“Acordar es imprescindible”: cámaras empresarias respaldaron el acuerdo con el FMI y pidieron que se aplique el plan económico

En la segunda jornada de trabajo en las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de Diputados, las principales cámaras empresariales argentinas manifestaron su apoyo al acuerdo alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de US$45.000 millones tomada en 2018.

"Acordar con el FMI es imprescindible. Lo idea sería que pueda salir por unanimidad y, si no es posible, por amplia amplia mayoría", sostuvo Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). "Pero que esto sea una bisagra para que realicemos los cambios que se necesitan para salir adelante", reclamó.

Del mismo modo que Grinman, los representantes del poderoso "Grupo de los seis" -integrado por la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba), la Sociedad Rural Argentina, la Cámara de Comercio, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Construcción y la Bolsa de Comercio- respaldaron la refinanciación, pero le exigieron al Gobierno que convierta este evento en el inicio de la aplicación de un "plan económico".

Javier Bolsico, de Adeba, sostuvo que "no hay opción" para la Argentina: o se acuerda una refinanciación o se ingresa en default, por lo que consideró que no debería ser un "dilema" para los legisladores. "Si el país entrara en default tendría un efecto parecido a la eliminación del SWIFT", dijo, en referencia al sistema financiero que conecta a los bancos del mundo y permite las transacciones internacionales, que algunos días atrás fue suspendido para algunas entidades rusas como sanción por la invasión a Ucrania. El empresario señaló que "la refinanciación per se no soluciona ningún problema, pero genera la condición necesaria para que la Argentina pueda enfrentarlos".

"Apoyamos fuertemente este acuerdo, que leyendo la letra chica es realmente muy positivo para el país" dijo, a su turno, Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio e insistió en la importancia de "cumplir" con lo acordado. "Hay que tomarse el tiempo para mejorar nuestras deudas fiscales, para mejorar la situación de la gran cantidad de argentinos que están pasándola mal, pero nada podría hacerse sin un plan económico real y verdadero, cosa que hoy no tenemos", cuestionó.

El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, insistió en dos pedidos recurrentes de su sector: "adaptar" los marcos normativos al nuevo escenario del trabajo para promover la formalidad y quitar presión sobre las empresas, además de "previsibilidad" para estimular inversiones a largo plazo. Además, resaltó la necesidad de reducir la presión impositiva sobre el sector productivo.

Funes de Rioja citó una serie de números que exhiben el deterioro de la industria entre 2011 y la actualidad, entre ellos, la reducción de las empresas exportadoras de 12.800 a 9.500. "Queremos cubrir esa brecha con pymes que exporten por primera vez", dijo, para lo que demandó condiciones macroeconómicas favorables.

Posición dividida en los gremios

Más temprano asistieron al plenario de comisiones representantes de distintas centrales sindicales. La conducción de la CGT, representada por Héctor Daer, ratificó su posición de apoyar el proyecto enviado al Congreso por el Ejecutivo. "Es la primera vez en la historia de las discusiones con el Fondo que un acuerdo no se hace con el lomo de los derechos de los trabajadores", destacó. De todos modos, aclaró que "no hay acuerdo con el Fondo que se pueda festejar".

La CTA Autónoma, en cambio, rechazó el acuerdo y llamó a movilizar mañana. "Consideramos que este acuerdo es cesión de soberanía, que va a haber ajuste, que hay ajuste sobre ajuste y que va a traer consecuencias sobre la clase trabajadora de nuestro pueblo”, señaló Ricardo Peidro. En las redes sociales esta central difundió una consigna: "Las deudas se pagan, las estafas no".

Héctor Amichetti, de la Corriente Federal de los Trabajadores, manifestó su "preocupación" por eventuales aumentos en las tarifas. "No hay posibilidad de asumir aumentos tarifarios en la clase trabajadora", dijo. También llamó la atención sobre la suba de los alimentos.

MT