"Es algo muy grave", dijo Russo por el gol anulado a Boca y la protesta de "Nacho" Fernández

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Angel Russo se mostró indignado por el gol anulado a Diego González por el árbitro colombiano Andrés Rojas a instancias del VAR y consideró ese hecho como "muy grave", a la vez que acusó al exvolante riverplatense, Ignacio Fernández, porque "le manejó la situación" en este partido que su equipo igualó 0 a 0 con Atlético Mineiro, de Brasil, por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores.

"El rival no quiso sacar del medio y 'Nacho' Fernández le manejó la situación. Fue todo muy raro y algo muy grave", apuntó Russo en diálogo con la prensa luego de consumado el empate sin goles que dejó la serie abierta para el martes próximo en Belo Horizonte.

"Tres veces les pidió el árbitro a los jugadores de Atlético Mineiro que sacaran del medio y no quisieron. Es muy grave que le manejen así la situación. ¨Por eso, repito, es muy raro. El gol fue legitimo y el rival no quiso sacar del medio, principalmente 'Nacho' Fernández, que tiró la pelota afuera. Eso no puede pasar en un partido con VAR", dijo ofuscado el técnico.

Russo juzgó que el gol anulado "hubiese dado la ventaja y la tranquilidad suficiente para encarar la segunda etapa. Pero el árbitro condicionó el partido de una manera importante porque estos cruces son muy parejos y hay muy pocas ventajas".

"En cuanto a Boca, jugó como se lo hace en un partido de Copa Libertadores. No tuvimos la suerte de ponernos en ventaja y manejar el partido de otra forma y de otra manera. En el primer tiempo nos manejaron el desarrollo en los primeros 20 minutos y después fue todo de Boca. Ahora hay que esperar, porque estos son partidos de 180 minutos y nos quedan 90 más", apuntó.

"Nosotros veníamos sin competencia por el torneo local y el partido nos dejó muchas cosas positivas. Estoy conforme con la actitud, la forma y la idea. y contento con Esteban Rolón, Norberto Briasco y Nicolas Orsini, porque debutaron y para mi cumplieron, ya que se están acomodando", cerró.