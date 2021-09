"Nos quedamos todos muy desilusionados con la partida de Messi", dijo presidente Barcelona, Laporta

El presidente de Barcelona, Joan Laporta sostuvo hoy que en el club catalán todos se quedaron "muy desilusionados con la partida de Lionel Messi", y destacó que se sintió "extraño" al verlo debutar en Paris Saint Germain.

En el marco de una entrevista brindada al rpograma 'L'Onze' de 'Esports3', que reprodujo el diario Sport, de Barcelona, Laporta argumentó que "lo que pasó con la salida de Messi fue lo que ya se explicó. LaLiga nos decía que sin firmar con el fondo de inversión CVC no podíamos inscribirlo y eso hacía imposible el acuerdo".

"Por eso nos quedamos todos muy desilusionados cuando se marchó. Y desde entonces no he vuelto a hablar con él. Pero también debo aclarar que en toda la negociación nunca hubo una manifestación fuera de tono de su padre, Jorge Messi".

"Cuando lo vi debutar a Lionel en PSG tuve una sensación extraña. Es que pensar que esta temporada no lo tendremos aquí, que estará en otro equipo, un rival con el que posiblemente nos enfrentaremos en la Champions League me provocó eso".

Laporta sentenció que no le gustó "verlo debutar en otro equipo que será rival y con el que hemos tenido enfrentamientos. Me habría gustado que el final hubiese sido otro final, porque no es el que había pensado y menos siendo presidente de Barcelona".

"Por eso quizá también el día de mañana se le pueda hacer un homenaje: Ya veremos en el futuro, porque no hay que cerrarse a nada, pero tendremos siempre un agradecimiento eterno para con Messi, porque él siempre fue y será del Barcelona", cerró Laporta, que sobre otra partida, la del francés Antoine Griezmann, que retornó a Atlétiço de Madrid, remarcó que "no era el jugador que se necesitaba en el club en este momento".