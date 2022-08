Mateo Coronel hizo un golazo para Atlético Tucumán y es récord en el fútbol argentino

Mateo Coronel, futbolista de Atlético Tucumán, convirtió un verdadero golazo en la victoria de su equipo frente a Barracas Central por 4 a 0 y con su remate de larga distancia estableció un nuevo récord para el fútbol argentino.

Atlético Tucumán alimenta su sueño con una goleada ante Barracas

El desempeño del elenco tucumano fue soñado al igual que su presente que lo ubica como líder absoluto de la Liga Profesional, sin embargo, en una noche llena de golazos, el que se robó todas las miradas en los últimos segundos del complemento fue Coronel, quien desde 70.2 metros mandó la pelota al ángulo superior derecho del arco rival.

El tanto desató la euforia del público presente en el estadio Monumental José Fierro y sorprendió a los televidentes, aunque también se asombró el propio protagonista: “Una locura, estoy muy contento. No lo puedo creer, había intentado varias veces y uno trata siempre de pegarle desde mitad de cancha, pero no me imaginé que iba a ser así”.

El mediocampista, quien llegó procedente de Argentinos Juniors, tiene como antecedente probar desde media distancia: “En Argentinos hace poco intenté lo mismo en un partido frente a Unión, pero el arquero me la sacó casi en la línea. Me gusta siempre mirar que estén adelantados. Gracias a Dios que salió y estoy muy feliz por eso”.

De esta manera, el gol de Coronel, el cual competirá entre los mejores del año en la Argentina y en el mundo, se convirtió en récord en la Primera División tras superar los 69,7 metros de distancia del tanto que marcó Miguel Ángel Garavano para Ferro en la victoria sobre Chacarita en 1940.

😂😂😂 "UHHH, UN GOLAZO": la imperdible REACCIÓN de Mateo #Coronel, autor DEL GOL DEL AÑO con la camiseta de #AtléticoTucumán, al ver su obra de arte en la #LigaProfesional. pic.twitter.com/GJEw0iDh5P — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) 24 de agosto de 2022

Más lejos en recorrido, pero no en el tiempo quedaron los goles de José Luis Félix Chilavert para Vélez ante River (58 metros), y el del paraguayo Óscar Romero en Paraná (una cancha de dimensiones más pequeñas) con la camiseta de San Lorenzo frente a Patronato.

🤩 Cerrando una noche soñada 🚀 pic.twitter.com/IXDCfCmdEt — Atlético Tucumán (@ATOficial) 24 de agosto de 2022

Con información de NA.

