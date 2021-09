El San José Earthquakes de Matías Almeyda perdió y no levanta cabeza en la MLS

San José Earthquakes, dirigido por el argentino Matías Almeyda, perdió como local ante Real Salt Lake por 4 a 3, y se ubica undécimo en la Conferencia Oeste de la liga estadounidense de fútbol (MLS), lejos de la zona de clasificación para la post temporada, tras jugarse anoche la 24ta. fecha.

El cotejo se jugó en el San José Stadium y los tres goles del equipo local fueron convertidos por el mexicano Javier López, mientras que para Real Salt Lake convirtieron Rubio Rubín (dos), el eslovaco Albert Renak y el iraquí Justin Meram.

En San José, que suma seis triunfos, seis empates y nueve derrotas, fueron titulares los argentinos Luciano Abecasis (ex River, Quilmes, Godoy Cruz y Lanús) y Eric Remedi (ex Banfield), ingresando en el segundo tiempo Cristian Espinoza (ex Huracán y Boca).

Por el lado de la visita jugó Jonathan Menéndez (ex Chacarita. Talleres e Independiente), ingresando en el segundo tiempo Pablo Ruiz, quien nunca jugó en Argentina, señaló SoccerWay.

Asimismo, el argentino Ezequiel Barco convirtió un gol en la amplia victoria del Atlanta United sobre Cincinnati, por 4-0. Los otros goles del Atlanta United fueron obra del brasileño Luiz Araujo y del venezolano Josef Martínez (dos).

DC United, dirigido por el argentino Hernán Losada (en el segundo período hizo ingresar a su compatriota Ramón "Wanchope" Ábila) con tres goles del noruego Ola Kamara, venció por 3 a 0 como local a Chicago Fire, mientras que Orlando City (Emmanuel Mas titular y Rodrigo Schlegel suplente) cayó como local por 4 a 2 frente a Montreal (Joaquín Torres de entrada y Emanuel Maciel en el complemento).

Otros resultados: Kansas City 4-Minnesota 0; Austin FC 1-Los Ángeles 2, Portland Timbers 2 (con un gol de Sebastián Blanco, ex San Lorenzo y Lanús)- Colorado 2, Los Ángeles Galaxy 1-Houston Dinamo 1.

En la Conferencia Este el puntero es New England Revolution con 55 puntos seguido por Nashville con 41 y Orlando City con 38, mientras que en la Oeste Kansas City es líder con 46, Seattle Sounder 45 y Colorado Rapids 43.