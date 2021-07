Samoa venció a Tonga por 42 a 13 y se perfila como rival de Argentina en Francia 2023

El seleccionado de Samoa venció hoy a Tonga por 42 a 13, con gran tarea del centro Henry Taefu autor de 20 puntos, en un cotejo por la eliminatoria de la Copa del Mundo de rugby de Francia 2023, cuyo ganador integrará el Grupo D en el mundial junto a Argentina, Inglaterra, Japón y un seleccionado de América.

El cotejo se jugó en la madrugada de nuestro país en el MT Smart Satoim de Auckland y el sábado próximo se desarrollará el desquite en el Hamilton, con la posibilidad de que lo samoanos clasifiquen hasta perdiendo por 28 puntos de ventaja ya que hoy triunfaron por 29.

Los puntos de Samoa se concretaron con tries de Ed Fidow, Stacey Ili, Ray Niuia y Alamanda Motuga, un try, tres conversiones y tres penales de Taefu y una conversión de D'Angelo Leuila; mientras que Tonga sumó con un try de Viliami Taulani y una conversión y un dos penales de Soatane Tukulua.

Samoa parece como un seguro rival de Los Pumas en Francia 2023 (el 22 de setiembre en Saint Etienne) y será la cuarta vez que se enfrenten en una copa del mundo, con dos triunfos los oceánicos (35-12 en 1991 y 32-26 en 1995) y uno argentino (32-16 en 1999).

El perdedor de esta serie entre Samoa-Tonga jugará contra Islas Cook (el 24 del actual) y el que venza enfrentará a un contendiente de Asia, que saldrá de Hong Kong, Corea del Sur o Malasia, para clasificar al Grupo B del mundial integrado por Sudáfrica, Irlanda, Escocia y el clasificado de Europa 2.

El perdedor de ese cotejo final jugará una última instancia para clasificarse al grupo C con Gales, Australia, Fiji y Europa 1.