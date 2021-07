Liga Deportiva Universitaria de Ecuador da vuelta la serie con Gremio y clasifica en Sudamericana

Liga Deportiva Universitaria de Ecuador se clasificó esta noche a los cuartos de final de la Copa Sudamericana de fútbol, al derrotar como visitante a Gremio de Porto Alegre, en Brasil, por 2-1, en el cotejo desquite de la llave.

El elenco de Quito sacó ventaja del doble valor que se le asignan a los tantos convertidos en condición de visitante, pues en la ida, el conjunto ‘tricolor’ se había impuesto por 1-0.

En el cotejo disputado en el Arena do Gremio, el combinado brasileño sacó ventaja y parecía encaminarse a la victoria, con una anotación de Diego Souza (Pt. 23m.).

Sin embargo, Liga Deportiva, dirigida por el entrenador santafesino Pablo Marini (exDT de Newell’s y San Martín de San Juan), resolvió la serie a su favor, con sendas conquistas de Jordy Alcívar (Pt. 44m. y St. 12m., de penal), según indicó un informe de ‘Lance’.

En el equipo ecuatoriano se alistaron los argentinos Adrián Gabbarini (arquero, ex Independiente); Ezequiel Piovi (mediocampista, ex Arsenal y Almagro) y Lucas Villarruel (extremo, ex Huracán).

En Gremio, conducido por el DT Luiz Felipe Scolari, actuó desde el comienzo el defensor misionero Walter Kannemann (ex San Lorenzo).