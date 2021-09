Fín de semana con carreras en los hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata

Se correrá mañana el Clásico Coronel Miguel Martínez, una prueba de Grupo 3 sobre 1.800 metros de arena con un premio de 1.020.000 pesos en la reunión organizada por el hipódromo Argentino de Palermo.

Son ocho potrillos de 3 años en los partidores y en donde sobresale la figura de Last Oportumity, un hijo de Catcher In The Rye que será corrido por el jockey William Pereyra.

Tiene un récord de un triunfo oficial sobre dos salidas y está en las muy buenas manos del entrenador Juan Saldivia.

Como enemigo aparece El Escudo, un hijo de Il Campione que llevará en su silla al jinete Wilson Moreyra. Su entrenador es Juan Sebastían Maldotti y cuenta con una victoria sobre tres competencias.

La reunión en Palermo comenzará a las 12 y finalizará a las 19. Son 15 carreras en total y hay incrementos por un valor de 8.647.026 pesos en las diversas apuestas del programa.

El sábado 18 de septiembre la actividad hípica se muda al hipódromo de San Isidro con 15 pruebas, desde las 12 hasta las 19. Lo mejor de la tarde es el Clásico Ensayo, una carrera de 1.800 metros de césped para potrillos de tres años.

A las 17.30 se largará dicho clásico con 11 potrillos en las gateras. Como favorito surge Shy Friend, un hijo de Equal Stripes con la monta del jockey cordobés Juan Carlos Noriega. Su entrenador es Enrique Martín Ferro.

Santos Dios aparece como un enemigo de cuidado. Su jockey es el paraguayo Eduardo Ortega Pavón y su entrenador es Alfredo Gaitán Dassie, uno de los hombres más eficientes en San Isidro.

En el undécimo turno se llevará a cabo el Clásico Pedro Chapar, una prueba de 1.400 metros para caballos de 3 años y más edad. Sonny Bill, un hijo de Portal del Alto es el más destacado del lote.

Gustavo Bonasola será su jockey y está bajo el cuidado de Enrique Martín Ferro, quien tiene dos caballos de primer nivel en los dos clásicos. El premio de dicha carrera es de 630.000 pesos.

Como una linda frutilla del postre en el décimo turno está el Clásico Cyllene, una prueba de Grupo 2 sobre 1.000 metros con un premio de 640.000 pesos.

Fondo Tropical, un hijo de Zensational puede venirse de un viaje hasta el disco. Será montado por el jockey Rodrigo Blanco y tiene un récord de cuatro victorias oficiales sobre nueve salidas.

El domingo habrá turf en el hipódromo de la ciudad de La Plata. Son 13 carreras en total desde las 12.30. En el décimo turno se llevará a cabo el Gran Premio Selección de Potrancas, una prueba de Grupo 1 sobre 2.000 metros con un premio de 1.000.000 de pesos para la ganadora.

Son 10 potrancas en los partidores y la lógica pura está por el lado de Agua Máxima, una hija de Interdetto que será corrida por el jockey Wuilliam Pereyra. Tiene un notable récord de 7 triunfos sobre 8 presentaciones.