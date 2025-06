En un partido parejo, Boca perdió 2 a 1 ante el poderoso Bayern Munich

En un partido que fue de ida y vuelta, el inglés Harry Keane puso en ventaja al equipo alemán, a los 18 minutos del primer tiempo, mientras que el uruguayo Miguel Merentiel marcó la igualdad parcial de Boca a los 21 del complemento, y Michael Olise le dio el triunfo a Bayern, al convertir sobre los 39 del segundo tiempo.

La derrota complicó a Boca, que deberá golear a Auckland City en la última jornada, y esperar un triunfo de Bayern Munich -ya clasificado- sobre Benfica de Portugal para pasar a la segunda ronda.

La primera media hora fue un suplicio para Boca, que debió aguantar en su campo el dominio y los embates del poderoso equipo alemán, que se adueñó de la pelota y jugó casi a voluntad, generando muchas posibilidades de gol.

Apenas iban 7 minutos cuando Olise anotó un gol olímpico, pero la intervención del VAR salvó a Boca, ya que el árbitro marcó una falta previa de Gnabry sobre Marchesín cuando el balón iba al fondo del arco.

Sin embargo, Bayern siguió buscando, presionando la salida de Boca y jugado rápidamente a un toque para aprovechar la velocidad de Coman y Olise, por momentos imparables para los laterales auriazules.

Luego de un tiro de Coman, que se fue apenas alto, Keane aprovechó la única jugada propicia que tuvo en la parte inicial y abrió el marcador con un tiro rasante, de zurda. Y era justicia porque Bayern había acumulado méritos para estar en ventaja.

Después, Coman desperdició una chance increíble con el arco vacío, pero Boca pudo salir del asedio y sobre los 30 Neuer salvó a Bayern al tapar un gran tiro libre de Zenón. Enseguida, el volante tuvo otra posibilidad, pero se encontró con otra gran respuesta del arquero alemán.

Pero en el tramo final del primer tiempo otra vez Bayern sacó a relucir su jerarquía y en pocos minutos generó otras tres situaciones propicias para aumentar: primero, Marchesín tapó a Keane en un mano a mano, después Tah tiró alto entrando por el segundo palo y un tiro libre de Olise se fue apenas desviado.

La segunda etapa mostró más de lo mismo, con Bayern volcado en ataque y Boca apostando a algún contragolpe salvador, aunque esta vez no sufrió tanto como en la parte inicial.

Un remate de Advíncula, que se fue apenas arriba, parecía ser el aviso de Boca, aunque la rápida respuesta de su rival lo puso en alerta una vez mas, tras una gran tapada de Marchesín ante un tiro de Olise desde afuera del área.

Luego de un ataque alemán cortado por la defensa de Boca, salió un rápido contragolpe por derecha y la posterior habilitación para Merentiel, quien le ganó en velocidad a un defensor, eludió a otro y definió con categoría para batir a Neuer y marcar el empate parcial.

A partir ahí de Boca intentó jugar de igual a igual, se adelantó unos metros pero casi no generó peligro sobre el área del equipo alemán, que no se inmutó y siguió con su fórmula para tratar de desequilibrar otra vez. Si bien su dominio no fue abrumador le alcanzó para jugar nuevamente en campo rival.

Y cuando parecía que Boca podía aguantar el empate, que lo dejaba bien parado para buscar la clasificación, tras una jugada enmarañada dentro del área chica, Keane rescató el balón y dio un pase atrás para que Olise anote el gol del triunfo con un tiro rasante.

Síntesis del partido

Boca 1 – Bayern Munich 2.

Arbitro: Arileza Faghani (Irán).

Estadio.: Hard Rock.

Boca: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Kevin Zenón, Alan Velasco, Carlos Palacios Núñez y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Bayern Munich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Josip Stanišić, Raphaël Guerreiro, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Michael Olise, Serge Gnabry, Kingsley Coman y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Gol en el primer tiempo: 18m; Harry Kane (BM).

Goles en el segundo tiempo: 21m. Miguel Merentiel (BJ); 39m. Michael Olise (BM).

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Aleksandar Pavlović por Leon Goretzka (BM); 12m. Jamal Musiala por Serge Gnabry (BM); 14m. Malcom Braida por Kevin Zenón (BJ); 22m. Dayot Upamecano por Raphaël Guerreiro (BM); 22m. Leroy Sané por Kingsley Coman (BM); 24m. Milton Giménez por Carlos Palacios (BJ); 24m. Williams Alarcón por Tomás Belmonte (BJ); 35m. Marcelo Saracchi por Miguel Merentiel (BJ); 35m. Exequiel Zeballos por Alan Velasco (BJ); 37m. Thomas Müller por Jamal Musiala (BM).

MU con información de la agencia NA