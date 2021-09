Gonzalo Higuain le dio victoria a Inter Miami en MLS

El argentino Gonzalo Higuaín marcó anoche el solitario tanto de la victoria de su equipo, Inter Miami, sobre Columbus Crew, por 1-0, en la continuidad de la fase regular de la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos.

El delantero nacido en Francia, que jugó para la Argentina los Mundiales Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, aprovechó un grosero error defensivo del rival y anotó a los 16 minutos de la primera mitad.

De este modo, el exjugador de River Plate, Real Madrid, Nápoli y Juventus, entre otros clubes, consiguió su noveno tanto en 20 presentaciones en el certamen, según confió el sitio 'Soccerway'.

Además del centrodelantero también se desempeñaron desde el comienzo los defensores Leandro González Pirez (ex Estudiantes de La Plata) y Nicolás Figal (ex Independiente), mientras que el atacante Julián Carranza (ex Banfield) ingresó en la segunda mitad.

Por su lado, el lateral rosarino Milton Valenzuela (ex Newell's) y el mediocampista cordobés Lucas Zelarayán (ex Belgrano) vieron rodaje en Columbus Crew.

En otro encuentro, Houston Dynamo, con los concursos de Matías Vera (ex Nueva Chicago) y Maximiliano Urruti (ex Newell's), le ganó por 3-0 a Austin, que tuvo en sus filas a Sebastián Driussi (ex River) y Tomás Pochettino (ex Talleres de Córdoba).

San Jose Earthquakes, el conjunto que dirige el técnico bonaerense Matías Almeyda (ex River Plate), igualó 1-1 como visitante del Dallas.

En el elenco californiano se alistaron Luciano Abecasis (ex Godoy Cruz de Mendoza), Cristian Espinoza (ex Huracán) y Andrés Ríos (ex River), mientras que Facundo Quignón (ex Lanús) lo hizo para la escuadra texana.

Minnesota United, con el mediapunta Franco Fragapane (ex Talleres de Córdoba), no pudo con Seattle Sounders, que lo batió por 1-0.

Además, DC United, el equipo que dirige el DT Hernán Losada (exentrenador de Beerschot, Bélgica) y con el ingreso del atacante cordobés Ramón 'Wanchope' Abila (ex Boca), igualó 1-1 como visitante de New York Red Bull.

Los demás marcadores: Kansas City 2-Chicago Fire 0; Colorado Rapids 1-Los Angeles Galaxy 1; New England Revolution 2-New York City 1; Cincinnati 2-Toronto 0; Montreal Impact 0-Nashville 1; Vancouver Whitecaps 0-Portland Timbers 1 (jugado el viernes) y Atlanta United 3 (un tanto de Ezequiel Barco)-Orlando City 0 (jugado el viernes).