En lo que va de 2023, las reservas del BCRA cayeron más de US$ 10.500 millones

Durante las últimas semanas se ha profundizado la escasez de dólares que sufre el Gobierno, tal es así que la caída de reservas del Banco Central no parece encontrar un punto de estabilización. Desde que comenzó el 2023 se perdieron más de US$ 10.500 millones. Según la última publicación estadística de la máxima autoridad monetaria, las reservas alcanzaron hoy los US$ 33.630 millones, el mínimo durante la presidencia de Alberto Fernández. En este contexto, el Gobierno intenta seguir restringiendo las operaciones de compra-venta de moneda extranjera.

El pago de importaciones, los pagos al FMI, el retiro de depósitos, los viajes al extranjero, las deudas de las empresas y los fletes son los mecanismos más importantes a través de los cuales se canaliza la salida de dólares del país. A su vez, la caída de ingresos provocada por la sequía y el -casi- nulo acceso a los mercados financieros internacionales, provocado, entre otras cosas, por el préstamo acordado con el FMI en 2018, complican, aún más, las cuentas externas.

Por otro lado, los altos índices de inflación, la disparada del dólar blue y la incertidumbre política no contribuyen a tranquilizar el panorama. Se estima que, desde mediados de marzo, los ahorristas retiraron más de US$ 1.000 millones de los bancos. Si bien la tendencia es negativa, aún quedan, aproximadamente, unos US$ 15.000 millones en depósitos -de los privados-, una cifra superior a los US$ 14.500 millones que había en agosto del año pasado, momento en el cual, Sergio Massa, asumía como ministro de Economía.

También, resulta importante mencionar que, después de la crisis del corralito del 2001, se les prohibió a los bancos prestar dólares a quienes no los generen -es decir, exportadores-, con lo cual, en términos generales, los depósitos en dólares se encuentran disponibles.

En esta situación, resulta necesario preguntarse qué son y cómo funcionan las reservas del Banco Central. También cual es el poder de fuego de la autoridad monetaria para hacerle frente a este difícil contexto.

¿Qué son y como se utilizan las reservas del Banco Central?

Las reservas internacionales son todos los activos en moneda extranjera con las que cuenta el Banco Central de la República Argentina. Estas divisas son utilizadas para pagar importaciones, deuda externa, turismo en el exterior o bien, solventar los retiros en dólares de los ahorristas, entre otras cosas.

Un alto nivel de reservas internacionales puede ayudar a mantener la estabilidad del tipo de cambio en dos formas: primero, el Banco Central puede intervenir en el mercado cambiario comprando o vendiendo dólares, lo que puede influir en la oferta y demanda de la divisa y, por ende, en su precio -tipo de cambio-. Segundo, un alto nivel de reservas internacionales puede generar confianza en la economía del país, lo que puede disminuir la volatilidad del tipo de cambio.

Si bien la máxima autoridad monetaria no lo avala, distintos economistas aseguran que es conveniente diferenciar entre reservas brutas y netas. Las primeras están compuestas por todas las divisas o activos equivalentes que posee el Banco Central, independientemente del origen de esos fondos. Es decir, no diferencia entre las monedas extranjeras que provengan de deudas tomadas con organismos o bancos internacionales y aquellas que son, simplemente, depósitos de los ahorristas. Hoy por hoy, las reservas brutas están conformadas por el swap de monedas con China -yuanes que el gobierno tiene a disposición para usar y, si quisiera cambiarlos por dólares, se le aplica una tasa de interés-, préstamos de bancos y organismos internacionales, la liquidez de depósitos de los ahorristas y los Derechos Especiales de Giro (DEGs) -activos creados por el FMI utilizados para cancelar deuda con el propio organismo y que, a su vez, son convertibles a dólar-.

Las reservas netas son aquellas que surgen de restarle, a las brutas, los préstamos, el swap con China y los encajes que tienen los bancos por los depósitos en dólares -aquella parte de los depósitos que está en la cuenta corriente del Banco Central y, por ende, no pueden ser utilizados por los bancos-. Es decir, son los dólares con los que, efectivamente, cuenta el Banco Central para usar libremente en caso de que lo considere necesario. Es aquí donde resulta necesario poner el ojo ya que varios economistas aseguran que las reservas netas se encuentran en negativo. Esto significa, básicamente, que los dólares disponibles son producto de los encajes, swap y préstamos internacionales -DEGs, entre otros-.

Santiago Manoukian, jefe de Research de Ecolatina aseguró que “el nivel de reservas netas del Banco Central es crítico debido a un exceso de demanda de divisas. Esta situación responde a dos factores: en primer lugar, se encuentra el atraso del tipo de cambio oficial que desincentiva la oferta, y a su vez, profundiza la brecha con el tipo de cambio blue, generando incentivos negativos tales como el adelanto y la sobrefacturación de importaciones, y la subfacturación de exportaciones. En segundo lugar, el grave impacto de la sequía restringe fuertemente el ingreso de divisas por el canal comercial. En este contexto, el Gobierno, intenta eludir, a cualquier costo, un salto abrupto del tipo de cambio oficial, lo cual se trasladaría, rápidamente, a los precios de la economía”. También agregó que “tener reservas netas negativas significa que el Banco Central tiene más pasivos que activos en moneda extranjera. Eso no quiere decir, necesariamente, que se estén usando los encajes de los bancos porque la máxima autoridad monetaria puede estar utilizando, indirectamente, otras cajas disponibles en dólares tales como el swap con China”.

Por otro lado, Gonzalo Carrera, economista de Equilibra, aseguró que “desde 2003, que en el bimestre marzo-abril el Banco central no perdía tantas divisas en su intervención cambiaria durante estos meses (solo superado por 2018)”. En esta línea, agregó que “al día de ayer -miércoles 10 de mayo-, nuestra estimación de Reservas Internacionales Netas nos da que cerraron el día negativas en torno a US$ 800 millones. Esto no quita que la dinámica sea semana a semana.

La semana pasada el aporte por dólar soja se recuperó considerablemente, llegando a US$ 104 millones promedio diarios (46% más que la última semana de abril). Pero el Banco Central igual no pudo acumular reservas: perdió US$ 277 millones en el mercado cambiario, ya que los mayores ingresos parecen haber sido utilizados para realizar pagos de energía por US$ 58 millones promedio diarios y liberar pagos atrasados de importaciones del resto de los bienes (recordemos que la deuda comercial de las empresas ya acumulaba US$ 10 mil millones en los últimos 14 meses). Esta semana arrancó con menores liquidaciones por dólar soja (87 millones promedio en los cuatro días) y el Banco Central viene comprando divisas de a poco (el promedio diario está en US$ 6 millones), por lo que tampoco pudo acumular reservas significativamente“

En este contexto, la necesidad del Gobierno por conseguir dólares se acrecienta día a día. El lunes, el FMI emitió un comunicado en el que informó que “continúan trabajando constructivamente para fortalecer el programa”. Esto responde a las negociaciones que está encarando el ministro Sergio Massa con el objetivo de adelantar los desembolsos de US$ 11.000 millones pactados para junio y diciembre este año.

IC