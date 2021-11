Ortelli le pone fin a su carrera deportiva en el Turismo Carretera

El piloto Guillermo Ortelli, siete veces campeón del Turismo Carretera, anunció esta noche que abandonará la actividad automovilística a fin de año, y aseguró que se dio "cuenta de que era el momento que tenía que dejar" la conducción profesional de automóviles.

"Sentí que era el momento que tenía que dejar. Me escuché a mí mismo. Y no pasa por los malos resultados. Sentí que era el momento de decir adiós", sostuvo el piloto bonaerense, de 48 años.

El edificio central de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), ubicado en el barrio de Caballito, sirvió de anclaje para que el ídolo de Chevrolet, flanqueado por el presidente de la organización, Hugo Mazzacane, comunicara su decisión del retiro.

La carrera que le pondrá fin a una inigualable trayectoria de casi 28 temporadas será la que se realizará en el autódromo El Villicum, en San Juan, el domingo 5 de diciembre, por la última fecha de la Copa de Oro.

"Me voy con la conciencia tranquila, en paz. Hice lo que me gustaba y siempre fue mi pasión", dijo Ortelli, que debutó en la categoría más popular del automovilismo local en 1994, en dupla con Fabián Acuña, pero en aquel entonces al comando de un Ford.

"Me tocó ganar un campeonato más que mi ídolo (Juan María) Traverso y me siento un afortunado por todo lo que pude lograr. Siempre tuve al lado a gente que me hizo más fáciles las cosas", explicó el oriundo de Salto.

Por su parte, el directivo Mazzacane resaltó que la organización le tributará "un homenaje especial" al múltiple campeón del TC en la temporada 2022 "en la carrera de La Pampa", en donde sí se dará la última función de Ortelli como piloto profesional.

El crack de Chevrolet estuvo apoyado por más de 50 integrantes de la denominada "La 15", tal como se conoce a la hinchada de la marca del "Chivo", que suele recorrer los distintos autódromos en donde se presenta la categoría.

Ortelli disputó más de 400 competencias y ganó 32 en el TC. Alcanzó además siete títulos (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016) También fue campeón en Top Race (2001 y 2006).