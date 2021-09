DT de Bánfield, Sanguinetti: "Duele perder ante un equipo que no fue superior en el juego"

El director técnico de Banfield, Javier Sanguinetti reconoció que le dolió "perder ante un equipo que no fue superior en el juego", en relación con la derrota de esta noche ante Rosario Central (2-1) por la undécima fecha del torneo de la LPF.

"Nos duele perder de esta forma ante un equipo que no fue superior, aunque reconozco que el esfuerzo de los chicos es total", señaló Sanguinetti en la conferencia de prensa virtual ofrecida desde el estadio Florencio Sola.

"Es de igual el compromiso de los jugadores por el equipo, lo que me da cierta tranquilidad. Lo que me genera bronca es lo de contar con tantas situaciones de gol y no convertirlas", agregó.

El entrenador, luego, se lamentó de que sus dirigidos estén "perdiendo puntos por errores puntuales" cuando por el buen funcionamiento en varios cotejos "debieran contar con más puntos", refirió.

"De esto se sale levantando la cabeza, con no frustrarse, devolviéndole la confianza al plantel y con mucho trabajo para corregir errores y alcanzar los resultados que pretendemos", subrayó finalmente Sanguinetti entendiendo la mala situación por la que atraviesa Banfield en el certamen.

Precisamente, hasta el momento solo pudo imponerse en un solo partido, ante Unión de Santa Fe, de visitante (1-0), logrado en la tercera fecha. El resto fueron 6 empates y 4 derrotas, con lo que suma 9 unidades, solo una más que Arsenal, que es el último de la tabla de posiciones.