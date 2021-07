"Queremos competir de igual a igual en Tokio", aseguró Laprovittola

El base argentino Nicolás Laprovittola aseguró este sábado que el objetivo en los Juegos Olímpicos de Tokio será "competir de igual a igual" con las grandes potencias del básquetbol internacional tras el subcampeonato mundial logrado en China 2019.

"Todos estamos en la misma sintonía, con las mismas ganas y expectativas de cada campeonato nuevo. Queremos ir a competir de igual a igual con las grandes potencias", apuntó el bonaerense en una nota con el programa de radio Reloj de 24.

El combinado que conduce Sergio Hernández compartirá el Grupo C junto a España, Japón y el ganador del repechaje de Kaunas (Lituania).

"Sabemos que nos mirarán diferentes después del subcampeonato del mundo. El torneo de China nos dio frutos, hoy tenemos a tres compañeros en la NBA y también a Leandro Bolmaro, que va a dar que hablar. Estamos preparados, con un poco más de presión, pero vamos a estar ahí para competir", apuntó.

Laprovittola quedó libre de Real Madrid en los últimos días y se habla como posibles destinos el PAOK de Grecia y Barcelona, ambos equipos que participarán de la Euroliga, y la idea del jugador oriundo de la localidad bonaerense de Morón es "continuar en clubes de ese nivel".

Laprovittola, que promedió 6,8 puntos, 3,8 asistencias y 8,1 de valoración en 17 minutos en cancha en la última Euroliga, mejoró esas estadísticas en la Liga Endesa donde registró 9,5 puntos, 3,9 asistencias y un 11,2 de valoración en poco menos de 20 minutos.

Los otros clubes por los que pasó el argentino fueron Lanús, Flamengo de Brasil, Baskonia y Estudiantes de Madrid de España, BC Rytas de Lituania, Zenit de San Petersburgo de Rusia y San Antonio Spurs, de la NBA.

"He tenido una evolución en los últimos años, de menor a mayor, terminé jugando bien en un equipo como Real Madrid, con grandes figuras. A mí me gusta hacerme cargo de los equipos y terminé de esa manera. Me gané poco a poco un lugar", remarcó.

"No es mi idea ir sin contrato a los Juegos Olímpicos. No quiero arriesgarme a un buen torneo para conseguir un club", adelantó el exLanús.

En relación a la preparación en Las Vegas, Laprovittola lamentó la pandemia del coronavirus pero explicó que se siguen "todos los protocolos" porque entienden que están cerca de una competencia "de enorme trascendencia" y la "responsabilidad es clave".

"Nos hicimos cargo del equipo hace dos años cuando siempre hablaban que nos faltaba algo importante. No nos tenemos que quedar con el subcampeonato pero demostramos estar a la altura de los mejores", afirmó Laprovittola.

"Estamos en el mismo nivel que se estaba hace mucho tiempo atrás. Tenemos un Juego Olímpico por delante, en el que deberemos demostrar mucho de nuevo, mejorar nuestro nivel e ir más allá", concluyó.