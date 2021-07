"No me aferro a la frase de equipo que gana no se toca", aseguró Ricardo Zielinski

Ricardo Zielinski recibiría el domingo a Independiente con los mismos titulares que vencieron a Sarmiento, aunque el DT de Estudiantes aclaró que no se aferra a la frase de "equipo que gana no se toca, porque aún en los triunfos pueden haber cosas que no están bien y hay que cambiarlas”.

“Con Independiente será otra vez un partido muy parejo, somos dos equipos que llevamos un mismo tiempo de trabajo, con una base ensamblada. Me imagino un juego cerrado, de mucha concentración y el que aproveche mejor los detalles sacará ventajas. Nos enfrentamos hace poco, nos eliminaron en el torneo anterior y ahora buscaremos ganar nosotros y seguir mejorando”, acotó el “Ruso”, que sin embargo no confirmó la formación.

El entrenador agregó que al partido contra el Rojo ”lo tomamos como una final, como cada vez que salimos a la cancha, así lo pide la historia de este club. Trataremos que el juego fluya cada vez mejor y si no se puede poner otra cosas y darlo todo, es espíritu nunca puede faltar”.

Al analizar el rendimiento en la victoria conseguida en Junín, Zielinski remarcó que “lo que hicimos en el primer tiempo no me gustó, después mejoramos e hicimos los méritos para ganar. Muchos todavía piensan que hay partidos fáciles y es un error. No somos más ni menos que nadie y si nos creemos eso estaremos en un problema”.

En otro tramo de la conferencia, el técnico se refirió a la situación de Nahuel Estevez, quien regresó al club después de su temporada a préstamo en el Spezia: “Está analizando propuestas para irse nuevamente y es entendible. Viene entrenando pero no lo contamos hasta que se resuelva la situación. Por ahora su elección no es Estudiantes”.

Zielinski habló del mercado de pases y precisó que “el Vasco (Matías Aguirregaray) se sumará el lunes después de cumplir el aislamiento. Por (Jaime) Ayoví esperamos que pueda viajar y se termine de resolver su llegada, (Lucas) Melano es un tema que ya debería estar resuelto y se dilató más de lo aconsejable, por (Gastón) Togni hay un diálogo abierto pero se pidió un valor muy alto para el club, y lo de Matías (Pellegrini) depende pura y exclusivamente de su decisión. Estudiantes y nosotros queremos que venga”.

El entrenador 'albirrojo' fue consultado sobre el momento de Francisco Apaolaza y opinó que “cuando llegamos vivía una situación particular, regresaba de un préstamo, no tenía el contrato renovado y su situación era complicada. Hablamos, le dijimos que dependía de sus progresos, tuvo la oportunidad, la aprovechó y ese es mérito suyo. El proceso es estar en una permanente competencia. La camiseta no es de nadie, se la tienen que ganar para representar de la mejor manera a un club como Estudiantes”.

Si no aparecen imponderables, Estudiantes repetirá formación del debut en la Liga Profesional con Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Nicolás Pasquini; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Juan Sánchez Miño y Fernando Zuqui; Leandro Díaz y Francisco Apaolaza.