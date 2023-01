El dólar arrancó la semana en alza y con nuevo récord: cotiza a $371

El dólar blue volvió a subir en una rueda de alta volatilidad y cerró en el récord de $371 en la punta vendedora. Los tipos de cambio financieros también tocaron nuevos máximos, según las principales cotizaciones del mercado cambiario.

La cotización paralela llegó a saltar $5, tocando un máximo histórico intradiario a $375 para la venta y bajó hasta los $366 promediando la sesión, pero terminó el lunes ganando un peso sobre los valores del viernes pasado.

De esta manera, la brecha entre el blue y el dólar mayorista superó el 100%, ubicándose en el 103,47%. En lo que va de enero, acumula una suba de $23 o 6,6%.

En medio de una fuerte volatilidad en los últimos días, la moneda quebró récords nominales históricos y comenzó a borrar parte del atraso acumulado con respecto a la inflación del 2022.

Los dólares financieros siguieron acompañando la suba del dólar blue: el contado con liquidación (CCL) operó hasta los $357,4, logrando un nuevo máximo desde julio pasado y la brecha con el tipo de cambio oficial es del 94,8%, su mayor nivel en más de dos semanas.

Por su parte, el dólar MEP o dólar bolsa alcanzó un nuevo máximo de $349,38, que marca un spread con el oficial del 91,8%.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continuó con su racha positiva y terminó la jornada con compras por US$ 4 millones y, después de la compra récord del viernes por US$ 200 millones, acumula un saldo neto a favor de US$ 280 millones.

El dólar Qatar operó en $378,48 a solo 7 unidades adelantada del blue, achicando la diferencia que la semana pasada llegó a los $20, y el dólar turista o tarjeta subió hasta los $331,1.

El dólar ahorro o dólar solidario se ofreció a $312,25 con la carga impositiva, mientras que el promedio sin los impuestos en los bancos privados fue de $189,4 y el billete en el Banco Nación cerró en $189,0.

El dólar mayorista, regulado por el BCRA, se apreció hasta los $182,20.

LC con información de agencia NA