La desocupación subió a fin de 2024 al 6,4%, 0,7 puntos más que en el mismo periodo de 2023

En el cuarto trimestre de 2024, la tasa de desocupación en los 31 aglomerados urbanos de Argentina se ubicó en 6,4%, lo que representa una suba de 0,7 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del 2023 (5,7%). El desempleo debe medirse de forma interanual y no contra el trimestre anterior porque cada cuarto de un año tiene su estacionalidad: no es la misma la demanda laboral en julio-septiembre que en octubre-diciembre. No obstante, hay que señalar que se registró una caída de 0,5 puntos respecto del trimestre anterior, cuando había alcanzado el 6,9%.

A nivel regional, el Área Metropolitana de Buenos Aires presentó la tasa de desocupación más alta (7,1%) a fines de 2024, mientras que la Patagonia registró el menor nivel (4%). Pero si se mide por ciudades, el conurbano está en 8%, Resistencia en 8,4%, Córdoba en 8%, La Plata en 8,1%, Mar del Plata en 8,6% y San Nicolás-Villa Constitución en 8%.

En cuanto a la composición de la población desocupada, el 72,5% lleva menos de un año en búsqueda activa de empleo, mientras que el 27,6% supera los 12 meses en esta situación. Además, el desempleo sigue afectando en mayor medida a las mujeres, con una tasa del 6,9%, frente al 6,1% registrado en los varones. El informe también destaca que la presión sobre el mercado laboral, que incluye desocupados, subocupados y ocupados que buscan otro empleo, se incrementó 2 puntos porcentuales en términos interanuales, alcanzando el 29,4% de la población económicamente activa.

Según el Indec, de la poblacion económicamente activa, “el 72,3% son asalariados, de ellos el 36,1% no cuenta con descuento jubilatorio. Por otra parte, el 23,8% trabajan por cuenta propia, el 3,5% son patrones y el 0,3% son trabajadores familiares sin remuneración”.

