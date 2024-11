La Qualy del Gran Premio de Brasil se disputará finalmente este domingo desde las 7.30

La clasificación para el Gran Premio de Brasil que se disputará el domingo, finalmente se disputará mañana desde las 7,30, según confirmó oficialmente la FIA.

La sesión fue cancelada este sábado por una lluvia torrencial que azotó el Autódromo José Carlos Pace de San Pablo durante más de una hora.

Luego de dos horas de espera, donde la Clasificación debía iniciarse a las 16 (hora Argentina), desde la FIA informaron que se pasará para el día de mañana debido mal clima y el agua estancada en el circuito.

A través de un comunicado se informó que: “La decisión se tomó debido a la falta de visibilidad causada por el nivel de lluvia que hemos experimentado en las últimas horas. Hay mucha agua estancada en partes del circuito, lo que hace que las condiciones sean inseguras”.

“A pesar de lo mucho que nos gustaría ver competición en la pista, la seguridad de los pilotos, miembros del equipo, voluntarios, oficiales y espectadores es nuestra principal prioridad”, completaron desde la FIA.

Aun así, desde las autoridades de la Fórmula 1 no definieron todavía cuál será el horario en el que se realizaría la Qualy, desde sus redes sociales informaron que la decisión será tomada en las primeras horas del domingo.

En declaraciones con la F1 TV, el director ejecutivo de la Fórmula 1 Stefano Domenicali aseguró que no es seguro conducir con esas condiciones: “En primer lugar, permítanme reiterar una vez más el hecho de que estos fanáticos son increíbles. No podemos controlar el clima como saben, y es una pena, pero las condiciones no son seguras para conducir”.

“También hay un problema de luz que muy pronto afectará la pista, así que lamentablemente esa es la situación que tenemos que gestionar”, agregó.

En cuanto a la posibilidad de realizarse la Clasificación el domingo en la mañana, comentó: “La FIA está haciendo la verificación final sobre cuál podría ser el momento adecuado para organizar la clasificación y hacer un seguimiento del plan para completar el día”.

Además, desde Brasil los meterorologos informan que para el día de mañana también está pronosticado lluvia en el país, por lo que se pone en duda la continuación del Gran Premio de Brasil.