Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo tendrán un doble extra en septiembre: ¿Cuáles son los requisitos?

Los haberes jubilatorios, las pensiones y las asignaciones que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) percibirán una suba del 4% en septiembre, en línea con la inflación de julio que informó esta semana el INDEC.

Además, se anunció que las y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán acceder a un doble extra, dependiendo de ciertos requisitos. El primero corresponde a la Tarjeta Alimentar, la asistencia que impulsa el Ministerio de Capital Humano todos los meses. La Tarjeta Alimentar no requiere una inscripción previa y se acredita de forma automática beneficiarios de la AUH que perciban los siguientes montos: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos hijos y $108.062 por tres o más hijos.

Por otra parte, los titulares de la AUH cobrarán un bono adicional, que corresponde al monto extra del Complemento Leche, también sujeto al incremento del 4%. En septiembre, el monto total a cobrar será de $31.961,31.

Este complemento se otorga únicamente a los titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años de edad y a las embarazadas (AUE). En este caso, no es necesario realizar ningún trámite adicional.

El ajuste de las jubilaciones

El reajuste hará que el haber mínimo suba de $225.454,42 a $234.540 y el haber máximo pase de $1.517.094,80 a $1.578.234. En caso de que, como viene sucediendo los últimos meses, se otorgue un bono de $70.000 a los que perciben la mínima, las jubilaciones más bajas pasarán de $295.454 a $304.540.

La actualización mensual también alcanza a las prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que en septiembre se ubicará en torno a $187.632. Al igual que los haberes mínimos, también están alcanzadas por el bono, por lo que si se confirma pasarán a cobrar $257.632 frente a los $250.364 que perciben este mes.

Al aplicar el monto del bono sin variaciones, el aumento termina siendo inferior al índice inflacionario, ya que la suba rondaría entre el 2,8% y el 3,07%, dependiendo la prestación. Así viene sucediendo con cada ajuste, lo que refleja que la suba del ingreso total que se acumuló en los últimos meses es bastante más baja que el incremento de los montos sin considerar el refuerzo.

En este sentido, si se ratifica el plus de $70.000 para septiembre, los ingresos mínimos acumularán en nueve meses un incremento del 89,5%, por debajo del 87% que suma la inflación anual hasta julio. Esto se debe a que el refuerzo no se actualiza desde marzo, generando una pérdida constante frente a la variación de precios. En contraste, los que no perciben bonos alcanzarán una suba de hasta el 121,8%.

La aplicación de la nueva fórmula de movilidad, que rige desde julio, también incluye a las asignaciones que brinda el organismo previsional. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $84.250,40 en septiembre.

Otras asignaciones

De igual manera, aumentarán las asignaciones familiares del empleo formal, que alcanzan a un grupo de asalariados y de monotributistas. Según el rango de ingresos en el que esté ubicado el hogar, los importes por hijo, que este mes son de $40.505, $27.320, $16.521 y $8520, serán en septiembre de $42.138, $28.421, $17.187 y $8.86, respectivamente.

Además, también se incrementan las remuneraciones mínimas y máximas para el cálculo de los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI, que suman en total el 17% del salario bruto.

DM con información de agencia NA