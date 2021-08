Rosario Central. el último argentino en la Sudamericana, fue eliminado por Bragantino en cuartos

Rosario Central, el único sobreviviente argentino en la Copa Sudamericana fue eliminado esta noche en cuartos de final al caer por 1 a 0 ante Bragantino, que ya le habia ganado 4 a 3 en la ida en el Gigante de Arroyito, en el partido de vuelta disputado en el estadio Nabi Abi Chedid, de la ciudad brasileña de Braganca Paulista.

El gol del conjunto brasileño fue convertido por el delantero Artur, en el tercer minuto de descuento.

Rosario Central se adueñó del desarrollo del partido desde el comienzo, con una presión alta para recuperar rápido la pelota, buen juego a través del conductor Emiliano Vecchio, bien secundado por los laterales y volantes, y una voracidad ofensiva que le permitió generar cinco llegadas claras.

Apenas habían jugado tres minutos cuando Luciano Ferreyra recibió por la izquierda y habilitó rápido a Vecchio, quien la terminó con un remate débil, a las manos del arquero Cleiton, cuando intentó hacerlo de emboquillada.

La visita tejió su mejor llegada a los ocho minutos cuando Vecchio habilitó a Marco Ruben por la izquierda del área y el delantero le pegó de zurda, como venía, y la clavó arriba, en el ángulo del segundo palo, en un golazo que el árbitro uruguayo Christian Ferreyra anuló porque tenía el pie izquierdo adelantado, luego de verlo por el VAR.

Bragantino, que como Central, parecía otro equipo respecto del partido de ida que ganó 4 a 3 en el Gigante de Arroyito, respondió a los 18 minutos con un desborde del argentino Tomás Cuello, que metió el centro pero Ytalo le erró a la pelota cuando entraban otros dos jugadores para convertir.

Central continuó con su búsqueda ofensiva y recién volvió a llegar a los 41 minutos con un buen centro pasado de Lautaro Blanco que Diego Zabala no alcanzó a conectar en el segundo palo.

Bragantino llegó por segunda vez a los 42 minutos con otro desborde y centro de Cuello por la izquierda, que Artur cabeceó solo y la pelota pegó en el poste izquierdo.

Y los dirigidos por Christian González volvieron a llegar al segundo minuto de descuento de esa etapa inicial cuando Vecchio mandó un córner desde la izquierda, Ruben remató de chilena y Damián Martínez la tocó en el segundo palo, pero la pelota pasó muy cerca del poste.

En el complemento Central bajó la intensidad de su presión pero igual dispuso de varias llegadas como un remate de Vecchio a las manos del arquero, al minuto de juego, y un buen centro de Zabala que Luciano Ferreyra remató muy desviado, a los 9.

Bragantino mejoró en el complemento, tuvo más la pelota y también dispuso de llegadas claras como a los 13 minutos cuando Ytalo dejó solo a Bruno Praxedes por la izquierda, pero Jorge Broun salvó al córner, y a los 17 cuando Raúl mandó un centro desde la izquierda y el propio Praxedes ganó de cabeza, pero la pelota le pegó a "Fatura" Broun y se fue al tiro de esquina.

Marco Ruben volvió a convertir a los 21 minutos, pero el uruguayo Christian Ferreyra otra vez se lo anuló por un supuesto empujón al marcador central Bruno, antes de definir.

Luego Central pareció sentir el cansancio en el final y Bragantino volvió a llegar en dos contrataques en los que Broun se erigió en la figura del complemento: a los 39 minutos cuando sacó al córner un derechazo de Aderlan y en el primer minuto de descuento cuando le ganó un mano a mano al ingresado venezolano ex Boca Juniors, Jan Hurtado.

Hasta que en el segundo minuto de prolongación el ingresado Lucas Gamba mandó un centro que Ruben cabeceó y el ingresado Nicolás Ferreyra no alcanzó a empujar junto al poste izquierdo, y en el tercero y en la réplica de esa acción, Artur picó solo por la izquierda y le pegó de zurda desde la raya central de la cancha y la metió de emboquillada, en el golazo que definió el partido y selló la eliminación centralista.

Ahora Bragantino deberá aguardar la definición de la llave que su compatriota Santos le va ganando por 2 a 1 a Libertad de Paraguay, que se enfrentarán el próximo jueves en Asunción, para conocer a su rival en las semifinales de Sudamericana.

- Síntesis -

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabricio Bruno, Natan y Edimar; Artur, Lucas Evangelista, Praxedes y Raúl; Tomás Cuello e Ytalo. DT: Mauricio Barbieri.

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio y Luciano Ferreyra; Marco Ruben y Milton Caraglio. DT: Christian González.

Gol en el segundo tiempo: 45+3m. Artur (B).

Cambios en el segundo tiempo: 24' Jadsom por Raúl (B); 25' Lucas Gamba por Caraglio (C); 29' Jan Hurado por Cuello (B) y Helinho por Ytalo (B); 36' Alan Marinelli por Martínez (C); 38' Luan por Edimar (B) y Eric Ramires por Praxedes (B) y 45+2' Nicolás Ferreyra por Luciano Ferreyra (C).

Amonestados: Praxedes, Raúl, Artur, Evangelista, Hurtado y Ramires (B). Martínez, Ávila y Zabala (C).

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).

Estadio: Nabi Abi Chedid (local Bragantino).