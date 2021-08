Los hermanos Romero fueron citados por Paraguay para la próxima fecha de Eliminatorias

Los hermanos Óscar y Ángel Romero, que manifestaron su intención de salir de San Lorenzo de Almagro, fueron incluidos por el DT del seleccionado de Paraguay, el argentino Eduardo Berizzo, entre los jugadores del exterior citados para la próxima triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

En la lista están también los defensores de River Plate Robert Rojas y Héctor David Martínez y el volante de Lanús Jorge Morel.

El "Toto" Berizzo convocó además a otros viejos conocidos del fútbol argentino, como el ex Boca Andrés Cubas, el ex Huracán Alejandro Romero Gamarra y el ex Lanús Miguel Almirón.

En la próxima triple fecha de Eliminatorias, que se jugará del 2 al 9 de septiembre, Paraguay jugará con Ecuador (en Quito), Colombia y Venezuela (los dos últimos en Asunción).

Los jugadores llamados por el DT son:

Arqueros: Antony Silva (Puebla, México), Gerardo Ortiz (Once Caldas, Colombia).

Defensores: Gustavo Gómez (Palmeiras, Brasil), Júnior Alonso (Mineiro, Brasil), Fabián Balbuena (Dinamo de Moscú, Rusia), Héctor David Martínez y Robert Rojas (River Plate), Omar Alderete (Valencia, España), Santiago Arzamendia (Cádiz, España).

Volantes: Robert Piris Da Motta (Flamengo, Brasil), Mathías Villasanti (Gremio, Brasil), Andrés Cubas (Nimes, Francia), Richard Sánchez (América, México), Gastón Giménez (Chicago Fire, Estados Unidos), Jorge Morel (Lanús), Óscar Romero (San Lorenzo), Alejandro Romero Gamarra (Al Taawoun, Arabia Saudita).

Delanteros: Ángel Romero (San Lorenzo), Hernán Pérez (Al Ahli Doha, Qatar), Miguel Almirón (Newcastle, Inglaterra), Braian Samudio (Toluca, México), Carlos González (Tigres, México), Antonio Sanabria (Torino, Italia), Luis Amarilla (Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador).