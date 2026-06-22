Messi es el máximo goleador de los mundiales con 18 tantos

El astro rosarino Lionel Messi rompió este lunes un histórico récord en Mundiales al alcanzar los 17 tantos tras el convertido en el primer tiepo ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026. En el segundo tiempo, anotó otro tanto y llegó a los 18.

Messi tuvo un inmejorable debut en la actual edición de la Copa del Mundo, ya que brilló con un hat-trick en la goleada 3-0 sobre Argelia.

Días más tarde, estiró su cuenta personal ante los austríacos y de esta manera, llegó a los 17 goles en Mundiales y se convirtió en el máximo anotador en la historia de la competición por encima del alemán Miroslav Klose, con 16.

La primera anotación de Messi en un Mundial se dio en Alemania 2006, cuando convirtió un tanto en la goleada 6-0 a Serbia y Montenegro.

Tuvieron que pasar otros ocho años para que volviera a anotar en la competición. Fue en Brasil 2014, donde se destacó con cuatro tantos (todos ellos en la fase de grupos, frente a Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria por duplicado).

En Rusia 2018 el rosarino tuvo una floja actuación y solo pudo convertirle a Nigeria, en el último partido de la fase de grupos.

Cuando parecía que Messi iba a terminar muy lejos de entrar entre los máximos goleadores en Mundiales, llegó su impresionante actuación en Qatar 2022 para revertir la situación.

La “Pulga” hizo siete goles en aquella edición, dos en la fase de grupos y cinco en las instancias de eliminación directa, y fue clave para guiar a la Selección argentina hacia el tan ansiado título.

Finalmente, en este Mundial 2026 brilló con tres goles frente a Argelia, para llegar a los 16 y uno ante Austria para superar la línea de Klose.

Los goles de Messi en Mundiales

Alemania 2006:

Uno a Serbia y Montenegro

Brasil 2014:

Uno a Bosnia y Herzegovina

Uno a Irán

Dos a Nigeria

Rusia 2018:

Uno a Nigeria

Qatar 2022:

Uno a Arabia Saudita

Uno a México

Uno a Australia

Uno a Países Bajos

Uno a Croacia

Dos a Francia

Con información de la agencia NA