El paro de pilotos y Aeronavegantes afecta a 150 vuelos de Aerolíneas Argentinas y a más de 15 mil pasajeros

Las medidas anunciadas para este viernes, entre las 5 y las 14, por parte de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), afectan a unos 150 vuelos y a más de 15.000 pasajeros de Aerolíneas Argentinas, según informó la empresa en un comunicado.

“Los gremios APLA y AAA ya demostraron su clara intención de hacer el mayor daño posible a los pasajeros de la compañía durante los paros encubiertos de las últimas dos semanas”, señala el documento de Aerolíneas difundido esta tarde.

Y agrega que, “ante todo intento de Aerolíneas Argentinas de reprogramar, demorar, adelantar o de aplicar cualquier tipo de medida para mitigar el impacto de estos paros, los gremios modificaron los horarios de protesta para afectar a la mayor cantidad posible de personas. Esta actitud reprochable continuará siendo respondida por la compañía con descuentos y sanciones”.

Para el presidente de Aerolíneas, el paro es “extorsivo”

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, calificó de “paro extorsivo y sin ninguna lógica”, el que llevan adelante los gremios de pilotos y Aeronavegantes, que afecta 150 vuelos de la compañía y a más de 15 mil pasajeros.

“Es un paro decididamente extorsivo por lo menos, que para nosotros no tiene ninguna lógica porque en ningún momento se cerraron las conversaciones para que tomen una medida como esta. Le están haciendo mal a la compañía, a sus pasajeros y no es ese el camino que nosotros buscando”, dijo Lombardo esta mañana en declaraciones a radiales.

Agregó que “el señor Biro (titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA, uno de los gremios que está llevando adelante la medida de fuerza) que los tiempos han cambiado, que el país ha cambiado y que con estas medidas lo único que hace es destruir a la compañía perjudicando a miles de usuarios que no tienen nada que ver con el conflicto”.

Señaló, además: “Es una conducta que nos entendemos, particularmente al día de hoy tuvimos 15 días de asamblea donde principalmente el gremio de pilotos a través de su cabeza, establecían asambleas y después cambiaban los horarios. Nosotros reprogramamos los vuelos con el objetivo de la compañía de proteger al pasajero”.

“Estamos en una situación de paritas en la que veníamos trabajando para recomponer el salario de los trabajadores ahora salen con pedidos totalmente desubicados, 70 por ciento de incremento, 25 por ciento de incremento. Acá los pilotos tienen salarios adecuados y tienen beneficios que parecería que los pagase otra empresa y que no existe en la industria”, añadió.

Afirmó que “ellos comparan sus salarios con los salarios de la industria, pero lo que no están entendiendo es que lo que paga la empresa es lo que puede en este momento, teniendo en cuenta las condiciones de la empresa y que se van a ir mejorando en la medida en que la empresa vaya mejorando su situación”.

“Tienen beneficios que no tienen los pilotos de otras empresas, asientos en Ejecutiva garantizados para ellos y su familia, remises que los van a buscar a su casa, más vacaciones que lo permitido en la reglamentación aeronáutica, son beneficios que parece que paga otra empresa y que eso no suma al salario final”, remarcó.

Lombardo explicó: “Era una negociación que estábamos llevando adelante e intempestivamente salieron con este paro que afecta a los pasajeros. Nosotros ofrecimos un aumento del 11%, que es lo que la empresa puede pagar en este momento. Vamos mejorando, hemos reducido el déficit operativo, pero aun así seguimos perdiendo plata y podemos pagar en función a la capacidad que tiene El año pasado perdimos 390 millones de dólares y nosotros hemos mejorado esos números entre enero y julio en un 73%”.

Luego, detalló: “Se están llevando a cabo acciones que tienen como objetivo mejorar el funcionamiento de la compañía, con la implementación de medidas que contribuyan a la reducción de costos y nos permitan no tener que pedirle plata al Estado, pero todo esto tiene que ser acompañado por todos, de lo contrario no va a ser posible”.

Insistió en que “este paro no tiene ninguna lógica, en ningún momento se cerraron las negociaciones como para justificarlo”, al tiempo que ratificó: “El mandato del Presidente de la Nación es avanzar hacia el saneamiento de la compañía para hacerla atractiva a la inversión de capitales y a su privatización. Algo que por ahora está fuera de lo que sancionó el Congreso, pero mientras tanto nosotros tenemos que lograr que la compañía deje de perder plata, que ponen todos los argentinos y sea eficiente. En la reciente edición del Aviation Day todos se referían a como está mejorando Aerolíneas y hay empresas interesadas en invertir, pero con este tipo de medidas lo único que se hace es destruir todo lo que estamos haciendo”.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Peter Cerda, sostuvo que: “Es lamentable que los pasajeros aéreos en Argentina vean sus viajes afectados por acciones laborales. Dados los cambios regulatorios positivos que fueron introducidos recientemente para la aviación de parte del gobierno, es esencial que las cuestiones laborales se resuelvan sin afectar a los ciudadanos. Esto también permitirá aumentar la contribución positiva de la aviación a la economía y la población del país”.

Horas atrás, la línea de bandera anticipó que “ante las intempestivas medidas gremiales anunciadas para este viernes entre las 5 y las 14 en las terminales de Aeroparque y Ezeiza, Aerolíneas Argentinas pone en conocimiento de sus pasajeros que levantó las penalidades por cambio de tickets”.

“Recomendamos a aquellas personas con vuelos en esa franja horaria modificar sus itinerarios para evitar el periodo de mayor tráfico y demoras. Esta modificación no tendrá costo y podrá realizarse seleccionando vuelos dentro de una ventana de 15 días, siempre para su mismo destino original”, sostuvo la empresa.

Y concluye indicando que “los canales de atención recomendados para realizar estos cambios son la web aerolíneas.com y la aplicación de Aerolíneas Argentinas. Otras vías alternativas de contacto están detalladas en la sección Canales de Atención de nuestra página web (https://www.aerolineas.com.ar/canales-de-atencion). En el caso de no poder realizar un cambio a tiempo, y de no presentarse a un vuelo dentro de la franja horaria de la protesta, la compañía no aplicará penalidades sobre esos tickets y los mantendrá abiertos para su cambio”.

“Aerolíneas Argentinas continuará haciendo su máximo esfuerzo para disminuir el impacto de estas medidas en los itinerarios de viaje de sus clientes. Lamentamos profundamente las molestias que estas protestas producirán a nuestros pasajeros”, concluye.

COMUNICADO A LOS/LAS PILOTOS

Son momentos críticos que requieren nuestra mayor serenidad. La empresa intenta dividirnos, pero tenemos la experiencia necesaria para superar este momento y dejar atrás el vergonzoso nivel salarial al que nos han llevado#somosapla#pilotosargentinos pic.twitter.com/RSkKFtrKY7 — APLA (@aplapilotos) September 5, 2024

CRM con información de la agencia NA