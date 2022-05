Cruce entre Grabois y Kulfas por una supuesta “importación de basura norteamericana”

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, rechazó este viernes la acusación del dirigente social Juan Grabois sobre una supuesta “importación de basura norteamericana”, y prometió la introducción de “nueva normativa” para evitar la especulación en el precio de los residuos en el mercado del reciclaje.

“Es falso. Lamento que esté diciendo cosas que perfectamente, si hubiese tenido un minuto para chequearlas o conversar conmigo o con gente del ministerio, y rápidamente hubiese entendido que no es así”, dijo Kulfas en diálogo con Ahora Dicen, en radio Futurock.

Además, se refirió a las críticas que se les hace desde el kirchnerismo duro. “No tengo problema en discutirlo de manera privada o en la unidad básica, pero públicamente me concentro en trabajar en la gestión y resolver los problemas que hay, que no son pocos”, lanzó.

Grabois, titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) e integrante del Frente Patria Grande, había criticado al ministro por “abrir las importaciones” de residuos. Eso generaría, según su mirada, una baja en los precios de los materiales que “les dan de comer a 300.000 familias argentinas”.

“El genio de Kulfas habilitó la importación de basura norteamericana y ahora de bobinas; le habíamos advertido con claridad los efectos devastadores en lo social, además de lo ambiental, que esto produce. Se lo dije personalmente, se lo dijo la Federación de Cartoneros”, acusó Grabois en un mensaje publicado anoche en su cuenta de Facebook, y señaló que “en algunos materiales, la desvalorización llegó al 40%”.

#Ahora Conflicto de cartoneros con el gobierno de la Ciudad por falta de pago del servicio y con los genios que abrieron la importación de basura de Estados Unidos y voltearon los precios de los materiales con los que comen 300 mil familias argentinas. https://t.co/HgW7TUIT55 pic.twitter.com/5rGnxWyMbu — Juan Grabois (@JuanGrabois) 5 de mayo de 2022

Grabois precisó que “si bajan los precios del material, obviamente no hay incentivos para juntarlos y terminan en los basurales a cielo abierto o, peor, en el océano”, y calificó a la supuesta medida de liberación como “neo-menemista” y “absolutamente estúpida”, además de apuntar al ministro por “boicotear” la Ley de Envases.

Tras negar la acusación, Kulfas consideró que “no es la primera vez que se agrede sin fundamento, recurriendo a información completamente distorsionada”. “Las importaciones de residuos no son administradas por el Ministerio de Desarrollo Productivo sino por el Ministerio de Ambiente, y no tengo conocimiento de que dicho Ministerio haya aprobado la importación de ´basura norteamericana”, subrayó.

En ese sentido, indicó que el país, si bien “importa determinadas especificaciones de papel y cartón (bienes finales, no residuos) que no se producen en el país y son necesarias para las industrias”, las mismas “se vienen reduciendo y cayeron 29% en la última década”.

Por su parte, el funcionario prometió que, frente a la “volatilidad en el precio de los residuos que tiene que ver con la inexistencia de precios de referencia transparentes en ese mercado”, se introducirá una “nueva normativa que permitirá afrontar este problema de manera efectiva”.

En la entrevista radial Kulfas fue consultado por las críticas que recibió en los últimos días por parte de referentes de La Cámpora. Consideró “muy poco empático” entrar en esas polémicas públicas, “con los problemas de la gente, que son muchos”. “No tengo ninguna duda de que dentro del Frente de Todos compartimos los mismos valores e ideas de justicia social y de que el crecimiento le tiene que llegar a todos. Eso lo estamos haciendo. Industrializar el país es una llave clarísima a lograr justicia social. Eso está en nuestro ADN de la mirada peronista y en la historia de nuestra fuerza política. Entiendo las ansiedades, pero eso lleva un tiempo”.

Por último, Kulfas precisó que en materia de distribución económica “Argentina está mejor”, aunque reconoció que crecieron más las ganancias del sector empresario que la masa salarial. “Las dificultades no se resuelven de un día para otro”, insistió.

El ministro destacó la “reactivación” de la economía y una tasa de desempleo que se ubica “al nivel más bajo de los últimos seis años”; negó que “haya una disyuntiva” entre utilizar las divisas para las importaciones o para cumplir con la meta de acumulación de reservas que se acordó con el FMI, y señaló que se van a administrar las importaciones “priorizando lo que el país realmente necesita como insumos”.

DT