en la postura del Gobierno afectará también a los jugadores del Real Madrid, que juegan el partido de ida de su eliminatoria de Champions frente al PSG el próximo día 15 en París.

También a los rivales de la selección francesa en el Seis Naciones de rugby para los partidos en el Stade de France. "La legislación y las directrices sanitarias de los gobiernos nacionales están cambiando rápidamente", señala un portavoz de la Federación Francesa de Rugby. "El Comité del Seis Naciones y las federaciones están en constante diálogo con sus respectivas autoridades para cumplir las normas y para garantizar un entorno seguro para jugadores y aficionados", dice.

Pero el endurecimiento de las condiciones no afecta sólo a los deportistas extranjeros. "No todos los jugadores están vacunados o no totalmente", reconocía el seleccionador nacional de fútbol, Didier Deschamps, en una entrevista en la televisión pública hace unos días.

Algunos medios galos ya especulan con la posibilidad de que, con el pasaporte de vacunación en vigor, la lista para los próximos partidos de preparación para el Mundial 2022 podría estar marcada por ausencias importantes. "Los jugadores franceses no pueden encontrarse en la misma situación que Novak Djokovic", ha declarado el ministro de Cultura Jean-Michel Blanquer. "Que vean lo que está pasando: las personas que están en cuidados intensivos en su mayoría no están vacunadas. Así que el mensaje es muy claro: vacunaos", ha indicado.

Incertidumbre sobre mayo

No obstante, la realidad es más compleja de lo que dan a entender los miembros del Gobierno y muchas de las disposiciones legales aún están por concretar. Por ejemplo, el diario L’Equipe señala que, a día de hoy, Novak Djokovic podría tener derecho a disputar Roland Garros, siempre que se reconozca como válida su infección por COVID de diciembre. Eso le daría derecho a un certificado de recuperación y a un pasaporte sanitario válido en Francia hasta junio de 2022. "El certificado de recuperación dará acceso al pasaporte de vacunación en las mismas condiciones que dio acceso al certificado sanitario", declaraba el Ministro de Sanidad, Olivier Véran, hace una semana durante los debates parlamentarios.

Los detalles sobre los requisitos que se exigirán a los extranjeros deben detallarse en un decreto que seguirá a la promulgación de la ley. En cualquier caso, Roland Garros aún está lejos (el torneo no empieza hasta finales de mayo) y se desconoce cuál será la situación sanitaria entonces. El ejecutivo podría incluso haber levantado el estado de emergencia sanitaria, si todo va bien, y el pasaporte dejaría de ser necesario. Fuentes del Ministerio de Deportes, citadas por Reuters, reconocen que para mayo "la situación puede cambiar".