Huracán 1973, el equipo de autor que estableció el kilómetro cero del menottismo

Considerado una referencia del fútbol “lírico” que identificaría para siempre a Menotti, aquel equipo del “Flaco” fue uno de los más virtuosos en la historia del fútbol argentino y fue un ganador inobjetable: en ese plantel había jugadores de la talla de René Houseman, Roque Avallay, Alfio Basile, Omar Larrosa, Carlos Carrascosa, Carlos Babington, Miguel Ángel Brindisi y Nelson Chabay.

Pese a perder 2 a 1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Palacio Tomás Adolfo Ducó, el conjunto de Parque Patricios festejó dos fechas antes del cierre del certamen, ya que su más inmediato perseguidor, Boca, cayó por idéntico marcador frente a Vélez.

Si bien el momento histórico se produjo aquel 16 de septiembre de 1973, lo cierto es que Huracán a lo largo del torneo desplegó un juego exquisito y distinguido, con el que dejó actuaciones inigualables y logró su pico cuando apabulló a Argentinos Juniors en Parque Patricios con una goleada por 6 a 1.

“Ese título fue cumplir un sueño. Por cómo se formó el equipo, por cómo jugaba, por todo lo que generó y porque se dio en un club impulsado por gente de barrio. Huracán del 73 fue un pedazo de historia del fútbol argentino, una bandera ideológica para muchos”, explicó alguna vez Menotti, principal gestor de aquel campeón.

“Por la propuesta, para mí fue el mejor equipo que hubo”, dejó constancia Miguel Angel Brindisi, una de sus grandes estrellas, con el correr de los años.

Menotti asumió como director técnico en Huracán el 2 de mayo de 1971. Sin embargo, su trabajo empezó a dar frutos en 1972, cuando el elenco de Parque Patricios finalizó tercero en el Metropolitano y en la zona B del Nacional. Allí, goleó 5-1 a Boca y 3-0 al campeón, San Lorenzo.

En la pretemporada de 1973, Menotti lo dejó a ir al puntero derecho brasileño Marcos Pereira Martins y lo reemplazó por René Houseman, que venía de ser campeón de Primera C con Defensores de Belgrano. Y con los laterales cubiertos por el uruguayo ex Racing Nelson Chabay y Carrascosa, armó el equipo base: Roganti, Chabay, Buglione, Basile, Carrascosa; Brindisi, Russo, Babington; Houseman, Avallay y Larrosa.

La primera rueda fue avasallante: goleó 6-1 a Argentinos, 5-2 a Atlanta, 5-0 a Racing, 5-2 a Ferro y 5-0 a Central en una actuación que generó que los hinchas del “Canalla” lo despidieran de pie en pleno Rosario. Sólo perdió 1-0 con River en el Monumental, una tarde en la que “Perico” Pérez, un especialista desde los doce pasos, le detuvo dos penales a Brindisi, y 4-1 con Boca en la Bombonera.

El equipo se desarmó en la segunda rueda: Enrique Sívori preparaba la Selección Argentina para jugar las Eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania de 1974 y se llevó a cuatro de los cinco delanteros: Brindisi, Avallay y Babington no estuvieron en las últimas doce jornadas, pero Houseman volvió antes. Y con los suplentes, ya no fue lo mismo: el equipo que goleaba pasó a ganar con lo justo 1-0 y sin brillar, o a empatar sin goles. Ya no hubo lugar para aquellos lujos, solo para la eficacia.

Aun así salió campeón con 46 puntos, a cuatro de Boca, y escribió una página irrepetible para el fútbol argentino. Hablar de Menotti, más allá del histórico Mundial de 1978, es también hablar del Huracán de 1973.

