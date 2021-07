Dt Romero, tras su salida: "Estábamos para seguir pero surgen imponderables"

José ‘Pepe’ Romero, emblema histórico del club, se mostró reacio a difundir los reales motivos de su alejamiento del cargo de entrenador de All Boys y resaltó que tanto él como su cuerpo técnico “estábamos para seguir pero surgieron imponderables”.

A la salida del vestuario, tras la victoria 3-0 sobre Brown de Puerto Madryn, en partido de la fecha 17 del torneo de la Primera Nacional, el ídolo de Floresta dijo que en su salida de la entidad “no hubo renuncia ni despido”.

“No voy a hablar mucho de lo que pasó. Sé lo que ocurrió. Son cosas del fútbol”, expresó Romero, quien en sus distintos ciclos al frente de la entidad ‘alba’ sumó más de 400 partidos y dos ascensos: a la Primera B Nacional (2008) y a Primera División (2010).

Una racha de nueve encuentros sin ganar que se cortó hoy incidieron decisivamente para que la CD del club resolviera cortar el vínculo con el máximo referente futbolístico de Floresta.

“Hubo cosas que pasaron y tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible para que la salida no se maneje por el lado del conflicto”, sostuvo el técnico entregando una nueva dosis de incertidumbre a sus declaraciones.

“Cada uno sabrá lo que hizo en esta situación. Acá todos sabemos quién mintió y quien, no. Nos vamos algo desilusionados porque estábamos embarcados en un proyecto”, continuó Romero.

Pese a lo apuntado, el técnico intentó salvaguardar la imagen del presidente y también referente del club, Nicolás Cambiasso.

“A (Nicolás) Cambiasso le dije que siempre le fui fiel. Sé con la austeridad que se manejó en el club. Es una persona referente a la que aprecio mucho. Nos terminamos de despedir en el vestuario”, contó ‘Pepe’ Romero.

“Me voy en paz con mi conciencia. Y sé que mi cuerpo técnico, dentro de sus posibilidades, también entregó todo”, manifestó Romero, dejando entrever que la continuidad de algunos de sus colaboradores resultó la ‘gota que rebalsó el vaso’ para cortar el vínculo vigente.

Consultado respecto de si, a su edad (69 años), existe la posibilidad de un eventual regreso a la entidad, Romero fue tajante: “Hoy diría que es hasta nunca. Pero el tiempo pasa y pone las cosas en su lugar”, indicó.

Por último, el entrenador, que condujo por primera vez al ‘Albo’ allá por 1982, destacó que se lleva “por siempre” el agradecimiento del hincha que, a la salida de la cancha, lo levantó en andas y gritó por él solicitando el alejamiento de la Comisión Directiva.

“A la gente siempre le estaré agradecido. El hincha siempre me demostró cariño. Uno no sabe si merece tanto afecto, pero para mí eso es invalorable e impagable. Porque todos damos algo por All Boys”, finalizó Romero.

A partir del lunes, Marcelo Pascutti, quien fue técnico interino cuando asumió ‘Pepe’ en este último ciclo (allá por setiembre de 2019), tomará la conducción del plantel en el predio de Ciudad Evita, a las 9.30, con miras al encuentro ante Deportivo Morón, el domingo 25, a las 15.05.