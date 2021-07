"Nos sacamos una pesada mochila de encima", admitió Leandro Paredes, campeón de la Copa América

El mediocampista Leandro Paredes, figura del PSG francés y pieza clave del seleccionado argentino que se consagró campeón de la Copa América en el Maracaná, admitió hoy que ese título les permitió quitarse "una pesada mochila de encima" y consideró que seguramente los hará llegar más fuertes al Mundial de Qatar.

"En Brasil nos sacamos una pesada mochila de encima, seguramente el título en la Copa América nos hará llegar mejor parados al Mundial de Qatar", expresó Paredes en diálogo con radio Mitre.

Paredes, nacido en Capital Federal hace 27 años y uno de los referentes del seleccionado nacional desde el inicio del ciclo del entrenador Lionel Scaloni, destacó la felicidad que le otorgó el título ganado en la final a Brasil por 1-0 al capitán del equipo, el astro rosarino Lionel Messi.

"Lo principal para lograr el objetivo fue la unión del grupo, más la tarea de Scaloni y de los dirigentes. Messi deseaba un título con la selección y nosotros ayudamos a que eso suceda. Estamos contentos por él, nunca lo había visto con tanta cara de felicidad después de levantar un trofeo", reveló el jugador surgido de Boca Juniors.

Paredes inició su carrera en Boca y luego se marchó al exterior para jugar en Chievo Verona, Roma, Empoli, los tres en Italia, el Zenit de Rusia y finalmente el PSG, donde es figura junto a otros argentinos como Ángel Di María y Mauro Icardi, y estrellas como el brasileño Neymar o el francés Kylian Mbappé.

"Cuando ganamos la Copa América (Juan Román) Riquelme me llamó para felicitarme y me dijo que me quería mucho. Sería un sueño volver a Boca pero este no es el momento, seguramente más adelante", concluyó Paredes, próximo a reintegrarse a los entrenamientos del PSG que dirige su compatriota Mauricio Pochettino.